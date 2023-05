Pedagogia Viva: sentir, pensar, agir e rever

Pedagoga em atuação em sala de aula no Ensino Fundamental (Colégio Jd Anália Franco)

Hoje, 20 de maio, é celebrado o dia dos pedagogos, mas poderia ser o dia da pessoa que sonha e realiza um novo mundo, que faz o novo mundo acontecer!

A criação da Lei nº 13.083/2015 não visou apenas a celebração desta profissão tão incrível que capacita pessoas para a arte de educar e que figura como uma das ocupações mais populares do Brasil, mas também trouxe à tona o debate sobre a importância da participação de profissionais da educação na formação das novas gerações.

Atualmente, muito se fala sobre a formação das novas gerações e a preocupação acerca deste tema. Uma inquietação que invade os corredores das escolas, universidades e cria debates entre os profissionais de diversas áreas (economia, política, engenharia, medicina, direito, dentre outras), mas que na área da educação tem sua mais nobre provocação que consiste em compreender a essência desta profissão e seu poder de semear sonhos (não os seus em uma visão egocêntrica, mas os sonhos alheios como uma arte de ser feliz pela felicidade do outro).

Na última semana, tivemos em São Paulo o Congresso e Feira de Educação Bett Educar que movimentou o setor educacional. Assim como esse evento, outros do mesmo formato ocorrem constantemente em diversas partes do Brasil e do mundo demonstrando que a educação é um campo sempre promissor com novidades tecnológicas, de conhecimentos cada vez mais profundos, com técnicas gamificadas da arte do ensinar, com sistemas de gestão e de ensino cada vez mais inovadores. Todavia, de nada adianta a economia e tecnologia, por exemplo, adentrarem no universo escolar, se a sociedade fingir olhar para o aluno, pois se não olhar os desafios do cotidiano da "profissão professor", em particular dos pedagogos, não se olhará ao futuro dos estudantes! O(a) pedagogo(a) está presente nos anos iniciais das crianças e, além da parte acadêmica, atua de forma decisiva no desenvolvimento integral de seus alunos. Os pedagogos estão presentes (e são o presente) na vida da criança!

Formação integral de crianças se faz com profissionais de excelência (Colégio Jd Anália Franco)

O(a) pedagogo(a) auxilia na promoção do crescimento social, emocional, cognitivo e físico dos estudantes. Além disso, trabalha com a resolução de problemas, pensamento crítico e criatividade, preparando os alunos para enfrentarem os desafios da vida cotidiana. Por possuir toda esta responsabilidade, questionamentos e inseguranças são comuns no cotidiano desse profissional. Dúvidas em relação ao melhor método de ensino, ao uso da tecnologia (ou não), da forma de intermediação e, até mesmo, de que tipo de exemplo ele(a) está sendo para esses "seres em construção".

Vale destacar que a visão e a expectativa da sociedade em relação ao pedagogo(a) têm passado por grandes transformações ao longo da história. Uma postura de autoritarismo tem sido substituída por uma prática mediadora, que visa gerar autonomia e protagonismo ao estudante, com sólidas bases de formação e princípios para que as crianças aprendem a ler as palavras e a vida.

Mediação docente e consistência pedagógica na formação aos desafios do futuro (Colégio Jd Anália Franco)

Paulo Freire, patrono da educação brasileira, já dizia que o pedagogo é um profissional que desempenha o papel fundamental de transformação social e de construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Este papel não deve ser exercido apenas transmitindo informações, mas facilitando a obtenção de conhecimento com atenção às experiências e saberes prévios dos estudantes, valorizando suas vivências e culturas. Nesse sentido, segundo ele, o papel do pedagogo é mediar o processo educativo, criando espaços de diálogo, reflexão crítica e construção coletiva do conhecimento.

"O professor é, naturalmente, um artista, mas ser um artista não significa que ele ou ela consiga formar o perfil, possa moldar os alunos. O que um educador faz no ensino é tornar possível que os estudantes se tornem eles mesmos." (Paulo Freire)

Com essa reflexão, evidenciamos a ideia de que o educador não possui a função de "encaixar os educandos em moldes já prontos" e, sim, de instigá-los à descoberta de suas próprias formas de aprender e de atuar no mundo em que vivem.

