Meio ambiente e mudanças climáticas são temas de projeto de crianças no Arqui

Alunos do Ensino Fundamental do Colégio Marista Arquidiocesano estão formatando uma série de iniciativas denominadas "Meio Ambiente, te quero por inteiro"

O Colégio Marista Arquidiocesano, que completa 165 anos de sua fundação em 2023, onisciente das questões ligadas à preservação do meio ambiente, tornou essa temática uma questão a ser incluída no currículo, analisada e estudada pelos alunos, ampliando assim os conhecimentos na área e possibilitando ações de preservação e sustentabilidade.

Com isso, as turmas do Ensino Fundamental - Anos Iniciais (6 a 10 anos de idade) iniciam o projeto "Meio Ambiente, te quero por inteiro". As ações têm como principal objetivo refletir sobre a ação da sociedade para a preservação do meio ambiente, por meio do diálogo com o Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável (ODS 13 - "Ação contra mudança global do Clima").

Utilizando a temática, a intenção é desenvolver as diferentes práticas de linguagens propostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como leitura, produção de texto, oralidade e análise linguística pertencentes ao componente Língua Portuguesa. Além disso, a ideia é conhecer e ressignificar as possibilidades da "arte ambiental", um movimento praticado por artistas de diferentes áreas que converte a natureza em inspiração, ou matéria-prima, para transmitir beleza e incentivar a preservação. O projeto também possibilita o diálogo com outros componentes curriculares, tais como Geografia, História, Ciências e Matemática.

"Estamos propondo também o diálogo com os gêneros textuais e objetos de conhecimento da área de Ciências Naturais com as diferentes linguagens presentes na temática socioambiental, assunto tão importante e necessário nos dias de hoje. É só prestar atenção aos eventos climáticos extremos que têm ocorrido para perceber a urgência da reflexão sobre o tema e ações de intervenção para frear a emissão de carbono e o aquecimento global", afirma a coordenadora do Ensino Fundamental - Anos Iniciais do Colégio Marista Arquidiocesano, Lilian Gramorelli.