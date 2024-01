Por Dra Evelina Galaczi e Dr Nahal Khabbazbashi

Como você está usando GenIA para ensinar inglês? A Dra. Evelina Galaczi e o Dr. Nahal Khabbazbashi comentam sobre um estudo realizado entre Cambridge e a Universidade de Bedfordshire que perguntou a centenas de professores de inglês em todo o mundo sobre suas experiências de uso do GenIA. As descobertas podem ajudar vocês a navegar no cenário de IA que está sempre mudando e podem até gerar algumas ideias para suas próprias salas de aula. Parece que todas as manhãs acordamos com centenas de opiniões sobre o uso de GenIA na sala de aula, mas atualmente há poucas pesquisas sobre como os professores de inglês estão realmente usando essa tecnologia. Por isso, perguntamos aos professores sobre suas atitudes e suas próprias experiências com a GenIA. O que é GenIA? De acordo com o Cambridge Dictionary, IA generativa pode ser definida como: "uma inteligência artificial específica (= um sistema de computador que possui algumas das qualidades que um cérebro humano possui, como a capacidade de interpretar a linguagem, reconhecer imagens e aprender com dados fornecido a ele) que é capaz de produzir texto, imagens".

O que perguntamos aos professores?

Através de uma pesquisa e grupos focais, fizemos perguntas importantes a 386 professores em 70 países sobre:

Sua familiaridade com GenIA

Como eles usam isso em seu dia-a-dia

Suas atitudes em relação à GenIA

Quais são as políticas institucionais com as quais você lida

Os desafios e benefícios que enfrentam como professores de inglês, e

Que treinamento eles acham que precisam.

10 coisas que os professores nos contaram

1. Os professores foram positivos em relação à GenIA

Os professores foram muito positivos em relação à GenIA como ferramenta para o ensino de línguas e para a educação em geral. Destacaram o papel integral que atribuem à GenIA no ensino de línguas. Como disse um professor do ensino secundário do Quênia, "a GenIA é atualmente a minha melhor ferramenta de ensino". Um professor da China observou ainda como a utilização da GenIA coloca os professores "na vanguarda da inovação educacional".

2. Os professores se sentem confortáveis com a GenIA

84% dos professores afirmaram que se sentiam confortáveis com a utilização da tecnologia digital em geral. Cerca de metade (51%) disse estar familiarizado com a GenIA e apenas 14% disse não estar familiarizado com esta tecnologia. É importante notar que fizemos o estudo em julho e agosto de 2023 e o ChatGPT (a primeira ferramenta GenIA amplamente disponível) só foi lançado em novembro de 2022. O alto nível de familiaridade com esta nova tecnologia destaca o quão rápido a IA está crescendo em termos de impacto .

3. É usada com frequência

Os professores relataram uso bastante frequente da GenIA. Pouco menos da metade (46%) nos disse que a usa semanalmente e um terço (36%) a usa mensalmente. Um professor primário do Uruguai disse que a utilizava todas as semanas para criar novas atividades e obter ideias sobre como ensinar determinados tópicos. Porém, ainda há 18% que afirmaram nunca ter usado.

4. Os humanos são essenciais

73% dos professores disseram não acreditar que a GenIA os substituirá como educador principal e isso está de acordo com o que acreditamos em Cambridge. Os professores disseram que os humanos ainda são importantes quando se trata de áreas que envolvem altos níveis de habilidade, fazendo escolhas e decisões sobre a aprendizagem. Isso envolve uma compreensão holística dos aspectos cognitivos, emocionais e sociais de seus alunos.

Eles também sentiram que a GenIA não mudará fundamentalmente a forma como os humanos aprendem e ensinam. Como disse o diretor de uma escola privada na Argentina, a "habilidade, a escolha e a decisão" sobre muitos aspectos da aprendizagem continuam a ser da responsabilidade do professor. Um professor da Índia comentou de forma semelhante: "O papel do professor humano é... não apenas transferir conhecimento que está disponível gratuitamente". Houve também um forte sentimento de que o futuro consiste em reunir a GenIA e os professores, em vez de um substituir o outro.

5. GenIA ajuda os professores a aproveitarem mais seu trabalho

2 em cada 3 professores relataram que a GenIA aumenta a satisfação no trabalho. Um professor do Brasil comentou que isso contribui para o progresso dos seus alunos na aprendizagem de línguas e o efeito cascata disso é o aumento da motivação dos professores.

