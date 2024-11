Vale a pena se graduar em inteligência artificial? Veja o que há no mercado

A oferta de graduações e cursos voltados para a inteligência artificial é essencial para que profissionais estejam capacitados e o Brasil seja protagonista e não apenas um usuário de sistemas desenvolvidos no exterior. Atualmente, diversas instituições de ensino têm ampliado a variedade de ofertas - online e presencial - que vão de opções para quem deseja se especializar no assunto, assim como estudantes que terminam o ensino médio e já querem buscar uma oportunidade na área.

“O Brasil é um País altamente conectado à internet, mas somos uma nação ainda de usuários, de pessoas que consomem a tecnologia. O que a gente precisa e as empresas brasileiras precisam para ter destaque no mundo é ter pessoas que consigam desenvolver e aplicar a inovação com outro olhar e não apenas como consumidores da tecnologia”, avalia John Paul Hempel Lima, coordenador acadêmico do curso tecnólogo em IA do Centro Administrativo FIAP, universidade focada em tecnologia, inovação e empreendedorismo.

PUBLICIDADE Na FIAP, o curso de Tecnologia em Inteligência Artificial foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2019 e começou a primeira turma em 2020. Antes disto, a instituição de ensino já havia implementado disciplinas de IA em todos seus cursos, desde 2018. O curso tem duração de dois anos e é oferecido nas modalidades presencial e ensino a distância. Está com processo seletivo aberto para o próximo ano. Para mais informações, clique aqui.

Na FIAP, o curso de Tecnologia em Inteligência Artificial tem duração de dois anos, nas modalidades presencial e ensino a distância. Foto: Divulgação/Fiap

Desde o início de 2024, a Faculdade XP percebeu a demanda do mercado em maior capacitação profissional em IA. A instituição desenvolveu o MBA Executivo em Inteligência Artificial, um programa focado em capacitar líderes de diferentes setores, e sem formação em tecnologia, para o uso estratégico da IA em negócios.

“Temos desenvolvido diversas iniciativas para este tema, que iniciaram com cursos de especialização tecnológica, passaram pela criação do AcelerAI (que é nosso podcast sobre IA aplicada ao mercado), e agora a criação do MBA Executivo em IA”, disse Diogo França, CTO e Head de Produtos da Faculdade XP.

O curso de MBA tem duração de até 12 meses, em sua maioria composto por conteúdo online, com algumas aulas ao vivo e quatro imersões presenciais.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro de 2024, com o início das aulas previsto para o dia 21 de novembro.

“A inteligência artificial é nossa aliada no ganho de eficiência operacional e na criação de novas linhas de receita. Com isso, ela já provoca uma demanda crescente no mercado de trabalho por profissionais com conhecimento qualificado. No entanto, o grande desafio, atualmente, é preparar esses profissionais para extrair o máximo valor dessa tecnologia”, avalia França. Clique aqui para mais detalhes.

Voltada para formar profissionais com competências teóricas e práticas em diversas áreas da IA, o curso de Inteligência Artificial da Cruzeiro do Sul Virtual tem como objetivo preparar os alunos para enfrentar desafios complexos e aproveitar as oportunidades oferecidas pelas tecnologias emergentes, promovendo uma formação integral que alia conhecimento técnico e desenvolvimento humano.

Com duração de dois anos, o curso está disponível a partir de 2025. “Os profissionais formados em IA são demandados pelo mercado de trabalho devido à crescente adoção de tecnologias de IA em diversas indústrias. Atualmente, com a concorrência cada vez mais acirrada, o mercado de trabalho exige que os candidatos estejam atualizados”, afirma Douglas Almendro, coordenador do curso de inteligência artificial da Cruzeiro do Sul Virtual. Clique aqui para mais informações.

PUBLICIDADE Principais setores onde o profissional de IA podem atuar: Setores e Indústrias

Saúde

Finanças

Varejo e E-commerce

Automotivo

Marketing e Publicidade

Manufatura e Indústria

Educação

Setor Público

Cargos e Funções

Desenvolvedor de IA

Engenheiro de Machine Learning

Cientista de Dados

Engenheiro de Dados

Especialista em Visão Computacional

Especialista em Processamento de Linguagem Natural No ano que vem, a Universidade de São Paulo (USP) vai lançar o curso de IA Generativa em Marketing com duração de 24 horas. Atualmente, uma versão semelhante é ofertada por meio da Fundação Instituto de Administração (FIA), que é uma instituição que tem como coordenadores os professores da USP. “Muitas agências de marketing começaram a usar os diferentes softwares de IA para acelerar o trabalho da área para criar imagens e peças de comunicação. Fizemos uma parceria com uma agência de propaganda, que tem usado muito isso, para trazer a ideia de como funciona a IA e trazer cases reais do mercado”, afirma Andres Rodriguez Veloso, coordenador do curso e professor da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA-USP).

Serão disponibilizadas 75 vagas para o curso que será online e terá certificado da USP. O candidato deverá enviar uma carta de intenções e histórico da graduação.

Também no Sul do País, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) oferece dois cursos de inteligência artificial. Ambos são realizados pela modalidade de ensino a distância.

Com duração de dois anos, o curso superior de tecnologia em Inteligência Artificial e Sistemas de Dados Inteligentes - Graduação 4D oferece uma nova proposta ao aluno.

“Ele tem algo importante que é a ideia de que o estudante vai poder, além de dominar como utilizar algoritmos, análise de dados e aprendizado de máquina para automatizar e aprimorar processos em diversos setores, também escolher trilhas de aprendizagem no campo de IA, de uma maneira muito personalizada de acordo com o interesse do aluno no mercado”, afirma Ericson Savio Falabretti, pró-reitor de desenvolvimento educacional da universidade. Para mais informações, clique aqui.

Em formato mais tradicional, a PUCPR também oferece em formato de ensino a distância o curso de Inteligência Artificial Aplicada - Tecnólogo. A duração é de 2 anos e meio.

O curso prepara o aluno para atuar no projeto, desenvolvimento e aplicação da IA em diversos tipos de softwares e equipamentos, assim como a utilizar a tecnologia para auxiliar as atividades humanas, promovendo produtividade, velocidade e precisão nas organizações.

Ambiente de cursos a distância da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a Escola Virtual.Gov (EV.G) também oferece cursos de inteligência artificial. Atualmente, a EV.G disponibiliza 13 cursos sobre IA e uma trilha de aprendizagem composta por nove cursos, que é a Trilha de Fundamentos e Aplicações da IA para o Agente Público.

“Os cursos ofertados apresentam vários tipos de IA e aplicações práticas voltadas para a transformação digital, aumento da eficiência e melhoria da gestão no serviço público e abordam principalmente a IA Generativa e a IA Baseada em Aprendizado de Máquina (Machine Learning)”, afirma a entidade.

Essa trilha de aprendizagem foi desenvolvida pelo Núcleo de Inteligência Artificial do Governo da Secretaria de Governo Digital, uma parceria entre a Secretaria de Governo Digital (SGD), a Enap e Serpro, empresa pública de tecnologia da informação, em alinhamento com o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA).

Os cursos ofertados pela EV.G podem ser acessados a qualquer momento, permitindo que o aluno estude no seu próprio ritmo. São gratuitos e abertos inclusive para quem não trabalha no serviço público. Não há limite de vagas.

O período máximo para conclusão dos cursos depende da carga horária. Os cursos da Trilha podem ser acessados aqui.