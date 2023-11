Redação do Enem e vestibular: dicas ajudam na elaboração de um texto nota 1000

Treinar a redação e revisar textos que já foram produzidos são algumas dicas para ajudar os vestibulandos na hora dos exames

Para dar conta do cronograma de estudos num período que costuma ser bem puxado, algumas dicas podem ser valiosas para enfrentar os exames de final de ano. Para redigir uma boa redação no vestibular e no Enem, uma das recomendações da professora de Gramática, Redação e Literatura Carolina Yokota de Paula Lima, coordenadora da Área de Língua Portuguesa do Colégio Humboldt, referência de escola internacional alemã no Brasil, é focar em uma estrutura sólida, buscando clareza e organização no texto.

"Produzir um esboço antes de propriamente iniciar o texto é de fundamental importância, pois o aluno já saberá de antemão o caminho que será trilhado ao longo dessa escrita", diz Carolina, que também é Mestre pela Faculdade de Educação da USP na área de Educação e Linguagem.

E a professora dá mais dicas para que o jovem se prepare para as provas e ingresse na tão sonhada universidade:

- Administre o tempo da prova e redação. O aluno deve iniciar a prova com uma leitura atenta da proposta de redação. Após isso, deve dedicar alguns minutos na elaboração de um esboço simples da redação (introdução, desenvolvimento e conclusão). É importante também dividir o tempo entre planejamento, escrita e revisão do texto. Praticar antecipadamente em casa a produção escrita cronometrada ajuda o aluno a se familiarizar com a pressão do tempo;

- Treine a redação do vestibular e Enem. Não basta apenas ler estruturas prontas ou modelos de boas redações, a prática é absolutamente necessária. No entanto, a prática na produção de textos deve ser acompanhada por um professor, já que, sozinho, o aluno pode reincidir nos mesmos desvios e problemas. Dessa forma, não basta escrever muitas redações, não é somente o aspecto quantitativo que fará diferença, mas a prática juntamente com a orientação;

- Revise textos que já foram produzidos. O desenvolvimento da competência escrita se dá por um trabalho contínuo que envolve escrita, revisão, orientação e reescrita;

- Tenha o hábito da leitura para enriquecer o vocabulário. Ao ler, o aluno se depara com novo vocabulário, novas construções linguísticas e diferentes conteúdos e leituras de mundo;

- Amplie seu repertório, estude temas da atualidade, assista às notícias, esteja atento a assuntos que estão em alta, saiba o que acontece não só no Brasil, mas no mundo. Mais que uma dica, isso é fundamental. O texto não é apenas forma, mas conteúdo. O aluno precisa estar atento às discussões e problemas que envolvem o Brasil e o mundo de modo que seja capaz de fazer uma leitura crítica e fundamentada dele;

- Leia mais do que apenas as manchetes. Os alunos devem ler artigos e textos com um viés crítico a respeito dos principais problemas do mundo. No caso de redações do Enem, é importante que o aluno reflita de que modo tais problemas poderiam ser atenuados e que setores seriam os responsáveis por isso;

- Conheça os temas de redação das provas anteriores. Isso auxilia em vários aspectos: ajuda os alunos a se prepararem para assuntos semelhantes aos que já foram propostos, desenvolve habilidades analíticas a respeito da construção de uma argumentação sólida, prepara o estudante para o tipo de texto esperado, entre outros;

- Atenção ao uso adequado dos conectivos. São muito importantes para a organização do texto em parágrafos e seções, indicando quando uma nova ideia está sendo introduzida, discutida, refutada, desenvolvida, etc. Eles auxiliam na coesão e coerência textual, evitando a repetição e a fragmentação do texto;

- A redação do Enem e vestibular é um texto dissertativo-argumentativo. Estabeleça a própria argumentação que os textos dessas provas cobram. Antes do início da escrita, é importante que o aluno compreenda completamente a proposta de redação, identificando o recorte do tema que direcionará o desenvolvimento do texto. A tese da redação deve ser clara, específica e indicar a visão do estudante a respeito do problema apresentado. Desse modo, a proposta de intervenção solicitada nas redações do Enem estará alinhada com o tema desenvolvido e será uma continuação lógica e coerente do texto. É importante que a proposta de intervenção não seja genérica e que indique de forma específica a maneira como ela se dará e os agentes envolvidos.