6. Ela pode fazer parte do trabalho pesado!

Os professores sentiram que poderiam usar a IA como um "assistente de ensino" para ajudá-los de diversas maneiras, como acelerar tarefas criando planos de aula e atividades. Eles nos disseram que usam a GenIA para adaptar seus materiais de aprendizagem às diversas habilidades dos alunos, o que, como a maioria dos professores sabe, é uma tarefa demorada para a maioria dos professores e suas turmas com habilidades mistas. Em suma, a GenIA fez parte do trabalho pesado para ajudar a reduzir a carga de trabalho dos professores.

7. É um colega de trabalho com um ponto de vista diferente

Dois terços dos professores (67%) disseram que a IA proporcionou insights e perspectivas únicas que eles próprios não tinham pensado. A GenIA também foi descrita como um "companheiro de trabalho ou de conversa", uma espécie de "membro da equipe" que pode apoiar o professor, ou como um "par de olhos extra" para revisar o trabalho dos alunos. Como disse um professor da Argentina: "É como um membro da equipe com quem você pode contar mesmo nas tardes de domingo, quando não quer incomodar nenhum dos seus professores ou coordenadores e precisa de alguém com quem trocar ideias".

8. Pode melhorar os resultados da aprendizagem

Os professores também disseram que o ChatGPT pode ajudar a melhorar a habilidade linguística dos alunos. Por exemplo, os professores podem usá-lo para melhorar as habilidades de escrita dos alunos por meio do feedback que ele pode fornecer. Um professor da Itália disse que a GenIA ajudou uma aluna a melhorar o seu nível de escrita C1.

9. Uma palavra de cautela

Houve também preocupações sobre trapaça, plágio e a possibilidade de diminuir o pensamento crítico durante a aprendizagem. Como disse um professor do Equador, "às vezes os alunos tendem a procurar respostas no ChatGPT em vez de analisar e pensar criticamente".

Vemos também preocupações sobre a dependência excessiva da IA, questões éticas, resultados tendenciosos, alucinações (quando a IA produz informações falsas) e a indefinição das fronteiras entre a verdade e a ficção. E, claro, havia preocupações sobre o acesso desigual à tecnologia. Um professor do Quênia comentou: "Há estudantes que não têm acesso à IA e sinto que estão em desvantagem em comparação com aqueles que têm acesso".

Descobrimos também que as políticas institucionais sobre a utilização da GenIA são muito confusas e nem sempre transparentes. Na questão de saber se a sua escola ou instituição permite a utilização da GenIA, a maior proporção de professores (36%) escolheu "não tenho certeza"! Portanto, recomendamos que, como ponto de partida, os professores descubram mais sobre as políticas da sua instituição em matéria de IA ou trabalhem proativamente na sua escola para criar uma.

10. Obter treinamento direcionado é um desafio

A pesquisa revelou uma grande demanda e apetite por mais treinamento como parte do desenvolvimento profissional. Especificamente, descobrimos que 25% dos professores acreditam que precisam de formação mensal contínua e cerca de metade disse que precisam de formação alguns dias por ano. Uma proporção muito elevada (85%) relatou sentir-se entusiasmada em aprender sobre GenIA.

Como Cambridge pode ajudar?

Em Cambridge entendemos o quão importante é esta tecnologia, mas também o quão assustadora ela pode ser. Se você já usa Gen AI ou está começando a pensar nisso, há vários blogs, podcasts e dicas que você pode conferir:

Aprimorando as habilidades de pensamento crítico dos alunos com tecnologia assistida por IA

Podemos confiar na IA?

Maneiras de usar o ChatGPT em sua sala de aula

Acreditamos firmemente que os humanos permanecerão no centro do ensino. Gostaria de terminar com um pensamento final dos proeminentes educadores Hamilton, Wiliam e Hattie, que escreveram recentemente que "os melhores jogadores de xadrez (atuais) não são humanos ou máquinas, mas humanos que trabalham com máquinas para descobrir a melhor jogada".

Então, qual será seu próximo passo?

Este blog foi baseado em pesquisas entre a Cambridge University Press & Assessment e a CRELLA da Universidade de Bedfordshire. Os pesquisadores principais foram a Dra. Evelina Galaczi da Cambridge University Press & Assessment e o Dr. Nahal Khabbazbashi da CRELLA. A equipe de pesquisa também incluiu Helen Allen e Safi Lopes (Cambridge), Fumiyo Nakatsuhara e Katherine Halley (CRELLA).