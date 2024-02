Ícone do samba, o cantor e compositor nos presenteou com o álbum ‘Espelho’ em 1977. Este LP de 12 faixas é uma verdadeira obra-prima. Além da sua discografia marcante, João também deixou um legado através do Clube do Samba, que reuniu lendas do gênero em rodas de samba realizadas no quintal de sua casa. Hoje, o clube continua a preservar nossa cultura e música popular, guiado por Ângela Nogueira, esposa de João, e seus filhos Diogo Nogueira e Clarisse Nogueira.

