Opinião | Escola Eleva promove o Health & Extra Curricular Activities Day

Com tamanha relevância em toda a vida escolar, é indispensável que as instituições de ensino discutam o tema e, principalmente, desenvolvam uma estratégia para incluir de forma eficaz a prática da atividade extracurricular no processo de aprendizado dos alunos. Por influenciar na rotina escolar e na convivência com as pessoas, a unidade de São Paulo da Escola Eleva preparou o Health & Extracurricular Activities Day. Dedicado à saúde e ao bem-estar, o evento promove uma experiência inclusiva para que todos os interessados conheçam na prática como as atividades físicas individuais e coletivas contribuem de forma significativa no processo de desenvolvimento dos estudantes.

A iniciativa também é uma ótima oportunidade para que as famílias interessadas conheçam os diferenciais da metodologia inovadora da Escola Eleva.

Open Day na Escola Eleva

Gratuito, o Health & Extracurricular Activities Day acontecerá no dia 23 de novembro, das 9h às 12h, na Rua José Antônio Coelho, 819, Vila Mariana, São Paulo. Para participar, basta fazer a inscrição no site.

Com uma programação ampla, o evento contará com atividades ao ar livre relacionadas com os cursos extracurriculares desenvolvidos pelos parceiros da Eleva. Entre as ações, haverá aulas de dança, xadrez, judô, skate, entre outras.