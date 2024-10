Mapa dos Shows: Bruno Mars, Nando Reis, Jards Macalé, Roberta Sá e mais

O astro pop Bruno Mars continua no Brasil: nesta semana ele faz mais quatro apresentações em São Paulo, no Morumbis, terça e quarta, dias 8 e 9, e sábado e domingo, dias 12 e 13, algumas esgotadas e outras com poucos ingressos disponíveis, inclusive para experiência VIP, que inclui open bar e open food. Detalhes abaixo. No Espaço Unimed, Nando Reis estreia sua nova turnê, “Uma Estrela Misteriosa”, no sábado, dia 12. Antes disso, quinta e sexta, dias 10 e 11, tem Jards Macalé na Casa de Francisca, e na sexta, dia 11, Roberta Sá, no Cine Joia. Confira a agenda completa a seguir.

Destaque também no Mapa dos Shows: a vinda de Sting ao Brasil para três apresentações, em 14 de fevereiro no Rio de Janeiro, 16 de fevereiro em São Paulo, no Parque Ibirapuera, e 18 de fevereiro em Curitiba. Ingressos à venda. E ainda: a banda canadense badbadnotgood, que faz show no Balaclava Fest, em 10 de novembro, no Tokio Marine Hall. Ingressos disponíveis.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 7

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 7, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Nando Reis e mais

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 7, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





Orquestra de Câmara de Basel

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Segunda, dia 7, às 20h30

Temporada 2024 – Série Branca

A partir de R$141

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 8

Afrojam

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Terça, dia 8, às 21h

A partir de R$15 (Grátis até às 22h)

Ingressos aqui





Ashnikko

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Terça, dia 8, às 19h

A partir de R$180

Ingressos aqui





Bruno Mars

Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Terça, dia 8, às 21h

Live in Brazil

A partir de R$516

Ingressos aqui

Experiência VIP: a partir de R$2.600





Celsim e João Camarero

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 8, às 21h30

Divina Dádiva-Dívida

A partir de R$62

Ingressos aqui





Dora Morelenbaum

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 8, às 20h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Esgotado





Jaime Hinckson

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 8, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 9

Ana Karina Sebastião e Banda

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 9, às 20h

Instrumental Brasileiro com Patricia Palumbo

A partir de R$45

Ingressos aqui





Bruno Mars

Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Quarta, dia 9, às 21h

Live in Brazil

A partir de R$516

Ingressos aqui

Experiência VIP: a partir de R$2.600





Matteo Bocelli

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quarta, dia 9, às 21h

“Uma noite com Matteo: Américas 2024″

A partir de R$200

Ingressos aqui





Orquestra de Câmara de Basel

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Quarta, dia 9, às 20h30

Temporada 2024 – Série Azul

A partir de R$141

Ingressos aqui





Paula Lima

Palácio Tangará - Rua Deputado Laércio Corte, 1.501, Parque Burle Marx Panamby

Quarta, dia 9, às 21h30

A partir de R$4.970

Ingressos aqui





Tatiana Parra, João Camarero e Zéli Silva com participação de Xeina Barros

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 9, às 21h

Coração Brasileiro

A partir de R$70

Ingressos aqui





Walmir Borges convida Dexter

Fiesp - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 9, às 20h

Isso é Coisa de Baile

Grátis com reserva de ingressos





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 9, às 21h30

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$98

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 10

Anná

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 10, às 21h30

Prata da Casa

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Anna Vis e Bruna Alimonda

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 10, às 19h

A partir de R$44

Ingressos aqui





B Negão e Black Mantra

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 10, às 21h30

Tim Maia Racional

A partir de R$84

Ingressos aqui





Coro da Osesp, Coro Acadêmico, Katharina Wincor e solistas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 10, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Edgar

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 10, às 21h

A partir de R$15 (Grátis até às 22h)

Ingressos aqui





Ellen Oléria

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 10, às 21h30

Ellen Oléria canta Nina Simone

A partir de R$44

Ingressos aqui





Jards Macalé

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 10, ás 21h30

Voz e Violão

A partir de R$62

Ingressos aqui





Laura Lavieri e Cacá Machado

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 10, às 21h

Melhor Do Que o Silêncio

A partir de R$60

Ingressos aqui





Orquestra de Câmara de Basel

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Quinta, dia 10, às 20h30

Temporada 2024 – Série Verde

A partir de R$141

Ingressos aqui





Taxidermia

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 10, às 20h

Lançamento do álbum Vera Cruz Island com participação de Iara Rennó

A partir de R$15

Ingressos aqui





Wilson Bebel e Michael Pipoquinha

JazzB Clube - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Quinta, dia 10, às 21h

Espiral

A partir de R$38

Ingressos aqui





Zezé Motta

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quinta, dia 10, às 20h

Canta Caetano – Coração Vagabundo

A partir de R$21

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 11

Adriano Grineberg

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$56

Ingressos aqui





Bebé

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 11, às 21h

Salve-Se

A partir de R$18

Ingressos aqui





Coro da Osesp, Coro Acadêmico, Katharina Wincor e solistas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 11, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Cynthia Luz

