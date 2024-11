Estadão e TikTok lançam a série ‘POV da Lousa’ de olho na segunda fase dos vestibulares

O Estadão e o TikTok apresentam POV da Lousa, uma série de seis vídeos curtos conduzidos por professores que são também criadores de conteúdo nas redes sociais. O objetivo é oferecer dicas rápidas (e valiosas) para quem vai enfrentar a segunda fase dos principais vestibulares do Brasil.

Série do Estadão 'Pov da Lousa' Foto: Reprodução/Redes sociais

PUBLICIDADE Os educadores Victor Polillo (@professorvictorpolillo), especialista em Matemática; Lucas Peixoto (@moleculando), de Química; e Carol Jesper (@portugueselegal), dedicada ao Português, serão os responsáveis por ajudar os candidatos que encaram a maratona de provas. No TikTok, eles já são conhecidos pela didática que combina informação técnica e linguagem acessível. Qual é a melhor estratégia para entender o enunciado das questões? Devo começar pelas perguntas mais fáceis ou pelas complicadas? Como administrar a ansiedade na hora H? Essas são algumas das estratégias trabalhadas pelos professores.

“POV” significa “Point of View” (ponto de vista, em sua tradução literal para português), um formato de vídeo muito comum no TikTok.

Cada vídeo da série é legendado e inclui interpretação em Libras, visando a ampliar a acessibilidade do conteúdo. Para acompanhar POV da Lousa, basta acessar o perfil do Estadão no TikTok. Novas aulas serão disponibilizadas diariamente, de 25 a 30 de novembro, sempre às 20h.