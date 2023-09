Pentágono promove equilíbrio físico e mental na Semana do Bem-Estar

O evento promoveu escolhas saudáveis e atividades diversas para a comunidade escolar

A Semana do Bem-Estar do Colégio Pentágono, realizada com sucesso entre os dias 18 e 22 de setembro, colocou em destaque a importância do equilíbrio nas dimensões física, psíquica e emocional. O conceito de wellness, que abrange um estilo de vida saudável, foi o pilar central deste evento, incentivando escolhas pessoais saudáveis.

Alunos participam de atividade esportiva durante a semana do Bem-estar no Colégio Pentágono

O evento, organizado por Orientadoras Educacionais e Coordenadores Pedagógicos, englobou turmas do Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, com atividades cuidadosamente planejadas para atender às necessidades dos alunos em cada Unidade. Alimentação equilibrada, hábitos de atividade física, qualidade de sono e momentos de lazer nortearam a programação.

Atividades educativas e motivadoras

Na Unidade Alphaville, o cronograma trouxe reflexões sobre a consciência corporal nas aulas de Educação Física, com atividades como alongamentos, movimentos de yoga e automassagem para os alunos dos Anos Finais e Ensino Médio. Além disso, os estudantes tiveram a oportunidade de explorar a Roda da Vida durante as aulas de Projeto de Vida, definindo prioridades e planos de ação.

A programação também contou com palestras sobre temas relevantes, como o "Sono: repercussões na saúde e no aprendizado" nas aulas de Ciências e discussões sobre ansiedade e depressão nas aulas de Língua Portuguesa. Rodas de Conversa sobre memórias afetivas e a voz dos alunos completaram a agenda.

Na Unidade Morumbi, o foco foi na consciência corporal, com aulas de Educação Física que incluíram alongamentos, movimentos de yoga e automassagem. Os alunos foram desafiados a participar do "Desafio da Quilometragem", com uma bicicleta fixada no hall de entrada para pedalarem até Curitiba (uma distância de 416 km). Além disso, atividades como a "Aula Show" de filosofia, o sarau musical e um dia especial de colorido animaram os estudantes.

A Unidade Perdizes participou ativamente do evento, oferecendo desde atividades esportivas até momentos de relaxamento, com Chi Kung e yoga. A programação ainda foi para o âmbito musical, com alunos e professores demonstrando seus inúmeros talentos em um sarau.

A semana culminou com um Dia do Colorido em todas as Unidades, onde os alunos puderam se expressar através da escolha de roupas alegres e coloridas.