Mapa dos Shows: Boogarins, Criolo, Alceu Valença, Stacey Kent, Tássia Reis e mais

A turnê do novo álbum do Boogarins, “Bacuri”, estreia nesta sexta, dia 6, em São Paulo, com show no Cine Joia. A agenda da semana ainda conta com apresentações de Criolo no Vibra, também na sexta, dia 6, Alceu Valença no Tokio Marine Hall, no sábado, dia 7, e Tassia Reis no Sesc Belenzinho, no domingo, dia 8. A cantora de jazz norte-americana Stacey Kent sobe no palco do Teatro Bradesco, também no sábado, dia 7, em show conjunto com Danilo Caymmi em homenagem a Tom Jobim. Detalhes a seguir.

Para se programar: o C6 Fest anunciou recentemente todas as atrações de sua próxima edição, marcada para os dias 22, 23, 24 e 25 de maio de 2025, no Parque Ibirapuera. Fazem parte do line-up do festival Air, Pretenders, Wilco, Nile Rodgers & Chic, Amaro Freitas, Gossip, Meshell Ndegeocello, Perfume Genius, Seu Jorge, The Last Dinner Party, o coletivo Maria Esmeralda e mais. Os ingressos a partir de R$327 à venda. A Rádio Eldorado é a rádio oficial do C6 Fest.7





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 2

Marcelo Paiva e Banda Lost In Translation

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 2, às 20h

Pedras no Caminho

A partir de R$72

Ingressos aqui





Zeca Veloso, Pedros e mais

Itinerante (endereço divulgado apenas por DM no Instagram @tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 2, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 3

Celsim, João Camarero e Arthur Nestrovski

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 3, às 21h30

A Hora do Lobo: Lupicínio e Outros Trágicos

A partir de R$62

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Terça, dia 3, às 21h30

Urucungo

A partir de R$18

Ingressos aqui





Gui Amabis, Juçara Marçal e Rodrigo Campos

Sarau Bar - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 3, às 18h

Sambas do Absurdo

Esgotado





Léa Freire, Alaíde Costa e Filó Machado

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 3, às 20h

50 Anos Juntos

A partir de R$54

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 4

Armenian State Jazz Orchestra

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quarta, dia 4, às 20h

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Cida Moreira e Rodrigo Vellozo

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 4, às 21h30

Com o Coração na Boca

A partir de R$53

Ingressos aqui





Gaidaa

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quarta, dia 12, às 20h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Josy.Anne

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 4, às 21h30

Mozamba - Jikula Onjira

A partir de R$35 / Grátis até às 21h

Ingressos aqui





Manu Chao

City Lights - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Quarta, dia 4, às 19h

Show Ultra Acústico

Esgotado





Maria Beraldo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quarta, dia 4, às 21h

Lançamento do álbum ‘’Colinho’'

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Ná Ozzetti, Dante Ozzetti e Mário Manga

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 4, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Osesp

Masp - Av. Paulista, 1578, Bela Vista

Quarta, dia 4, às 20h

Grátis com reserva de ingressos





QUINTA, DIA 5

Banda Mantiqueira

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Quinta, dia 5, às 21h

A partir de R$38

Ingressos aqui





Ítallo França, Nina Camillo e Nó

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Quinta, dia 5, às 21h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Leonardo García Alarcón, Coro da Osesp e Solistas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 5, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$40

Ingressos aqui





Letícia Fialho

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 5, às 21h30

Prata da Casa

Grátis com retirada de ingressos a partir das 19h no local





Maskavo

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Paraíso

Quinta, dia 5, às 19h

Grátis com reserva de ingressos





Preta Batuque

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Quinta, dia 5, às 18h

Samba Mulher

Grátis





Quimbará

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 5, às 20h

Especial Buena Vista Social Club

A partir de R$80

Ingressos aqui





Suco Digital

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quinta, dia 5, às 20h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Teago Oliveira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 5, às 21h30

Boa Sorte Ao Vivo

A partir de R$53

Ingressos aqui





Vitor Wutzki com participação de Yma

Porta - Rua Horácio Lane, 95, Pinheiros

Quinta, dia 5, às 21h

Lançamento “Hotel Coração Partido”

Grátis





Zélia Duncan

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 5, às 20h e às 22h30

“Lado Z”

A partir de R$200

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 6

Boogarins

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 6, às 22h

Bacuri

A partir de R$89

Ingressos aqui





Clara Castro

Subte - Rua Tito, 1595, Vila Romana

Sexta, dia 6, às 20h

Show de lançamento do disco Perambule

A partir de R$33

Ingressos aqui





Criolo

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 6, às 22h

Ciclo

A partir de R$75

Ingressos aqui





DJ KL Jay e Hanifah

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 6, às 20h

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Gole Seco com participação Malu Magri

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sexta, dia 6, às 19h

A partir de R$55

Ingressos aqui





Iron Maiden

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 6, às 19h10

Future Past World Tour

Esgotado





Leonardo García Alarcón, Coro da Osesp e Solistas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 6, às 14h30

Osesp Duas e Trinta

A partir de R$40

Ingressos aqui





Mart’nália

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Sexta, dia 6, às 20h30

Sucessos

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Paulo Novaes

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 6, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Paulo Ricardo

