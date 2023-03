Colégio Humboldt aborda construção de projetos pedagógicos a partir do novo Ensino Médio na GEduc 2023

Diretor da instituição participa de painel no dia 29/03 e fala sobre os desafios e oportunidades do modelo e as discussões pertinentes para o momento atual da educação

Erik Hörner, Diretor pedagógico e administrativo do Colégio Humboldt

Na quarta-feira dia 29 de março, Erik Hörner, Diretor pedagógico e administrativo do Colégio Humboldt, instituição bilíngue e multicultural (português/alemão), localizada em Interlagos (SP), participa da GEduc 2023 - XXI Congresso Brasileiro de Gestão Educacional, em painel sobre "O novo ensino médio em funcionamento - desafios e oportunidades". O evento será realizado presencialmente de 29 a 31 de março, no Centro de Convenções Rebouças em São Paulo, com o tema principal "Novos Caminhos da Educação: resultados para a instituição e pelo Brasil". Junto ao painel de Erik Hörner, também participa o professor Rui Alexandre Christofoletti do Colégio Koelle.

"Em 2020, montamos um grupo de trabalho com o professor Christofoletti para discutir sobre o novo currículo em uma troca muito intensa", comenta Erik Hörner. "Nossa intenção foi apresentar em conjunto esse painel para mostrar como a mesma legislação e as mesmas expectativas gerais geradas pela lei do novo Ensino Médio permitem a construção de projetos diferentes. Nós olhamos e discutimos juntos sobre a mesma lei e criamos dois Ensino Médios diferentes que respeitam a trajetória da escola, as possibilidades, os valores e as perspectivas de cada uma das instituições: a escolha dos itinerários, a forma de estruturar a matriz curricular, a forma de construir uma relação com os professores e a conclusão do curso, oportunidades que tem tudo a ver com a flexibilidade que o Novo Ensino Médio oferece", avalia o diretor do Colégio Humboldt.

Para ele, o novo Ensino Médio é muito desafiador, por ser um modelo que exige um corpo docente mais qualificado. "Os professores deixam de ser repetidores e passam a ser autores no curso. Ao mesmo tempo, mudam sua relação de corresponsabilidade com essa formação, que exige uma compreensão de análise e construção de currículo e há a possibilidade de acompanhamento do aluno a partir de outra dimensão", afirma. "No Ensino Médio do Colégio Humboldt, por exemplo, as disciplinas eletivas são multi-seriada e temos o Projeto de Vida amarrado junto à tutoria, que nós já tínhamos da nossa cultura escolar e que faz com que o professor não só acompanhe o aluno nas suas reflexões sobre o futuro como estudante e como profissional de sua carreira, mas também, para oferecer um olhar às suas relações interpessoais e questões socioemocionais. Foi um ganho".

Erik Hörner, diretor pedagógico e administrativo do Colégio Humboldt, é Doutor em História pela USP e especialista em gestão da Educação Básica. Iniciou suas atividades no Colégio Humboldt em 2015 como coordenador pedagógico do Ensino Médio.

Com o objetivo de impulsionar um debate para reinventar a educação brasileira, o GEduc 2023, maior congresso educacional do país, também vai ressaltar que as transformações pedagógicas podem impactar todo o país, além de discutir grandes temas da gestão educacional.