Fuvest 2023: lista de aprovados em 1ª chamada é divulgada; confira nomes

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou nesta sexta-feira, 27, a lista de aprovados em primeira chamada do vestibular 2023 da Universidade de São Paulo (USP). Veja aqui.

O anúncio estava previsto para segunda-feira, 30, mas foi antecipado para que os calouros pudessem se organizar e realizar com tranquilidade a matrícula na universidade. O prazo começa às 8 horas da próxima terça-feira, 31, e vai até as 16 horas do dia 6 de fevereiro. As etapas são todas virtuais.

Segundo a instituição, a USP oferece neste ano 8.230 vagas pela Fuvest, 4.961 são de reservadas à ampla concorrência, 2.173 aos inscritos de escola pública (EP) e 1.096 àqueles da rede pública de ensino, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários mínimos per capita e que se autodeclararam pretos, pardos e indígenas e que sejam pessoas com deficiência (EP/PPI).

A divulgação dos aprovados em segunda chamada está prevista para 10 de fevereiro. A terceira chamada está marcada para o dia 17 de fevereiro. Além disso, entre 1º e 3 de março, o vestibulando que não foi aprovado nestas chamadas pode manifestar interesse em participar da lista de espera para vagas remanescentes, segundo a Fuvest.

Ainda nesta sexta-feira, a Fuvest divulgou o gabarito da segunda fase, com as abordagens esperadas para as provas. Veja aqui. Na próxima segunda-feira, 30, os estudantes vão poder conferir o desempenho deles na redação, na área do candidato.

Neste ano, a Fuvest recebeu 114,4 mil inscrições. As provas - da primeira e da segunda fase -foram realizadas entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Nota do Enem

Outras 2.917 vagas da USP são ofertadas para os candidatos que participaram da Fuvest e que também fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Eles podem concorrer as vagas que serão oferecidas pelo novo sistema Enem USP e que têm inscrições até o dia 31 de janeiro. Veja aqui como participar.

Confira o calendário do vestibular 2023:

27 de janeiro - Divulgação da 1ª chamada

31 de janeiro - Início às 8 horas do período da matrícula virtual - 1ª Chamada

31 de janeiro - Fim às 12 horas do período para concorrer as vagas oferecidas pelo novo sistema Enem USP

06 de fevereiro - Fim às 16 horas do período da matrícula virtual - 1ª Chamada

06 de fevereiro - Divulgação dos resultados dos treineiros

10 de fevereiro - Divulgação da 2ª chamada

17 de fevereiro - Divulgação da 3ª chamada

Entre 1ª e 3 de março - Manifestação de interesse para vagas remanescentes

