Quatro razões para o sucesso da universidade privada que foi nº 1 dos rankings

A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) se tornou a instituição de ensino privada brasileira com melhor colocação em rankings internacionais. Na lista da revista britânica Times Higher Education, ficou empatada com a Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Já no QS World University Rankings 2024, outra classificação de referência no setor, a PUC-RJ também aparece como a melhor instituição privada do País e quinta melhor brasileira.

PUBLICIDADE O reitor da instituição, padre Anderson Antônio Pedroso, tem sido chamado de CEO. “Não sou CEO de uma empresa de lucro, mas, sim, sou de uma universidade sem fins lucrativos com função social fundamental e lutando contra a pobreza”, afirmou. “Alcançar a sustentabilidade é nosso objetivo. Para isso, tomamos decisões que não são fáceis, mas estratégicas”, acrescentou ele, que está há menos de dois anos no cargo.

PUC-RJ é considerada a melhor universidade privada por rankings internacionais, competindo de frente com instituições de ensino públicas Foto: Pedro Kirilos

Veja quatro caminhos que a PUC-RJ afirma ter seguido para alcançar esse resultado:

1- Investimento em pesquisa

“Investir na pesquisa é nosso carro-chefe, mas sem esquecer do todo e com função social específica de trazer igualdade social”, afirma o reitor, que voltou recentemente da China, onde fechou novas parcerias no valor de US$ 95 milhões (R$ 540 milhões). Muitas das pesquisas da PUC-RJ são patrocinadas.

De acordo com a reitoria, o objetivo não é ter lucro, mas garantir que sejam feitos novos investimentos no câmpus e na tecnologia.

2- Parceria com o mercado

Com o objetivo de superar um dos grandes desafios das universidades, de conectarem o conhecimento acadêmico com a indústria, a PUC-RJ mantém 120 parcerias com empresas dos mais diversos setores da economia, que financiam mais de 200 projetos.

Entre os órgãos públicos e empresas que contribuem, estão Tribunal de Justiça do Rio, Petrobras, Shell, Eneva, Petrogal Brasil, Equinor, Furnas Centrais Elétricas, Repsol Sinopec, CNODC, Petronas Petróleo, Total E&P do Brasil e Embraer.

3- Fomento à inovação e tecnologia

Tais parcerias são uma via de mão dupla, claro. A instituição fomenta à inovação e o uso de tecnologia, que são usadas tanto para produção de conhecimento como para as parcerias com o mercado.

No caso da parceria com a Eneva, por exemplo, a PUC-RJ conseguiu aumentar a assertividade na definição do local da perfuração de poços de exploração de gás natural - uma das atividades mais caras da indústria de óleo e gás. Essa precisão saltou de 62,5% em 2022 para 70% no ano passado.

As parcerias da PUC com empresas já renderam 94 patentes, 180 marcas registradas, 102 softwares, 4 desenhos industriais registrados e 2 casos de transferência de tecnologia. Para o futuro, a direção prevê um investimento pesado em inteligência artificial.

4- Endowments