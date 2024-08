‘Estadão’ vence 7º Prêmio ABMES de Jornalismo

O Estadão venceu o 7º Prêmio ABMES de Jornalismo. A reportagem Quanto o professor influencia no resultado do aluno? Estudo mede pela 1ª vez no Brasil, da jornalista Renata Cafardo, foi escolhida a melhor publicação na categoria Nacional/Escrito.

PUBLICIDADE Promovida pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), a premiação teve, em 2024, número recorde de inscrições. Foram recebidos 319 trabalhos jornalísticos escritos (impresso e online), em áudio e vídeo de todas as regiões do País. O prêmio tem como objetivo incentivar e valorizar o papel da imprensa e das mídias independentes na cobertura de temas relacionados ao ensino superior brasileiro.

A jornalista Renata Cafardo recebe o 7º Prêmio ABMES de Jornalismo na categoria Nacional/Escrito. Foto: Acervo Pessoal

A reportagem de Renata Cafardo foi publicada no dia 30 de abril e trouxe um estudo inédito realizado por pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do Instituto Península, que mostrou que o professor é responsável por quase 60% do resultado dos alunos na educação fundamental. Isso quer dizer que ele é mais relevante que todas as outras variáveis da escola pública somadas, como número de alunos por turma, escolaridade dos pais, se há ou não internet e até o partido do prefeito. Foi a primeira vez que uma pesquisa conseguiu medir o impacto do professor na aprendizagem de um aluno no Brasil.

O Estadão também foi finalista na categoria Vídeo com o vodcast Dois Pontos EAD x PRESENCIAL: a polêmica da educação a distância na formação de professores, de Everton Eduardo de Oliveira, Roseann Kennedy, Renata Cafardo, Gabriel Pinheiro, Amanda Botelho, Julia Pereira e Julia Gonçalves.