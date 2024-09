Como modernizar instituições de ensino com informatização de forma rápida e com segurança

Cada vez mais, a tecnologia faz parte do dia a dia educacional das instituições de diferentes níveis: do ensino básico até os cursos de graduação, ter equipamentos confiáveis e soluções pedagógicas é vital para o sucesso dos estudantes e profissionais do presente e do futuro. Desde a pandemia, essa necessidade se tornou ainda mais presente, mas muitas escolas e faculdades ainda têm dificuldades para saber o que priorizar na hora de acompanhar o ritmo da inovação para criar experiências de aprendizado eficazes, seguras e inspiradoras.

Diante desse cenário, a Lenovo é uma parceira ideal para instituições das redes pública e privada, tendo não só dispositivos de ponta em suas linhas de winbooks, desktops, notebooks e workstations, todos com Windows Pro Academic, mas também trazendo inteligência. Não basta ter um laboratório de informática lindo e não saber usar: é preciso que os educadores saibam utilizar as ferramentas e tenham o controle da sala de aula”, diz Carlos Almeida, gerente de Vendas para o Setor Educacional da Lenovo no Brasil.

Lenovo oferece suporte na escolha de equipamentos e modelos de utilização de computadores; controle da sala de aula, cibersegurança e parceria com a Microsoft são diferenciais da companhia Foto: Getty Images

Toda parceria da Lenovo com as instituições de ensino começa com uma avaliação de maturidade digital, buscando entender qual é a realidade dos equipamentos disponíveis e também dos sistemas utilizados – em muitos casos, escolas particulares já compram não só livros e apostilas, mas também recursos digitais que complementam o aprendizado. De posse dessa avaliação, a Lenovo pode entender o que cada escola precisa, dentro das necessidades pedagógicas e também da realidade de orçamento.

A parceria com a Lenovo marca um ponto crucial em nossa jornada rumo à modernização e otimização tecnológica para melhor atender a instituição como um todo Flávio Mariz, líder de TI do Marista Brasil

Bom exemplo recente dessa análise aprofundada foi a parceria fechada com o Marista Brasil, grupo educacional que reúne 98 unidades de educação básica divididas por 20 Estados brasileiros, mais o Distrito Federal. A rede de ensino adquiriu recentemente 1,7 mil notebooks Lenovo Winbook 100w e 300w com Windows 11 Pro Academic para suas salas de aula, além de 900 notebooks Lenovo ThinkPad E14 para atender alunos e o centro administrativo. Diretores e o departamento de TI, por sua vez, utilizarão máquinas Lenovo ThinkPad X1 e E14.

“A parceria com a Lenovo marca um ponto crucial em nossa jornada rumo à modernização e à otimização tecnológica para melhor atender a instituição como um todo”, ressalta Flávio Mariz, líder de TI do Marista Brasil. “Entre os principais benefícios que levaram a empresa a optar pela Lenovo, estão bom processamento, capacidade de armazenamento, dispositivos leves e com soluções favoráveis para estarmos sempre atualizados com as últimas tendências.”

Mais do que apenas recomendar os equipamentos, a Lenovo também auxilia as instituições de ensino na parte financeira, trabalhando com cada diretoria para buscar soluções como parcelamento, locação e leasing, dependendo da realidade econômica existente. “Muitas escolas não têm caixa para comprar máquinas à vista, mas têm um fluxo financeiro que permite muitas saídas diferentes”, ressalta Almeida, explicando a realidade de um universo de mais de 180 mil escolas no País.

Parceria com a Microsoft

Além da atenção, outro diferencial que a Lenovo traz para as escolas é uma parceria de longa data com a Microsoft. Não só as máquinas vendidas pela empresa já vêm instaladas com uma versão educacional do Windows 11 Pro Academic, licenciadas com desconto pela gigante de tecnologia americana, como também as atualizações em nuvem tornam o dia a dia de professores, alunos e gestores ainda mais prático. Todos os computadores já saem homologados de fábrica e com todos os programas requisitados pela instituição de ensino instalados.

É preciso destacar ainda a presença de programas da própria Microsoft que ajudam o dia a dia na sala de aula – como o software de produtividade Microsoft 365, que reúne Word, Excel e PowerPoint, por exemplo. Outro aliado dos professores é o Microsoft Teams, que em sua versão educacional serve como um diário de classe, registrando as aulas. Além disso, há a possibilidade de contar com a inteligência artificial graças ao Copilot, assistente digital que pode turbinar ainda mais o aprendizado e está presente em algumas versões do pacote.

Diferenciais próprios

Outro programa que faz parte do pacote de soluções educacionais da Lenovo é o LanSchool, que faz um controle geral dos dispositivos utilizados dentro de cada instituição de ensino. “É um programa que retoma o controle da sala de aula para o professor: ele consegue determinar, por exemplo, que no intervalo da próxima aula só possam ser acessados três ou quatro sites, evitando distrações dos alunos”, explica Almeida. “Além disso, é uma camada a mais de segurança para a escola, além dos recursos da Microsoft, garantindo bloqueio de sites de violência, conteúdo adulto e discurso de ódio.”

A segurança também é outro ponto fundamental dentro da estrutura que a Lenovo traz para as escolas. Todos os dispositivos contêm proteção criptografada e recursos de cibersegurança que impedem diversos tipos de invasão, bem como tentativas possíveis dos estudantes de acessar os sistemas da escola – para saber o gabarito de uma prova, por exemplo. As máquinas da linha ThinkPad, Winbooks 100w e 300w também contam com estrutura reforçada e certificação militar, tornando-se resistentes a usos descuidados. “O sistema tem tela reforçada, dobradiça que resiste a 30 mil ciclos e um sistema de ventilação que não queima a máquina se cair água no teclado, além de resistência a quedas. São pontos que permitem muita durabilidade no uso pelas crianças”, ressalta Almeida.

E, caso algum problema aconteça, a Lenovo ainda tem um diferencial muito importante no Brasil: a presença de assistência técnica própria disponível nos 5,6 mil municípios do Brasil. “Investimos em todo o suporte pós-venda para todas as famílias de produtos da Lenovo.”