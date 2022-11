Enem 2022: Quinze temas que podem cair na Redação

Publicidade

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo, 13. Além da redação, a prova terá questões de Linguagens e Ciências Humanas, com cinco horas e meia de duração. A segunda etapa da prova ocorre no próximo domingo, 20, com as questões de Ciências da Natureza e Matemática, com cinco horas para resolução.

A Redação é um dos pontos de maior preocupação de estudantes que buscam garantir uma vaga na universidade por meio do exame. O Enem é adotado no processo seletivo a maior parte das universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e também em muitas particulares. A nota no teste também é usada para programas federais, como o ProUni e o Fies, de financiamento estudantil.

Uma das redações que obtive pontuação máxima (1.000 pontos) na edição de 2021 do Enem.

Como o tema da redação só é revelado no dia do exame, as especulações são frequentes nos dias que antecedem a prova. Para Jéssica Gomes, professora de Gramática e Redação em Goiânia (GO), ninguém conseguiria antecipar de fato a frase temática da avaliação, mas é possível acertar o assunto. “Esse ano acredito muito em temas que percorrem a vida dos jovens, como o tabagismo”, sugere.

Para Pedro Borges, diretor do curso de texto para o Enem no Recife (PE), o Galo da Redação, a prova deve costuma cobrar temas ligados ao comportamento social. “Em 2020 o Enem falou de um comportamento social que é a estigmatização, mas este ano a gente pode ver outro, como, por o consumismo, o etarismo. Justamente questões relacionadas a grupos sociais e a comportamentos.” aponta.

Com base nas conversas com professores de cursinho, o Estadão listou 15 possíveis temas que podem cair nesta etapa da prova:

1) Insegurança Alimentar

Com o Brasil de volta ao mapa da fome, o quadro de desnutrição infantil cada vez maior e o desemprego também crescente, a insegurança alimentar é um tema de alta cotação para a prova. Uma pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) mostra que as desigualdades regionais seguem as mais acentuadas - Nordeste e Norte são as mais afetadas.

2) Violência Obstétrica

Com os diversos casos de violência obstétrica que ficaram em evidência neste ano, há uma possibilidade da temática fazer parte da prova deste domingo. Para o professor Pedro Gomes, mesmo que não seja um assunto contemplado pela redação, isso pode cair no restante da avaliação.

3) O consumismo e endividamento das famílias brasileiras

O aumento dos índices de endividamento ocorre principalmente por causa da crise socioeconômica motivada pela pandemia de Covid-19. Aumento do desemprego, redução de renda, e o consumo online podem ser questões a serem tratadas frente a necessidade de educação financeira no país.

4) Criminalização do stalking no Brasil

Assim como em 2013, quando o tema foi a implementação da Lei Seca no Brasil, este ano professores acreditam que o tema possa ser outra legislação importante. A norma que criminaliza o ato de perseguir alguém, de modo físico ou online, ameaçando a integridade física ou psicológica foi sancionada em abril de 2021.

5) Uberização do trabalho

O termo, que deriva da emprdsa de transporte Uber, se refere à mudança das relações de trabalho ocasionadas pela transformação digital, que têm caráter maior de informalidade, flexibilidade e demanda. Mas quais as consequências da falta de vínculo empregatício? Há precarização da mão de obra?

6) Tabagismo

Com a votação unânime da Anvisa este ano para manter a proibição do comércio de cigarros eletrônicos no Brasil, o assunto voltou à tonia. Os Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs) tiveram crescente aumento do número de consumidores, principalmente do público jovem.

7) Obesidade Infantil

O consumo excessivo de açúcar pelas crianças é um tema que também pode ser abordado, de acordo com a professora Jéssica. Até meados de setembro, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos foram diagnosticadas com obesidade, de acordo com o relatório do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional. A obesidade é considerada um problema de saúde pública no Brasil.

8) Luta antimanicomial

Este ano a luta do movimento de reforma psiquiátrica no país completou 35 anos. As articulações se dão pela defesa de tratamentos justos e dignos para pessoas com problemas de saúde mental. Com o movimento, em 2001, houve a aprovação da lei da Reforma Psiquiátrica, de nº 10.216, que redirecionou a assistência à saúde mental pelo fechamento de hospitais psiquiátricos.

9) Esporte como ferramenta de transformação social

Com a Copa realizada neste ano, os professores acreditam que temáticas relacionadas ao esporte possam estar presentes com abordagens sociais e culturais, visto que a prova costuma trazer fatores relacionados ao ano em questão para sua estruturação.

10) Valorização do trabalho docente

Baixos salários, desestruturação de planos de carreira, precariedade na estrutura escolar e conflitos no ambiente escolar. Esses são alguns dos antigos problemas que se intensificaram na pandemia e tornam ainda mais evidente essa questão social, segundo destacou a professora a professora de Redação do Curso Pré-Vestibular da Oficina do Estudante de Campinas (SP), Vanessa Bottasso.

11) Greenwashing

A sustentabilidade está na moda, principalmente para as empresas. O termo greenwashing - em tradução literal “lavagem verde” - se refere ao uso que empresas, indústrias públicas ou privadas, organizações não governamentais e até governos fazem do marketing para autopromoção a partir de discursos sustentáveis sem de fato terem a política da sustentabilidade como prática.

12) A integração da pessoa com Síndrome de Down

O Brasil tem mais de 300 mil pessoas que nascem com síndrome de Down e a inclusão social dessas pessoas ainda é um desafio, do ponto de vista de convivência social e políticas públicas.

13) Desafios para conciliar a Biotecnologia e a bioética

Quais são os limites éticos dos avanços da biotecnologia? Esse é um tema que o professor Pedro Gomes acredita que possa atrair questionamentos o suficiente para abrir terreno de discussão na redação do Enem. O tema envolve a prática da biopirataria, a possibilidade da prática de eugenia, e até mesmo a relação com uso dos recursos naturais.

14) Doação de sangue

Os obstáculos para a doação de sangue no Brasil é um tema cotado frequentemente por professores e pré-vestibulares para a prova. A falta de informação, de campanhas publicitárias e de incentivos à doação torna o número de doadores muito menor do que as demandas.

15) Tráfico de animais silvestres

O risco que o tráfico de animais oferece ao equilíbrio ecológico é um fator de atenção. Dentro das florestas brasileiras, anualmente, são retirados 38 milhões de animais silvestres. Esse tipo de comércio ilegal é considerado pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres (Renctas) a terceira maior atividade ilícita do mundo.