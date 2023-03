Educação Financeira deve ser aprendida na escola?

Fazer um orçamento, poupar e investir de forma consciente ajuda a lidar de forma equilibrada com o dinheiro

Saber investir não é importante somente para os adultos. Do mesmo modo, as crianças e adolescentes também se beneficiam quando recebem educação financeira desde cedo. Entre outras coisas, isso ajuda a ter planejamento, equilíbrio e consumir com consciência.

Segundo uma pesquisa feita em 2021 pela Leve, fintech de educação financeira, mais da metade dos brasileiros não sabem se organizar para realizar essas metas de longo prazo. De acordo com o estudo, 52% dos entrevistados não possuem ou não sabem como montar um planejamento financeiro para os próximos anos. Além disso, 46% disseram que não se sentem confiantes para estabelecer metas de longo prazo.

O Colégio Marista Arquidiocesano, por meio do Núcleo de Atividades Complementares (NAC), ministra para os alunos do 4º, 5º, 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, aulas de Oficina de Educação Financeira, contendo exposições especiais com convidados do mercado profissional e com interação entre os Colégios Maristas da rede. A atividade é uma parceria com a Empresa A. Nexus Consultoria em Planejamento & Gestão.

Ensinando educação financeira para as crianças

Primeiramente, o assunto pode começar a ser abordado de forma leve, incentivando a criança a guardar moedinhas em um cofrinho. Com o tempo, inclua novas responsabilidades.

"O objetivo da educação financeira para crianças é ensiná-las o valor do dinheiro e como elas podem usá-lo de modo a ter uma relação saudável com as finanças na fase adulta. Isso envolve a capacidade de se planejar, reconhecendo as diferenças entre desejos e necessidades", explica o coordenador do Núcleo de Atividades Complementares (NAC) do Colégio Marista Arquidiocesano, Ricardo Correa.

Um exemplo de educação financeira para adolescentes é ensinar sobre como criar um orçamento, poupar e investir de forma consciente. Então, planejamento é essencial.

Por que a educação financeira é importante?

Em primeiro lugar, incluir o filho no planejamento financeiro familiar é o primeiro passo para ele aprender a fazer um orçamento mensal, por exemplo. A partir disso, os pais podem ajudá-lo a se planejar financeiramente de acordo com os seus sonhos e vontades.

Além de ser um aprendizado necessário, isso estimula o adolescente a ser mais independente. Ou seja, desperta nele a vontade de aprender a tomar decisões que terão reflexo em toda sua vida.

"Os assuntos que permeiam a educação financeira dialogam diretamente com os conteúdos das disciplinas formais ensinadas nas escolas. Com a linguagem adequada para cada faixa etária, é possível mostrar aos alunos como lidar com as finanças do dia a dia, se planejar, poupar e conquistar a independência financeira", afirma o coordenador do NAC.

Ensinando sobre investimentos

Ao contrário do que parece, as crianças já são capazes de aprender alguma coisa sobre investimentos. Por isso, uma mesada pode ajudá-las a entender o que podem comprar ou poupar para adquirir algo mais caro. Sendo assim, manter um cofrinho pode ser útil, além de ser um recurso lúdico.

Já no caso dos adolescentes, a conversa pode ser mais prática. É importante ressaltar que vale a pena investir o quanto antes. Afinal, nos investimentos da renda fixa, o tempo faz a diferença. Isso porque, quanto maior o prazo, maior será a amplitude dos juros compostos.

"Trabalhado de forma transversal, aprender como lidar com o próprio dinheiro beneficia não somente os alunos, mas também os professores, pais e toda a comunidade escolar", finaliza Ricardo Correa.