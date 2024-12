Confirmação de ida de líder da UE ao Uruguai aumenta expectativa de anúncio de acordo com o Mercosul

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, participará da reunião dos países do Mercosul que ocorre na sexta-feira, 6, em Montevidéu, de acordo com pessoas envolvidas nos preparativos da cúpula. A viagem da líder europeia à América do Sul para a reunião sinaliza que União Europeia e Mercosul pretendem anunciar a conclusão do acordo de comércio entre as duas regiões.

PUBLICIDADE Ainda não houve anúncio oficial por parte da Comissão Europeia sobre o plano de viagem de Von der Leyen e não há compromissos registrados na agenda oficial dela para esta quinta-feira, 5, e sexta-feira, 6. Segundo uma autoridade do alto escalão do governo brasileiro envolvida nas negociações, a expectativa, na madrugada desta quinta-feira, era alta pela conclusão do acordo em Montevidéu.

Anunciar a conclusão do acordo, porém, não garante que o tratado se tornará realidade, mas é uma cartada política que deve pressionar os países resistentes a não oferecer maior oposição (leia mais abaixo sobre os próximos passos).

Publicidade

O governo brasileiro já vinha trabalhando durante os últimos dias com essa possibilidade. Até esta quarta-feira, no entanto, estava pendente a confirmação da viagem da líder da UE, Von der Leyen, para participar do encontro.

A presidência do Uruguai incluiu na agenda de Luis Lacalle Pou um encontro com a líder europeia. O encontro está previsto para acontecer às 15h desta quinta, 5, na sede do governo uruguaio, mas está pendente de confirmação.

O Brasil e os demais países do Mercosul, segundo autoridades a par das negociações ouvidas pelo Estadão, estão prontos para anunciar a conclusão do acordo. É preciso ter o aval, agora, da Europa — e a presença da presidente da Comissão Europeia no Uruguai é um indicativo favorável.

Confirmação da presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em encontro com o Mercosul no Uruguai, indica que as duas regiões anunciarão a conclusão histórica do acordo comercial negociado desde 1999 Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O que acontece depois do anúncio do acordo

Depois do anúncio da conclusão, etapa que os dois lados esperam alcançar nesta semana, o texto final passa por revisões e entra em fase de tradução para 23 línguas. Só depois disso é assinado. A partir daí, precisa ser aprovado pelo Conselho Europeu e, ainda, pelo Parlamento Europeu. É onde a França e países opositores podem tentar bloquear o seu avanço.

Publicidade

Entre os governos opositores na UE, o mais vocal tem sido a França, que conta com o apoio da Polônia. O governo francês tenta convencer Holanda, Áustria e Itália a se juntarem em oposição ao texto e bloquearem a aprovação do acordo. A França, no entanto, está em meio a uma crise política doméstica. Nesta quarta, 4, deputados franceses derrubaram o governo do primeiro-ministro conservador, Michel Barnier, após aprovarem uma moção de censura.

A coalizão favorável ao acordo, na Europa, é liderada pela Alemanha e pela Espanha.

Depois da aprovação pelo Parlamento Europeu, os países membros ainda precisam ratificar partes do acordo através dos seus parlamentos. O cronograma do acordo, no entanto, no que tange à parte comercial, já passa a valer após o voto favorável do Parlamento Europeu. No caso do setor de automóveis, por exemplo, a queda progressiva na tarifa até a tarifa zero se dará ao longo de 15 anos (de acordo com o texto fechado em 2019). Este prazo começaria a correr a partir da aprovação pelo Parlamento Europeu.

(Re)conclusão

Anunciar o acordo e não concluí-lo já aconteceu antes. Em junho de 2019, os dois blocos regionais anunciaram a conclusão do acordo, que começou a ser negociado em 1999. Mas, nos últimos cinco anos, o texto nunca chegou a ser assinado. A conclusão completa do texto e o processo para sua implementação ficaram travados. Isso porque a opinião pública europeia era crítica ao governo Bolsonaro em razão dos índices de desmatamento na Amazônia.

Publicidade