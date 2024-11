IA nas Ciências Naturais: como preparar alunos e docentes para a utilização da tecnologia?

“Também temos investido na área que está vinculada à formação de docentes da universidade, com vários cursos ministrados para a preparação dos docentes. A gente quer que a universidade disponibilize de forma disseminada acesso às inteligências artificiais. Estamos discutindo como verbalizar isso. Provavelmente, já vamos ter algum protótipo ainda no início do ano que vem”, disse Lemke. Segundo o docente da Unesp, a universidade também está preparando um projeto institucional neste sentido.

Segundo Dora, todos os cidadãos do século XXI precisam conhecer a lógica e o funcionamento da inteligência artificiaI. “Como a IA pode contribuir para que eu realize melhor as minhas atividades como estudante, professor e pesquisador, e como futuro profissional de mercado.”

Para a professora da PUC SP, embora necessária, a mudança nos currículos não é algo simples, pois envolve um processo que precisa ser liderado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que é uma órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC). “O poder público - no nível federal, estadual e municipal -, precisa fomentar as mudanças dos currículos com a participação de todas as partes interessadas, verificando a melhor maneira de agregar a IA nos currículos, por exemplo, da química, física, matemática, engenharia. Com exceção dos currículos de tecnologia, a IA deve permear todas as disciplinas, e não se constituir como uma disciplina isolada”, afirma a docente da PUC SP.

O MEC disse que faz parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA). “Cursos e disciplinas na graduação, além de fomento à pesquisa, inclusão e acessibilidade na educação, são algumas das propostas da pasta e que também abrangem a disponibilização automática de vagas em cursos de Ciência de Dados e IA no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).Recentemente, o ministério, por meio da Secretaria de Gestão da Informação, Inovação e Avaliação de Políticas Educacionais (Segape), promoveu o Seminário Educação, Governança de Dados e Inteligência Artificial com o objetivo de debater acerca da centralidade de uma política de governança de dados, visando garantir uma gestão baseada em dados precisos, completos e confiáveis.