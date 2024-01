O mês de janeiro é dedicado à conscientização sobre a saúde mental (Lei nº 14.556). Por ser o primeiro mês do ano, este é um período marcado por emoções, reflexões e estabelecimento de metas. Inspirado nisso, o Janeiro Branco é um convite para que, enquanto sociedade, seja possível cultivar a cultura do cuidado, por meio de hábitos e ambientes saudáveis e da constante valorização da vida.

Um relatório recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que quase um bilhão de pessoas no mundo sofrem com algum transtorno mental, sendo 14% deles crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Nos últimos anos, sobretudo no cenário pós-pandemia, os índices de casos de depressão e ansiedade aumentaram 25%.

No entanto, em meio a tudo isso, ainda existem muitos tabus e dificuldades na forma de como abordar esse assunto.

"Se a vida emocional dos estudantes é parte fundamental da sua formação, a conversa sobre saúde mental não pode ficar fora das escolas. A instituição de ensino é cenário importante para socialização de crianças e adolescentes e o lugar onde muitas delas passam a maior parte do seu tempo", avalia Cláudia Ayres Paschoalin, diretora geral do Colégio Marista Glória.