Fundação Estudar abre inscrições para o Prep Program

Foto: Danilo Rios, via Unsplash

Curso preparatório gratuito já garantiu mais de 1.200 aprovações em universidades estrangeiras como Harvard, MIT, Princeton e Yale.

Estão abertas as inscrições para o Prep Program, preparatório gratuito da Fundação Estudar que já garantiu mais de 1.200 aprovações em universidades do exterior, sendo 440 delas em instituições de ensino como Harvard, MIT, Stanford, Princeton e Yale.

Para concorrer a uma vaga, basta preencher o formulário até 10 de setembro por meio deste LINK.

Desde sua criação em 2009, o Prep Program já preparou mais de 520 brasileiros para realizar o sonho de uma graduação internacional. "O diferencial do Prep Program está em sua abordagem holística na avaliação dos candidatos. O programa acredita que qualquer pessoa, independentemente de sua origem e experiência, pode se candidatar e ser aprovada em uma universidade estrangeira", explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

O curso oferece apoio individualizado aos candidatos que desejam ingressar em universidades estrangeiras, por meio de mentoria com estudantes ou de ex-alunos de universidades americanas e, em casos de necessidade comprovada, auxílio financeiro para cobrir os custos do processo. O Prep Program disponibiliza ainda aulas preparatórias para os testes padronizados e orientação especializada no processo de candidatura à universidades com bolsas parciais e integrais para estrangeiros, permitindo aos estudante ingressarem nas melhores instituições acadêmicas do mundo.

Continua após a publicidade

Pré-requisitos

Para participar do Prep Program 2023, candidatos devem ser brasileiros, estar cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em 2023, ter excelente domínio de inglês, não ter ingressado em nenhuma universidade e não ser beneficiário(a) de outros programas gratuitos de preparação para o application.

Interessados devem preencher um formulário com informações básicas, detalhando suas atividades extracurriculares e prêmios, enviar uma redação em inglês e um vídeo de apresentação, além de realizar testes de lógica e inglês. Após essa primeira etapa, os pré-selecionados participarão de uma entrevista em inglês, online, com a comissão avaliadora do programa.

Todo o apoio aos selecionados será oferecido remotamente, por e-mail, Skype e telefone, permitindo a participação de alunos de todas as regiões do Brasil.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.