Com o objetivo de formar cidadãos globais, a Escola Eleva está com inscrições abertas para o programa de talentos. Os selecionados receberão bolsas de 50% a 100% da anuidade para o ano letivo de 2025. As oportunidades são para as unidades da Escola Eleva localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

PUBLICIDADE Em São Paulo, as vagas são para o 9.º ano do Ensino Fundamental II, enquanto no Rio de Janeiro e em outras unidades, como Brasília e Recife, as oportunidades são especificamente para o 10º ano. Já em Salvador, a Land School (Gurilândia Schools), também pertencente ao Grupo Inspired, está com inscrições abertas para o seu programa Land School Talentos, voltado para o Ensino Médio, com a oferta de 24 bolsas de 50% ou 12 bolsas de 100%. A iniciativa busca contribuir para a formação qualificada de jovens motivados à educação, envolvidos ativamente na vida escolar e com participação em atividades extracurriculares, programas de liderança e ações comunitárias. “Nosso compromisso vai além da formação de excelentes alunos; queremos formar cidadãos globais. O Programa Eleva Talentos e o Land School Talentos são pilares dessa missão, oferecendo a jovens brilhantes a chance de vivenciar uma educação transformadora. Como parte do Grupo Inspired, acreditamos que cada estudante tem o potencial de impactar o mundo de maneira única, e é nosso papel fornecer as ferramentas para que isso aconteça”, afirma Paulo Moraes, CEO do Inspired Education Group.

Como participar do programa de talentos?

Para participar do programa de talentos da Escola Eleva e da Land School, os interessados devem atender aos seguintes critérios de elegibilidade: não estar matriculado em nenhuma unidade da Escola Eleva ou do Grupo Inspired (Leonardo Da Vinci, no Espírito Santo, e Land School, em Salvador); comprovar renda familiar de até oito salários mínimos e apresentar histórico escolar que evidencie o desempenho.

Na Escola Eleva, as inscrições podem ser feitas presencialmente, incluindo as unidades localizadas no Rio de Janeiro (Urca, Botafogo e Barra), São Paulo, Brasília e Recife.

Os interessados também podem se inscrever online para os dois programas diretamente nos sites das escolas.

O edital com todas as informações sobre o programa de talentos e o formulário de inscrição estão disponíveis nos seguintes links:

- Edital Escola Eleva;

- Formulário de Inscrição da Escola Eleva;

- Edital Land School;

- Formulário de Inscrição da Land School.

Processo seletivo

Após a inscrição e envio da documentação, os estudantes passarão por uma avaliação de conhecimentos em disciplinas como: Português, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, além de uma prova de redação.

Na sequência, os responsáveis e o aluno serão convocados para uma entrevista com a equipe pedagógica da escola. Além do desempenho acadêmico do estudante, os profissionais vão avaliar o potencial e a motivação para aproveitar ao máximo a experiência educacional oferecida pela Eleva e a Land School.

Os selecionados deverão realizar a matrícula dentro do prazo estipulado para garantir a vaga.

É importante destacar que o Eleva Talentos e o Land School Talentos fazem parte de um compromisso amplo do Grupo Inspired em proporcionar uma educação de qualidade, acessível a alunos talentosos e dedicados, independentemente de suas condições financeiras.

Sobre a Escola Eleva

Fundada em 2017, a Eleva é uma escola brasileira, bilíngue e em tempo integral, presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Brasília.

A instituição de ensino é parte do Inspired Education Group, grupo líder em escolas premium do mundo, com mais de 110 unidades em 6 continentes, que oferece excelência em educação para mais de 85 mil estudantes ao redor do mundo.

A Eleva adota um sistema pedagógico tradicional e inovador com base nos seguintes pilares: excelência acadêmica, cidadania global, criatividade e inteligência de vida.

Para saber mais sobre a Escola Eleva, acesse o site https://elevatalentos.com.br.