Vibra oferece inovação e sustentabilidade às maiores corporações do País

Se você vive no Brasil, certamente utiliza no dia a dia os produtos e serviços da Vibra. A empresa fornece combustíveis, lubrificantes, produtos químicos e energia para clientes corporativos. Além do transporte rodoviário, atua no mercado marítimo, no ferroviário e na aviação.

Para quem não ligou o nome à marca, a Vibra é licenciada dos Postos Petrobras, com uma rede de 8 mil postos de combustíveis. Fornece combustíveis e lubrificantes para mais de 26 mil empresas no Brasil e tem entre seus clientes 80 das 100 maiores empresas do País. Sua estrutura logística garante atuação em todas as regiões do Brasil.

As soluções da Vibra buscam atender às necessidades dos seus clientes Foto: Divulgação/ Vibra

A liderança no segmento vem graças à proximidade com o cliente e à oferta de produtos e serviços de alta qualidade para todos os perfis. “É fundamental termos atenção total às necessidades dos nossos clientes para oferecermos serviços customizados que possam trazer soluções para seus desafios e antecipar a sua demanda”, ressalta o vice-presidente executivo comercial de B2B e Aviação da Vibra, Juliano Prado.

A Vibra acredita que ainda há muito espaço de crescimento nos próximos 15 anos para os combustíveis líquidos, que ainda serão muito necessários para garantir a segurança energética. Mas a companhia também está adicionando ao portfólio energias renováveis para oferecer soluções que vão compor as ofertas e a demanda do mercado. “Entregamos o que for melhor para os nossos parceiros e especialmente o que o mundo está pedindo”, observa.

No segmento de aviação, a Vibra é líder de mercado abastecendo 6 em cada 10 voos realizados em território brasileiro, por meio da marca BR Aviation presente em 94 aeroportos. Com atuação diferenciada também na aviação executiva, atende mais de 3 mil empresas com soluções totalmente digitalizadas.

A companhia também está desenvolvendo soluções para o agronegócio, outro segmento em que a empresa tem ampliado sua atuação, acompanhando o crescimento do próprio setor, que representa 27,4% do PIB do País. Uma das novidades é o lançamento do diesel Agritop e da linha de lubrificantes Lubrax Unitractor, desenvolvidos especialmente para atender as demandas do agronegócio brasileiro – soma-se, assim, a um amplo portfólio de óleos agrícolas utilizados em diversas lavouras.

A Vibra assumiu o compromisso de ajudar outras empresas a neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa. Por isso, está investindo em soluções menos poluentes para as companhias transportadoras urbanas, como o biocombustível HVO e a eletromobilidade, com a oferta de uma ampla rede de recarga. Esse perfil também pode ser percebido na frota de caminhões que entregam o combustível.

“Estamos evoluindo nos serviços que oferecemos aos nossos clientes com o cuidado de entender o que eles precisam agora e também o que irão precisar no médio-longo prazo. Vamos auxiliá-los na missão de entregar os seus compromissos e estamos sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia”, diz Prado.