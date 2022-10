Todos os professores precisam de reconhecimento por seu trabalho

Convido você, leitor/a, a fazer um esforço de memória: lembre-se de quando frequentou a escola básica, e traga de volta as imagens dos professores que mais marcaram a sua vida de estudante. Todos que passaram pela escola tiveram muitos professores, mas não são de todos que guardamos lembranças.

Virão imagens ou cenas dos professores que foram considerados bravos e exigentes, dos que conseguiram ensinar bem, dos que eram mais amigáveis, dos desagradáveis, dos que cometeram pequenas injustiças, dos engraçados e piadistas, dos tranquilos e serenos etc. Poderemos até lembrar de professores que emitiram ideias agressivas e preconceituosas, não é?

Pois é: há professores de todos os tipos e todos eles contribuíram com nossa formação. Até mesmo os que não agiram de modo adequado podem tem colaborado positivamente já que, em geral, nesses casos eles funcionam como contraexemplos.

Todos os professores precisam do reconhecimento por seu trabalho. Reconhecimento social. Na atualidade, não temos manifestado isso aos nossos docentes.

Como reconhecer a importância do professor? Aí é que está: não basta ter enviado a ela/e, por meio dos filhos, um presente para comemorar o seu dia, que foi ontem. É preciso muito mais do que isso.

Primeiramente, precisamos saber quais as necessidades que eles têm e quase todas elas dizem respeito à escola em que eles exercem sua profissão.

Formação continuada em serviço: sabe o que é isso? É um trabalho de responsabilidade da instituição escolar, de formar e atualizar o conhecimento teórico, metodológico e prático a ser usado em sala de aula. Muitas escolas têm, semanalmente, as chamadas reuniões pedagógicas, mas são poucas as que usam esse tempo para formar seus professores. Muitas usam para fins administrativos, somente. Cabe à sociedade cobrar das escolas esse trabalho com seus professores.

Infraestrutura necessária ao seu trabalho, responsabilidade também da escola. Sabia que, durante o fechamentos das escolas na pandemia, grande parte dos professores precisou usar seus recursos pessoais para manter, remotamente, contato com os alunos?

Diminuição de trabalhos burocráticos. Os professores de seus filhos passam horas digitando o resultados das avaliações e a frequência nos sistemas usados pelas escolas, por exemplo. Horas preciosas que eles poderiam usar preparando aulas, estudando, trocando experiências com colegas, se aprimorando.

Professores precisam ser ouvidos nas escolas, precisam ser bem acolhidos pelas famílias de seus alunos, precisam ter a nossa confiança.

E que sejam reconhecidos não apenas no Dia do Professor, mas todos os dias.

Professores: meu respeito e admiração por seu trabalho!