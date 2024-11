Como organizar as respostas nas questões dissertativas do vestibular? Veja vídeo com dicas

Como organizar suas respostas nas questões dissertativas que envolvem cálculo no vestibular? O 5.º vídeo do “POV da Lousa”, série do Estadão em parceria com o TikTok, traz aos vestibulandos recomendações para aproveitar o espaço destinado às respostas sem ter que fazer malabarismos ou desperdiçar trechos.

PUBLICIDADE As dicas são do professor Victor Polillo (@professorvictorpolillo). A primeira é sempre fazer um rascunho. “Assim você visualiza quanto espaço vai precisar para cada cálculo. Atenção: as respostas fora do espaço não são corrigidas”, alerta. A segunda dica é organizar as contas e a resposta no espaço dado, com clareza. “Pense que quem vai corrigir sua prova não te conhece. Então, capriche na organização para que qualquer um entenda”, orienta Polillo.

Professor Victor Polillo orienta estudantes a escrever respostas simples e objetivas. Foto: Reprodução/TikTok

“Sempre evidencie sua resposta. Quando a pergunta pede o valor, seja específico: ‘o preço é R$ 10′, por exemplo. Assim, o corretor não tem dúvidas sobre sua resposta”, recomenda o professor.

Outra dica é não enfeitar demais. “Mantenha respostas simples e objetivas. Não precisa escrever uma história. Seja direto e claro”, diz.

Polillo recomenda que, se a questão pedir um gráfico ou desenho e não tiver fornecido, faça o seu. “Não precisa ser uma obra de arte, mas mantenha as proporções corretas. Se uma linha representa 10 centímetros e a outra, cinco, essa segunda deve ter a metade do tamanho da primeira. Isso ajuda o corretor a entender o seu raciocínio visualmente”, conclui.

