Quem são os brasileiros por trás do projeto do maior radiotelescópio da América Latina

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no agreste da Paraíba, é a maior depositante de patentes de invenção entre as instituições de ensino superior, conforme o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), atrás apenas da Petrobras.

Por trás desse resultado, estão políticas da universidade de preparar os pesquisadores para desafios jurídicos e tecnológicos desses projetos, além de fazer parcerias com a iniciativa privada e grupos estrangeiros.

Um os principais projetos científicos da é o novo radiotelescópio brasileiro, que deve entrar em funcionamento em 2025 e deve ser o maior da América Latina. O principal objetivo do novo instrumento é tão grandioso quanto o projeto: estudar a misteriosa energia escura, que forma a maior parte do universo, mas que ninguém sabe de que é feita.

Radiotelescópio é uma parceria com cientistas de Estados Unidos, Europa, Ásia e África Foto: Josemar Gonçalves/Estadão

O telescópio está sendo desenvolvido em colaboração internacional com universidades de China, Inglaterra, África do Sul, Coreia do Sul, Itália, Alemanha e Estados Unidos. As obras para a instalação do instrumento já começaram no município de Aguiar, na Serra do Urubu, no interior da Paraíba.

Trata-se do Bingo, sigla para Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations ou, em bom português, Oscilações Bariônicas Acústicas a partir de Observações Integradas de Gás Neutro.

“O universo está em expansão acelerada, esse é o consenso”, afirmou Amílicar Rabelo de Queiroz, da UFCG, coordenador do projeto. “Essa aceleração se dá pela energia escura. Nosso objetivo é estudar para obter mais informações sobre essa energia escura, como seria a estrutura dessa expansão acelerada.”

O som primordial do universo

Nos primórdios dos tempos, quando não havia estrelas, nem planetas, antes mesmo de os primeiros raios de luz cortarem a escuridão, o universo reverberava. Essas ondas sonoras primordiais, conhecidas como oscilações acústicas de bárions, foram formadas quando as primeiras partículas começaram a se reunir, atraídas pela gravidade.

As oscilações criadas por essas ondas eletromagnéticas na frequência de rádio deixaram uma marca permanente na distribuição de matéria pelo universo. Por isso mesmo, elas são a grande aposta dos cientistas para explicar a misteriosa energia escura. Tudo o que se sabe é que ela responde por 68% da matéria do universo e que é responsável pela expansão do Cosmos.

O principal objetivo do novo radiotelescópio é “ouvir” esses sons primordiais. Diferentemente dos telescópios óticos, que produzem imagens a partir da luz visível, os radiotelescópios captam ondas sonoras. Examinando a frequência, a potência e o tempo das emissões dessas ondas, pesquisadores podem obter informações sobre o universo.

O professor Amílcar Rabelo de Queiróz junto ao radiotelescópio Uirapuru: testes para a inauguração do Bingo Foto: Josemar Gonçalves/Estadão

A Serra do Urubu , no interior da Paraíba, foi escolhida para a instalação do radiotelescópio depois de uma pesquisa que varreu todo o território brasileiro em busca de um local ideal para a captação desses sons.

Segundo Queiroz , a área não tem poluição de ondas de rádio ou celulares, criando um isolamento acústico perfeito para ouvir o universo.

“Vários outros radiotelescópios em todo o mundo estão tentando fazer a mesma coisa, sem sucesso”, disse Amílicar. “Mas a nossa proposta é vista como a mais promissora pela comunidade internacional devido ao desenho ótico e às demandas eletrônicas que colocamos no projeto.”

O novo radiotelescópio tem uma estrutura de tamanho equivalente ao do Estádio do Maracanã. Somente a antena parabólica, com um espelho de 40 metros de diâmetro, é comparável a um campo de futebol.

Em paralelo ao Bingo, o Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG já construiu um outro radiotelescópio, proporcionalmente bem menor, o Uirapuru, que serve para testar o desenvolvimento de sensores remotos e softwares a serem usados na nova estrutura.

Até agora o projeto está sendo desenvolvido com recursos nacionais. Ao todo, o radiotelescópio já recebeu R$ 35 milhões.

O dinheiro é proveniente do governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq-PB); do governo de São Paulo, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp); e do governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

“Parece muito, mas é muito pouco, sobretudo se compararmos com outros radiotelescópios que chegam a custar bilhões”, afirma o pesquisador. “Ainda temos a intenção de dobrar esse valor e a China deve entrar ainda com dinheiro, mas não vamos chegar aos R$ 100 milhões. E, mesmo assim, teremos um radiotelescópio competitivo.”