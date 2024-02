Mapa dos Shows: BaianaSystem, Daniela Mercury, Zé Ibarra, Chico Chico e mais

O carnaval em São Paulo não acaba nesta terça-feira, dia 13. O próximo fim de semana ainda conta com dezenas de blocos de rua e shows de grandes artistas como BaianaSystem e Daniela Mercury, além de apresentações fora do circuito carnavalesco, como as de Zé Ibarra no Sesc 14 Bis, Chico Chico no Sesc Pinheiros, Alice Caymmi no Bona Casa de Música e mais.

Veja os detalhes a seguir:

SEGUNDA, DIA 12

Fabiana Cozza

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Segunda, dia 12, às 22h

Baile à Fantasia

A partir de R$152

Ingressos aqui





Francisco, El Hombre

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Segunda, dia 12, às 18h

Na Contramão do Carnaval 2024

A partir de R$15

Esgotado





Mariana Aydar

Centro - Av. Ipiranga 770 / Av. São Luis / R. Xavier de Toledo / Praça Ramos, 209

Segunda, dia 12, às 11h

Forrozin

Grátis





Pedro Mariano

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Segunda, dia 12, às 18h

Novo Capítulo

A partir de R$15

Esgotado





Roberto Mendes

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Segunda, dia 12, às 18h

Participação de Juçara Marçal

A partir de R$15

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 13

Alok, Di Ferrero, Rosas de Ouro e Sofi Tukker

Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Terça, dia 13, às 12h

Bloco da Latinha Mix

Grátis





Samuca e a Selva

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Terça, dia 13, às 18h

Especial de Carnaval

A partir de R$18

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 15

Bruna Magalhães

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 15, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tom Zé

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 15, às 21h30

A partir de R$125

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 16

Alaíde Costa, Zezé Motta, Eliana Pittman e Rosa Marya Collin

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 16, às 21h

Pérolas Negras

A partir de R$15

Ingressos aqui





Gustavo Bertoni

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 16, às 20h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Marcelo Mariano convida Ellen Oléria, André Mota e Jota.Pê

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 16, às 20h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Marina Mathey

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 16, às 21h30

Show “Boneca Pau Brasil”

A partir de R$15

Ingressos aqui





Saulo Duarte

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sexta, dia 16, às 21h

Baile Quente

A partir de R$16,50

Ingressos aqui





Tropical Nada e Molho Negro

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sexta, dia 16, às 20h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Vitrola Sintética convida Maurício Pereira e Tonho Penhasco

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sexta, dia 16, às 20h

A partir de R$12

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 17

Alice Caymmi

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 17, às 20h

Em Kali: Voz e Violão

A partir de R$15

Ingressos aqui





BaianaSystem

Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Sábado, dia 17, às 13h

Navio Pirata

Grátis





Eliana Pittman

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 17, às 22h

Carimbó 50

A partir de R$62

Ingressos aqui





Fausto Fawcett, Bianca Jhordão, Rodrigo Brandão O’Reilly e Paulo Beto

Sesc Paulista - Av. Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 17, às 21h

Favelost com participações especiais de Fernanda D´Umbra e Edgard Scandurra

A partir de R$12

Ingressos aqui





Marcos Valle

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 17, às 20h

Show de 80 anos

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Monica Salmaso

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 17, às 21h

Show “Senhora das Canções”: Homenagem a Elizeth Cardoso

A partir de R$18

Esgotado





Ná Ozzetti

Sesc Pinheiros - R. Pais Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 17, às 21h

Balangandãs Babilônia - Ná Ozzetti canta Rita Lee e Carmen Miranda

A partir de R$15

Ingressos aqui





Potyguara Bardo

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sábado, dia 17, às 19h

Grátis





Zé Ibarra

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 17, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 18

Chico Chico

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 18, às 18h

Lançamento do álbum “Espelho”

A partir de R$15

Ingressos aqui





Dani Black

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 18, às 19h

Frequência Rara

A partir de R$80

Ingressos aqui





Daniela Mercury

Consolação - R. da Consolação, 2101 / R. da Consolação, 585

Domingo, dia 18, às 13h

Pipoca da Rainha

Grátis





Hodari

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 18, às 18h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Luê

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Domingo, dia 18, às 18h

A partir de R$12

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima , 364, Pinheiros

Domingo, dia 18, às 19h

A partir de R$24,50

Ingressos aqui





