Jurista Ivette Senise Ferreira vai receber o Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita

Única mulher a ocupar o cargo de diretora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a jurista e professora Ivette Senise Ferreira, de 88 anos, é a vencedora do Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita em 2022. A entrega do prêmio será nesta sexta-feira, 14, em São Paulo, na véspera do Dia do Professor.

O prêmio, iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com o patrocínio do Grupo Estado, presta homenagem às personalidades que contribuem com o aprimoramento da educação brasileira.

A jurista Ivette Senise Ferreira receberá o Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita. Foto: Centro de Integração Empresa Escola

Formada pela Faculdade de Direito da USP, a jurista possui vasto currículo nos ambientes jurídico e acadêmico. Depois de ter sido professora de Direito Penal da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco por mais de 30 anos, Ivette foi eleita a 37ª diretora da instituição, mandato exercido entre 1998 e 2002. A especialista se tornou a única mulher a ocupar o cargo até hoje.

Senise Ferreira também presidiu a Escola Superior de Advocacia da OAB-SP e o Instituto dos Advogados de São Paulo e da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil.

A jurista é apenas a quinta mulher indicada ao prêmio em 24 anos. A primeira foi a ex-primeira-dama e professora da USP, Ruth Cardoso, falecida em 2000. Também foram homenageadas na história do prêmio Esther de Figueiredo Ferraz, Angelina Gama e Sonia Guimarães, no ano passado. “O fato de termos mulheres homenageadas em dois anos consecutivos representa a modernização e uma mudança de mentalidade da premiação. É uma honra pertencer a um grupo tão seleto de homenageados” afirma Ivette Senise.

Os demais premiados foram homens: Luiz Décourt, José Pastore, Hélio Guerra, Antônio Candido, Paulo Vanzolini, Paulo Nogueira, Crodowaldo Pavan, Ives Gandra, Evanildo Bechara, Adib Jatene, José Cretella Júnior, Delfim Neto, William Saad Hossne, José Goldemberg, Celso Lafer, Rubens Ricupero, Roberto Rodrigues, Fernando Henrique Cardoso e Paulo Nathanael Pereira de Souza.