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 6, às 20h e às 22h30

Voz, Violão & Rock’n’Roll

Esgotado





Ritchie

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Sexta, dia 6, às 21h

A vida tem dessas coisas - Último show da turnê

A partir de R$64

Ingressos aqui





Robinson Borba

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Sexta, dia 6, às 21h

Cauda da Galáxia

A partir de R$18

Ingressos aqui





Sandália De Prata

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 6, às 21h30

Lançamento do álbum ‘’Uli Costa e Sandália de Prata’'

A partir de R$18

Ingressos aqui





Soweto

Sesc Itaquera - Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Sexta, dia 6, às 19h30

Grátis com retirada de ingressos nas unidades do Sesc





Tony Tornado com a Banda Funkessência

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 6, às 21h

A partir de R$21

Ingressos aqui





Yma + Flor ET

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Sexta, dia 6, às 20h

A partir de R$22

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 7

Alaíde Costa

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 7, às 22h

A Dama da Canção

A partir de R$98

Ingressos aqui





Alceu Valença

Tokio Marine Hall - Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 7, às 22h

Alceu Dispor

A partir de R$180

Ingressos aqui





Criolo e Luciana Mello com a São Paulo Big Band

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 7, às 21h

Encontros Históricos

A partir de R$40

Ingressos aqui





Helio Flanders

Pátio São Bento - Largo São Bento, 109 - Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 7, às 16h

Evento do Sesc Florêncio de Abreu

Grátis





Iron Maiden

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 7, às 19h10

Future Past World Tour

Esgotado





Jão

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 7, às 21h

Especial de Natal

A partir de R$190

Ingressos aqui





Kiko Dinucci

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 7, às 21h

Rastilho com participação de Juçara Marçal

A partir de R$18

Ingressos aqui





Leci Brandão, Tiê, Clara Valverde, Samba de Dandara e Augusta Barna

Parque Alberto Löfgren - Rua do Horto, 931, Horto Florestal

Sábado, dia 7, às 8h

Festival Todas

Grátis com reserva de ingressos online





Leonardo García Alarcón, Coro da Osesp e Solistas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 7, às 16h30

Temporada Osesp

A partir de R$40

Ingressos aqui





Mart’nália

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Sábado, dia 7, às 20h30

Sucessos

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Otto

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 7, às 20h e às 22h30

Acústico

A partir de R$60

Ingressos aqui





Pedro Altério

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sábado, dia 7, às 15h e às 19h

Pré-lançamento do EP “Love Songs”

A partir de R$66

Ingressos aqui





Pedro Lanches e IIGOR

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 7, às 18h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Quimbará

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Sábado, dia 7, às 17h

A partir de R$33 / Grátis até às 19h

Ingressos aqui





Rodrigo Alarcon

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 7, às 20h

Rivo III e a Fé

A partir de R$18

Ingressos aqui





Rogerio Skylab

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 7, às 21h

A partir de R$85

Ingressos aqui





Sandália De Prata

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 7, às 21h30

Lançamento do álbum ‘’Uli Costa e Sandália de Prata’'

A partir de R$18

Ingressos aqui





Stacey Kent e Danilo Caymmi

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Sábado, dia 7, às 21h

Um Tom Sobre Jobim

A partir de R$100

Ingressos aqui





Twinkle Brothers

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 7, às 22h

A partir de R$154

Ingressos aqui





Zeca Baleiro e Wado

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 7, às 22h

Coração Sangrento

A partir de R$90

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 8

Ana Deriggi e Mário Manga

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 8, às 17h

O Bom e Velho

A partir de R$70

Ingressos aqui





Banda Black Rio

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 8, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Benito di Paula

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Paraíso

Domingo, dia 8, às 19h

“Do Jeito Que A Vida Quer” com participação de Rodrigo Vellozo

Grátis com reserva de ingressos





Chico e o Mar + Rafa Bicalho

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 8, às 17h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Coros Acadêmico, Juvenil e Infantil da Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 8, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos





Dead Fish

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Domingo, dia 8, às 18h

20 Anos de Zero e Um

Esgotado





Dani Black

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 8, às 21h30

A partir de R$70

Ingressos aqui





Engrenagem Urbana

Casa de Cultura Raul Seixas - Rua Murmúrios da Tarde, 211, Jardim Bonifacio

Domingo, dia 8, às 14h

Show de Lançamento “Espiral”

Grátis





Jão

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Domingo, dia 8, às 21h

Especial de Natal

A partir de R$190

Ingressos aqui





Rashid

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 8, às 18h30

A partir de R$90

Ingressos aqui





Roberta Campos

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Domingo, dia 8, às 19h

Roberta Campos Canta Vander Lee

A partir de R$68

Ingressos aqui





Rodrigo Alarcon

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 8, às 18h

Rivo III e a Fé

A partir de R$18

Ingressos aqui





Sidney Magal

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Domingo, dia 8, às 20h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Tássia Reis

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Domingo, dia 8, às 18h

Tássia Reis canta Alcione

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Tuyo

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Paraíso

Domingo, dia 8, às 18h

Acústico para Crianças

Grátis com reserva de ingressos





Whitechapel e Thy Art Is Murder

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 8, às 18h

A partir de R$180

Ingressos aqui