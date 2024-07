Uso de dados e personalização são armas do varejo para reter consumidor ‘infiel’

Personalização e contexto. Dentro do Grupo Carrefour, que contempla marcas como Atacadão e Sam’s Club, além de diversos formatos de loja, personalização e contextualização do momento de compra são as palavras-chave para lidar com o consumidor. “Nossas pesquisas internas mostram que as pessoas têm quatro ou cinco situações de compras por mês. Nesse cenário, a complementaridade de um ecossistema passa a ser relevante, além do entendimento do comportamento do consumidor”, destaca Arthur Silveira, diretor de Dados e Insights do Grupo Carrefour Brasil. “Além de entender o que o consumidor quer, hoje é preciso estar pronto no momento exato em que ele busca uma coisa ou outra, seja num hortifruti, no mercado de bairro ou até mesmo no e-commerce.”

Segundo o executivo do Carrefour, uma das principais estratégias da empresa hoje é enxergar seus formatos de loja como complementares. “Buscamos mostrar sempre que temos a melhor proposta. Se ele precisa de algo especial, vai no Sam’s Club. Se quer comprar em preço baixo, vai no Atacadão ou no hipermercado. Se acabou algo específico, vai no Carrefour Bairro ou no Express. A ideia é sempre trazer a comodidade aqui”, explica Silveira.