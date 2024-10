Caio Blinder reforça time da Eldorado na cobertura das eleições nos EUA

O jornalista Caio Blinder passa a integrar a equipe de analistas da Rádio Eldorado durante a cobertura das eleições nos Estados Unidos. Até o dia 14 de novembro, Blinder vai participar do “Jornal Eldorado” às terças e quintas, às 08h30, ao vivo, diretamente de Nova York. A estreia será na próxima terça-feira, 29.

Com 48 anos de jornalismo, Caio Blinder foi editor de Exterior e correspondente nos EUA da Folha de S. Paulo. Trabalhou também para O Globo, VEJA, Jovem Pan e BBC Brasil. Caio integra a bancada do programa “Manhattan Connection” desde sua criação em 1993. No Estadão, escreveu resenhas de livros.

Além de Blinder, a Eldorado já conta com um time de comentaristas especializados na área internacional, como Diogo Schelp, Felipe Frazão, Beatriz Bulla e Aline Bronzati, do Broadcast.

A disputa pela presidência dos EUA entra na reta final e reúne o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump e a atual vice e candidata democrata Kamala Harris. O cenário atual está acirrado e impossível de apontar um favorito, segundo as pesquisas. Nesta fase, as duas campanhas buscam convencer os eleitores a votar, especialmente nos chamados estados-pêndulos. O dia principal de votação será em 5 de novembro.

A Rádio Eldorado terá cobertura completa das eleições nos EUA, com reportagens e análises, especialmente no “Jornal Eldorado”, que vai ao ar de segunda a sexta, das 06h às 09h30. A apresentação é de Carolina Ercolin e Haisem Abaki.