Como escrever uma boa redação no Enem? Professor dá dicas para buscar a nota máxima

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos fatores mais importantes para o candidato tirar uma boa nota total. Junto às disciplinas de Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, ela faz parte do cálculo final de desempenho e deve ser feita com cuidado e atenção, pois zerá-la poderá representar a perda ao direito de conseguir ajudas de custo, como o ProUni e o Fies, além da seleção do Sisu.

Apesar de ser um espaço criativo, há regras que devem ser seguidas pelo concorrente e melhores formas para escrevê-la.

Alguns pontos importantes, como maneiras de estruturar seu texto, seguir o número obrigatório de linhas, se ater ao assunto, evitar formas de linguagem e como iniciá-lo são essenciais para um bom desempenho do estudante. Em 2021, o tema proposto foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, onde os candidatos deveriam escrever na forma dissertativa-argumentativa.

Redação é uma das áreas mais importantes do Enem e pontuar bem nela é fundamental para um bom desempenho do candidato. Foto: Sergio Castro/Estadão

No que consiste esse método de redação? O Estadão responde essa e outras perguntas, além de dar dicas para você atingir a maior nota possível e dar mais um passo importante no objetivo de ingressar no Ensino Superior.

Como começar a redação do Enem?

O primeiro passo é como começar o texto. Será apresentada uma proposta de tema ao candidato, que deverá escrever um texto dissertativo-argumentativo a respeito. Nessa forma de expressão, o aluno opina e defende seu ponto de vista sobre o assunto - o que já vale como critério de avaliação, incluso nos seguintes termos: domínio da escrita formal em língua portuguesa; compreensão do tema e aplicação das áreas de conhecimento; capacidade de interpretação das informações e organização dos argumentos; domínio dos mecanismos linguísticos de argumentação e capacidade de conclusão com propostas coerentes que respeitem os direitos humanos.

De acordo com Luiz Carlos Dias, coordenador de redação do colégio Etapa, de São Paulo, um bom primeiro passo é ler e identificar as ideias principais para compreender o tema, organizar, relacionar e interpretar informações. “Gosto de dizer aos meus alunos que a coletânea é como um exame médico, por meio do qual o profissional deve identificar os problemas do paciente e, posteriormente, propor as melhores conduções”, disse.

É muito importante que o candidato se atente em fazer um primeiro parágrafo atrativo, pois ele é um “cartão de visitas”, reitera o professor. “É fundamental que contenha alguns itens como contextualização do tema, relação, posicionamento do autor e caminhos argumentativos”. Assim, a estrutura deverá seguir o esquema de quatro parágrafos: introdução; desenvolvimento 1; desenvolvimento 2; e proposta de intervenção, com no máximo 30 linhas, aconselha Dias.

Prática e formalidade na redação do Enem

É preciso exercitar para fazer bem e de forma natural, destacam especialistas. Por isso, o professor recomenda que o estudante treine reescrevendo várias vezes antes da prova para tornar a construção a mais fluente possível.

Além de clareza nas informações, é essencial seguir a formalidade e evitar coloquialidades, gírias ou o uso da linguagem de redes sociais no texto. Não é difícil deixar um erro de gramática passar se estivermos cansados, por isso, recomenda-se que a redação seja feita antes do restante da prova.

“Eu sugiro que, inicialmente, seja realizado aquele mapa mental, projeto de texto no rascunho. Depois disso, dedicar-se às disciplinas e, no final das questões, voltar ao texto e finalizá-lo”, disse o professor, que também destacou a importância de ter um tempo destinado à revisão e refinamento.

Fique atento para não zerar a redação do Enem

Os motivos que zeram a redação do Enem são: fuga ao tema, deixá-la em branco, menos de sete linhas, desenhos ou rasuras, plágio, desrespeito aos direitos humanos, escrita em língua estrangeira, não utilização do método dissertativo-argumentativo e assinatura, ou seja, o candidato não deve se identificar na página.

É fundamental pontuar no texto, pois além de contribuir substancialmente para nota total, somada com as outras áreas, zerá-lo eliminaria o estudante da concorrência de vagas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), utilizados para custear o ingresso em faculdades particulares – e do Sistema Único de Seleção (Sisu) – método de admissão a muitas instituições no Brasil.

Relembre os temas de redação do Enem na última década

2021: Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil

2020: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

2017: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

2012: Movimento imigratório para o Brasil no século XXI