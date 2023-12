Descanso de final de ano com excelentes leituras: sugestões de livros para todas as idades

Estamos no auge das férias de verão, um momento perfeito para relaxar, viajar e mergulhar em boas histórias através da leitura. Se você está em busca de dicas de livros para aproveitar esta época de fim de ano, nós, do Colégio Pentágono, temos sugestões incríveis para cada faixa etária e ano escolar. Confira nossas recomendações abaixo:

EDUCAÇÃO INFANTIL + 1 º ANO - "O Monstro das Cores", por Anna Llenas

O livro "O Monstro das Cores", escrito por Anna Llenas, é uma encantadora história sobre as emoções. O protagonista, um monstro, precisa aprender a lidar com sentimentos confusos e descobrir como expressá-los. A narrativa é acompanhada por ilustrações vibrantes que capturam a essência de cada emoção, tornando a leitura uma experiência visual e emocionalmente rica. Ideal para crianças, o livro aborda a importância de compreender e expressar sentimentos de maneira saudável.

ANOS INICIAIS - "A verdadeira história dos Três Porquinhos", Jon Scieszka

Jon Scieszka recria o clássico conto dos Três Porquinhos de uma maneira totalmente inovadora. Nesta versão, o lobo assume a posição de narrador, oferecendo sua perspectiva sobre o que realmente aconteceu. Uma abordagem divertida que desafia as convenções e convida os leitores a repensarem essa conhecida história. Com uma narrativa cativante e ilustrações envolventes, este livro é uma leitura divertida e perspicaz para todas as idades.

ANOS FINAIS - "Não era você que eu esperava", de Fabien Toulmé

Em "Não Era Você Que Eu Esperava", Fabien Toulmé compartilha uma história pessoal e comovente sobre paternidade. O autor narra a jornada de aceitação e amor incondicional ao descobrir que sua filha nasceu com uma síndrome rara. O livro aborda questões de inclusão, aceitação e a beleza das relações familiares, proporcionando uma leitura emocionante que toca o coração e oferece perspectivas valiosas.

ENSINO MÉDIO - "A extinção das abelhas", de Natália Borges Polesso

Natália Borges Polesso explora a complexidade das relações humanas em "A Extinção das Abelhas". Com uma escrita poética e envolvente, a autora tece histórias interligadas que abordam temas como amor, perda e a busca por identidade. O livro oferece uma reflexão profunda sobre a natureza humana e as conexões que moldam nossas vidas. Uma obra que cativa pela sua sensibilidade e profundidade.

PAIS E COLABORADORES - "A Amiga Genial", de Elena Ferrante

Elena Ferrante nos transporta para o bairro de Nápoles em "A Amiga Genial", primeiro livro da famosa tetralogia da autora. A narrativa envolvente segue a amizade complexa entre duas meninas, Elena e Lila, ao longo de suas vidas. A autora habilmente retrata as nuances da amizade, competição e a busca pelo próprio caminho. Com personagens ricamente desenvolvidos e uma ambientação vívida, este livro é uma imersão fascinante na vida e nas relações humanas.

Aproveitem o mês de dezembro/janeiro para desfrutar dessas leituras envolventes e enriquecedoras. Os livros têm a capacidade única de nos transportar para novos universos, ampliar nossos horizontes e despertar nossa imaginação. Desejamos boas férias e momentos deliciosos de leitura!