Isso nos mostra também a importância de uma relação de horizontalidade e respeito entre educadores e educandos. O pedagogo não deve impor seus pontos de vista, mas estimular a participação ativa e o pensamento crítico dos alunos, gerando autonomia dentro de pilares que nortearão a vida dos estudantes e contribuirão com a mudança significativa do mundo.

Ações pedagógicas que estimulam a interação e a curiosidade da criança (Colégio Jd Anália Franco)

Um exemplo disso é o que ocorre no Colégio Jardim Anália Franco, em São Paulo - SP. O Anália é uma escola que possui um olhar para o futuro, um futuro em constante transformação. É uma instituição que possui pilares educacionais focados na formação de estudantes íntegros, interativos e investigativos, promovendo uma educação que instiga o pensamento criativo, desenvolve habilidades socioemocionais e artísticas, acolhe o estudante em suas particularidades e ensina cada aluno aprender a fazer, a conhecer, a conviver, a ser! É no ambiente da escola que se "aprende a aprender" e, por consequência, a ser feliz! E isso é viabilizado por profissionais que entendem o poder transformador da educação e potencializam um sonho comum de ter um espaço moderno e seguro para atuar profissionalmente e que busca, de maneira efetiva, transformar o mundo pela formação das pessoas que nele vivem.

São esses profissionais, os pedagogos, que começam a edificar o futuro de cada pessoa. E, na forma de condução das aulas e do convívio no âmbito escolar, desperta nos educandos a vontade de serem agentes transformadores de realidades, sejam elas nas esferas pessoais ou coletivas.

"Escola é isso: uma organização viva que atua para germinar os mais poderosos frutos da transformação propositiva da existência de todos!"

Ensinar o querer, descobrir potencialidades e desenvolver competências para a vida são aspectos centrais do papel do profissional da pedagogia para a formação integral de uma criança para o tempo presente e para o futuro que começa a ser delineado em suas histórias, tanto no seio familiar, quanto no ambiente escolar e, gradativamente, os pequenos estudantes constroem a compreensão de que são capazes de mudar o mundo para melhor, a partir da mudança de si mesmos.

Aprendizagem para a vida dentro e fora da sala de aula (Colégio Jd Anália Franco)

Para isso, a presença de bons pedagogos é essencial na vida da criança e da sociedade, pois uma formação profissional bem executada oportunizará a mudança individual no educando, trabalhando sua autoestima, confiança em si mesmo e colocando-o em uma posição de protagonismo para o enfrentamento dos desafios que surgirão em sua existência. Por outro lado, quando a formação de profissionais de educação é mal realizada, isso acarretará prejuízos a toda uma geração de estudantes, afetando por consequência à sociedade como um todo, devido à baixa compreensão de mundo e de conhecimentos específicos que ficarão ausentes na vida da criança. Para que isso seja evitado, a formação de bons profissionais da educação exige, não apenas dos poderes públicos constituídos, mas de todos os cidadãos com suas participações ativas a partir das diversas funções que ocupam no mundo e, sobretudo, vejam (de verdade) a "Escola" como uma instituição que "forma o futuro", pois a escola é isso: uma organização viva que atua para germinar os mais poderosos frutos da transformação propositiva da existência de todos!

Alfabetização cria o passaporte para descobrir um novo mundo (Colégio Jd Anália Franco)

O pedagogo, portanto, vai muito além do profissional da educação que passa conteúdos e avalia estudantes. É o profissional que ajuda na caminhada de cidadãos em busca de uma sociedade mais justa, igualitária, respeitosa e harmoniosa. Atrás do título de "Pedagogos", temos cidadãos que realizam no cotidiano da escola um mundo melhor, pessoas que nunca deixam de acreditar nas capacidades de mudança, de fazer o bem e de amar, que todo ser humano possui. É um ser humano que tem fé e esperança nas novas gerações, não se permite desistir da nobre missão e nem que os seus alunos o façam. Embora clichê, é sempre bom destacar que se você leu esse texto até aqui é porque alguém te ensinou e se você lê o mundo à sua volta é porque alguém não desistiu de você! Com certeza, você ecoa o trabalho de bons pedagogos! Pedagogos e Pedagogas, parabéns! Vocês são incríveis!

Profª Mariana Zamarro Viel

Pedagoga e Docente do Colégio Jardim Anália Franco