Estudantes vivenciam dia a dia de empresas em projeto de colégio paulistano

Iniciativa propõe que alunos do Ensino Médio do Colégio Humboldt, que fica na zona sul da capital, conheçam o cotidiano de grandes empresas e assumam um posto no mercado de trabalho durante uma semana

Nesta semana, 50 estudantes do 11º ano (equivalente ao 2º ano do Ensino Médio) do Colégio Humboldt, referência de escola internacional alemã no Brasil, localizada em Interlagos (SP), terão a oportunidade de vivenciar uma experiência profissional, in loco, de cinco dias, por meio da 24ª edição do "Projeto Trabalho". A iniciativa consiste em uma parceria do Humboldt com companhias como Bayer, Leschaco, Logwin, FIA, Tozzini e Freire, Clínica Santa Isabella, entre outras, que oferecem aos alunos a oportunidade de conhecerem a estrutura organizacional e hierárquica, os diversos departamentos, os processos de trabalho e a cultura organizacional no próprio ambiente profissional, sem falar na oportunidade de networking.

"Esse projeto traz aos alunos um pouco da realidade tanto do mercado quanto das relações de trabalho. Também faz com que eles entendam a importância das competências socioemocionais e de como exercê-las no ambiente profissional", diz Talita Marcilia, coordenadora do Ensino Médio do Colégio Humboldt.

Essas empresas, muitas vezes, são indicadas pelos próprios alunos, que buscam a vaga que querem, e também pelas famílias. Durante essa semana profissional, os alunos participarão do cotidiano das empresas como se realmente trabalhassem lá, colaborando com os funcionários em suas tarefas diárias, de modo que vivenciem as áreas que mais têm interesse em cursar na universidade.

Essa ação faz parte de uma das frentes do Colégio, que é preparar seus alunos para o futuro. Vivenciar o dia a dia de uma organização é uma das formas de provocar nos jovens reflexões sobre suas escolhas e carreiras profissionais.