USP está entre as 150 melhores universidades do mundo, segundo ranking chinês; veja classificação

A Universidade de São Paulo (USP) está entre as 150 melhores do mundo, de acordo com o Academic Ranking of World Universities, da consultoria chinesa ShanghaiRanking Consultancy. A USP foi a única ibero-americana entre a 101.ª e a 150.ª posições, mantendo a liderança entre as instituições da América Latina, Portugal e Espanha.

Mais de 2.500 universidades são efetivamente classificadas pelo ranking chinês todos os anos e as 1.000 melhores são publicadas.

USP é a melhor universidade ibero-americana avaliada por ranking chinês. Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

No grupo entre a 401.ª e a 500.ª posições da lista global ficaram ainda as universidades brasileiras:

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp);

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS);

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Já entre as cinco melhores universidades, na avaliação do ranking, foram: Harvard em primeiro lugar, seguida de Stanford, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambrigde e University of California, Berkeley.

Entre as 20 melhores, há apenas universidades norte-americanas, britânicas e uma francesa.

Criado em 2003, o ranking utiliza seis indicadores para classificar as universidades mundiais:

Ex-alunos da instituição que ganharam prêmios Nobel e medalhas Fields;

Funcionários da instituição que ganharam prêmios Nobel e medalhas Fields;

Pesquisadores Altamente Citado;

Artigos publicados nas revistas Nature e Science ;

e ; Artigos indexados no Science Citation Index-Expande e no Social Science Citation Index; e

e no Desempenho académico per capita de uma instituição.

Segundo a ShanghaiRanking Consultancy, a distribuição dos dados para cada indicador é examinada para detectar qualquer efeito de distorção significativo, sendo utilizadas técnicas estatísticas padrão para ajustar o indicador, se necessário.