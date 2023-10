Whirlpool lança sistema próprio de logística reversa de eletroeletrônicos

A Whirlpool Corporation, fabricante de eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, presente no País com as marcas Brastemp, Consul, KitchenAid, Compra Certa e B.blend, acaba de lançar um sistema individual de logística reversa de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, iniciativa inédita que posiciona a empresa como pioneira na estruturação de um sistema próprio, com abrangência nacional, gratuito e sem estar atrelado à compra de produtos da marca.

O sistema, que amplia os compromissos com a agenda ESG, presentes há 60 anos nas ações da companhia, vai oferecer aos consumidores o serviço de descarte ambientalmente adequado para equipamentos eletroeletrônicos de todos os portes e de qualquer marca.

O programa garante que os equipamentos coletados sejam destinados para processadores de resíduos devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes Foto: Divulgação Whirpool

Na primeira modalidade, produtos com peso inferior a 30 quilos poderão ser entregues em um dos 12 mil pontos de coleta do sistema distribuídos pelo País. O consumidor pode consultar o ponto de entrega mais próximo na página do programa (vide QR Code). Após preencher o cadastro, deve embalar o produto a ser descartado, colar na embalagem a etiqueta emitida pelo site e levar até o local selecionado. Na segunda modalidade, para produtos com peso superior a 30 quilos, o consumidor poderá agendar a coleta domiciliar gratuita.

O programa garante que todos os equipamentos coletados sejam destinados para processadores de resíduos devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes. Os produtos serão desmontados e seus componentes, inseridos em sistemas de economia circular, evitando, assim, que novas matérias-primas sejam retiradas da natureza, além de possibilitar redução do uso de água e energia, diminuindo os impactos ambientais no planeta. “A cadeia de reciclagem gera ainda oportunidades de emprego no setor”, afirma Bernardo Gallina, Vice-Presidente Jurídico, de Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para América Latina e sponsor de Economia Circular para a companhia globalmente.

Entre as metas do programa, está atingir, até o fim de 2023, 6% de destinação à logística reversa do total de produtos colocados no mercado em 2018, sendo que a previsão é chegar a 2025 com 17% de recolhimento.

A iniciativa se soma a outras ações da Whirlpool, como o uso na produção de resinas recicladas, obtidas de garrafas pet e outros produtos de matéria plástica, processo que já ocorre na empresa há mais de 30 anos, em consonância com o conceito de economia circular. Em 2022, a companhia assumiu ainda o compromisso de consumir, em todas as unidades no Brasil (Rio Claro, Manaus, Joinville e na sede administrativa em São Paulo), 100% de energia vinda de fontes limpas e certificadas, alinhando as iniciativas regionais às metas globais, que seguem a estratégia rumo ao Net Zero até 2030. Entre 2021 e 2022, foi registrada a redução de 28% nas emissões. Entre outras conquistas, a companhia atingiu em 2022 o patamar de zero resíduo enviado para aterros, em todas as plantas do mundo, tendo o Brasil como pioneiro, desde 2015. Outro destaque brasileiro é o total de 98% de recirculação de água nos processos produtivos, o que reduz significativamente a extração de água de reservatórios naturais.

“Para que a logística reversa aconteça, seja de eletroeletrônicos ou outros produtos, é preciso que o consumidor dê o primeiro passo: separe seus produtos em final de vida útil e decida dar a eles a destinação correta. Assim, ao entender a complexidade em se transportar um equipamento e até o local adequado para descarte, assumimos o papel de incentivar que o restante do processo aconteça, oferecendo o sistema próprio e gratuito para fazer a coleta domiciliar”, observa Gallina.