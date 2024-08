Personalização e tecnologia impulsionam EAD

Modalidade de ensino que mais cresce no País, a educação a distância (EAD) é o processo de ensino e aprendizagem que ocorre com alunos e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diferentes.

Os motivos dessa expansão são vários, como economia de tempo e recursos, já que não é preciso se deslocar até uma instituição de ensino, possibilidade de personalizar os horários, principalmente para quem trabalha e estuda, aprendizado no ritmo e no tempo do aluno e o valor do curso, em geral mais baixo que o de um presencial.

“O crescimento já vinha acontecendo porque a EAD oferece uma flexibilidade de horários e logística que é adequada para muitos estudantes. Mas a pandemia da covid-19 acelerou esse processo, porque todos tiveram que estudar a distância e puderam ‘degustar’ dessa flexibilidade”, diz João Mattar, presidente da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed). A evolução das tecnologias digitais, incluindo plataformas de estudo, a conectividade e o acesso por meio de celulares também contribuíram para a popularização.

Caroline fez o curso livre EAD de Gestão de e-Commerce Foto: wanezza

Sob medida

Foi exatamente a possibilidade de personalização do ensino que levou a bacharel em Moda Caroline Mendes Santos, de 29 anos, de São Paulo, a optar por essa modalidade para fazer o curso livre de Gestão de e-Commerce, no Senac EAD, em julho deste ano. Ela já tinha realizado outro curso livre EAD pela mesma instituição, o de Matemática Comercial, em 2020. E a pós-graduação que ela faz atualmente também é a distância, assim como as aulas de inglês.

“Já levo uma hora para chegar até o trabalho. Com a EAD consigo encaixar melhor o curso na minha rotina, pois estudo na hora do almoço, depois do trabalho e aos finais de semana”, conta Caroline. “Assim, consigo fazer meu próprio esquema e não fico presa a horários nem perco conteúdos nos dias em que preciso ficar até mais tarde no trabalho, como aconteceria com um curso presencial.”

Com experiência no mercado de moda e na compra de malharia nacional e importada para canais de multimarcas, franquias, e-commerce e varejo, atualmente ela atua como compradora internacional de produtos de cama, mesa e banho. Caroline diz que o curso está em linha com o direcionamento que quer dar para a sua carreira. Apesar de já ter experiência em e-commerce, ela quer se especializar nesse tipo de negócio, que representa cada vez mais uma fatia maior do varejo.

Os resultados, segundo ela, já estão surgindo. “Recebi vários elogios de chefes e colegas por fazer o curso, pela atitude de buscar me especializar. Acredito que o profissional que se destaca é aquele que busca se manter atualizado.”

Outras habilidades

Além de oferecer personalização e atualização de forma dinâmica, a EAD também incentiva o desenvolvimento das chamadas soft skills, as habilidades socioemocionais tão valorizadas no mercado corporativo. “O uso de tecnologias para a aprendizagem e para o trabalho é uma competência que o aluno adquire, porque todo o processo de ensino e aprendizagem passa pelas tecnologias. Por consequência, também a comunicação”, destaca Mattar.

“Na EAD, o aluno é totalmente responsável pelo seu desempenho. Então, ele precisa ser organizado e disciplinado, já que as demandas do dia a dia são muitas e ele não pode perder o foco. Tem que fazer um bom planejamento e uma boa gestão do tempo, definindo prioridades”, acrescenta Jacqueline Resch, sócia-fundadora da Resch Recursos Humanos. “Também há outros aprendizados importantes relacionados à colaboração e à capacidade de adaptação”, conclui.