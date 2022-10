Menina de 11 anos dá aulas de inglês para crianças carentes no interior de SP

Continua após a publicidade

Ser professor não é para qualquer um, mas para a pequena Eleonora Costa, de 11 anos, parece ser tarefa fácil. Foi aos 9 anos e durante a pandemia que ela desenvolveu o desejo de ensinar inglês para outras crianças, “especialmente para aquelas que não tinham condições de pagar por um curso particular’', explica.

A solução foi criar um canal no YouTube com a ajuda de sua mãe, Juliana Costa, onde a mini professora já acumula diversas vídeo aulas sobre assuntos básicos do idioma.

Eleonora Costa dá aulas todas as segundas-feiras no período da tarde para uma turma de 26 alunos (Foto: Juliana Costa)

Foi na Páscoa deste ano, quando Juliana estava em busca de alguma ONG para ajudar, que ela conheceu a Proreavi, instituição que presta serviços de assistência social para crianças e adolescentes, na zona sul da cidade de Franca, no interior de São Paulo.

Após uma conversa com a coordenadora da instituição, Ana Berteli, veio a ideia e o convite: dar aulas de inglês presencialmente para os pequenos. A mãe de Eleonora conta que a filha se emocionou ao receber a notícia. “Ela até chorou, foi uma emoção grande.”

Para Ana, coordenadora da ONG, a vontade de levar um novo idioma para os alunos sempre foi grande, porém tinha receio da não aceitação de um professor tradicional. Quando conheceu Eleonora sabia que era a opção certa. “O inglês é algo distante da realidade deles, era preciso que eles quisessem, e de criança pra criança eu sabia que ia dar certo. Eles se espelham nela”, conta.

Atualmente, Eleonora dá aulas todas as segundas-feiras no período da tarde para uma turminha de 26 alunos. De forma improvisada na garagem da ONG e por meio de doações, foram conseguindo lousa e materiais pedagógicos. A mini professora conta que busca sempre trazer maneiras diferentes de ensino, “cada aula eu tento fazer uma dinâmica diferente, eu que planejo, faço roteiro”, explica.

Um dos diferenciais das aulas é a intitulada “caixa mágica”, feita pela própria Eleonora. Dentro dela existem diversos materiais didáticos, como carimbos, imagens e objetos que ajudam no desenvolvimento de brincadeiras e adivinhações relacionadas ao idioma, o que prende ainda mais a atenção dos alunos.

Segundo a mãe, que a acompanha, no início quando as duas conversavam em inglês os alunos ficavam sem entender, hoje em dia eles já estão compreendendo. “Esses dias mesmo falamos sobre uma surpresa e eles entenderam tudo, aí pensei, estraguei”, brinca.

PAIXÃO PELO INGLÊS

A paixão pelo idioma vem desde o berço, pois desde os seis meses de vida Eleonora já ouvia sua mãe Juliana, que é professora de língua inglesa, se comunicando com ela. Assim, foi crescendo fluente e encantada pelo inglês.

Ainda na infância, quando Juliana dava aula para algumas crianças em sua casa, ela conta que Eleonara fugia para ver. “Eu deixava ela com o pai, mas ela corria e ia lá acompanhar as aulas”. A felicidade completa da mini teacher era quando sua mãe ia ao banheiro e a deixava “responsável” por ensinar aos alunos.

No período de isolamento social, e vendo sua mãe lecionando em casa, a vontade de ensinar foi ganhando ainda mais força. Para Juliana, a filha é motivo de muito orgulho, “eu sempre envolvi ela em projetos sociais desde pequena, mas ver isso partindo dela, com muito amor, muito carinho, me deixa muito feliz”.

Eleonora já chegou a lançar um livro, intitulado “Do You Speak English? (Você fala inglês?)”, direcionado para crianças com uma linguagem leve e divertida.

Quando perguntada sobre o futuro, ela diz que não sabe o que quer ser ao certo. Mas quando a pergunta é se quer ser professora, a resposta é rápida. “Isso eu já sou”. brinca.