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 11, às 20h30

Ciclo Vicioso

A partir de R$18

Ingressos aqui





Dexter

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 11, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Douglas Germano

Bona Casa de Música - Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Evinha e Gerard Gambus

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 11, às 20h

Uma Voz, Um Piano

A partir de R$70

Ingressos aqui





Fagner e Falamansa

CTN - Rua Jacofer, 615, Bairro do Limão

Sexta, dia 11, às 20h

Festival Nordestino

A partir de R$64

Ingressos aqui





Jards Macalé

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 11, ás 21h30

Voz e Violão

A partir de R$98

Ingressos aqui





Lupa Santiago

JazzB Clube - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Sexta, dia 11, às 21h

A partir de R$38

Ingressos aqui





Péricles

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 11, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Roberta Sá

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 11, às 21h

Sambasá – Ao Vivo

A partir de R$89

Ingressos aqui





Shawn James

Carioca Club Pinheiros - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Sexta, dia 11, às 19h

A partir de R$230

Ingressos aqui





Tony Gordon

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 11, às 22h

Black And White

A partir de R$95

Ingressos aqui





Urias

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 11, às 21h

Her Mind Tour

A partir de R$80

Ingressos aqui





Zezé Motta

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 11, às 20h

Canta Caetano – Coração Vagabundo

A partir de R$21

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 12

Ayrton Montarroyos

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 12, às 18h

74/24 – Meio século de discos históricos: Elis e Tom de Elis Regina e Tom Jobim

A partir de R$18

Ingressos aqui





Banda Filarmônica de São Paulo

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Sábado, dia 12, às 20h

Classic Rock ‘n Concert

A partir de R$15

Ingressos aqui





Banda Gloria

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 12, às 20h

Canta Chico Buarque

A partir de R$60

Ingressos aqui





Bruno Mars

Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Sábado, dia 12, às 21h

Live in Brazil

A partir de R$282

Esgotado

Experiência VIP: a partir de R$2.600





Cida Moreira

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sábado, dia 12, às 21h

A partir de R$56

Ingressos aqui





Coro da Osesp, Coro Acadêmico, Katharina Wincor e solistas

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 12, às 16h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Douglas Germano

Bona Casa de Música - Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 12, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Emilio Mendonça Quarteto

JazzB Clube - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Sábado, dia 12, às 21h

Celebrando Keith Jarrett - “My Song”

A partir de R$38

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 12, às 22h30

Canta Nei Lopes

A partir de R$60

Ingressos aqui





Gero Camilo

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 12, às 18h

Siri-Ará

A partir de R$18

Ingressos aqui





Lamparina

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 12, às 21h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Living Colour

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 12, às 22h

A partir de R$130

Ingressos aqui





Mel Lisboa

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 12, às 22h

Mel Lisboa canta Rita Lee na Gambiarra!

A partir de R$44

Ingressos aqui





Miranda Kassin

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 12, às 18h30

Nas Curvas da Estrada de Erasmo com participação de André Frateschi

A partir de R$18

Ingressos aqui





Nando Reis

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda

Sábado, dia 12, às 22h

Uma Estrela Misteriosa

A partir de R$80

Ingressos aqui





Orquestra Modesta

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Sábado, dia 12, às 16h

Canções para Pequenos Ouvidos 2

A partir de R$15

Ingressos aqui





Parlendô

Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros

Sábado, dia 12, às 16h

Eu e Você e Todo Mundo

A partir de R$40

Ingressos aqui





Paulo Ricardo

Teatro Bradesco - R. Palestra Itália, 500, Perdizes

Sábado, dia 12, às 21h

Tour Rock Popular

A partir de R$80

Ingressos aqui





Piotr Alexewicz

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 12, às 21h

Festival Chopin

A partir de R$80

Ingressos aqui





Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 12, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 13

Ayrton Montarroyos

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 13, às 18h

74/24 – Meio século de discos históricos: Elis e Tom de Elis Regina e Tom Jobim

A partir de R$18

Ingressos aqui





Banda Filarmônica de São Paulo

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Domingo, dia 13, às 19h

Classic Rock ‘n Concert

A partir de R$15

Ingressos aqui





Beatles para Crianças

Sesc Itaquera - Av. Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 13, às 15h

Grátis





Bruno Mars

Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

Domingo, dia 13, às 21h

Live in Brazil

A partir de R$516

Ingressos aqui

Experiência VIP: a partir de R$2.600





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 13, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 13, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Natália Nó

Sesc Belenzinho - R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Domingo, dia 13, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Orquestra de Câmara Almai-SP

Teatro Bravos - Rua Coropé, 88, Pinheiros

Domingo, dia 13, às 18h

Cine Concerto: Central do Brasil

A partir de R$50

Ingressos aqui





Orquestra Jovem do Estado e Classe de Regência da Academia da Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 13, às 10h50

Matinais

Grátis





Orquestra Modesta

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Domingo, dia 13, às 16h

Canções para Pequenos Ouvidos

A partir de R$15

Ingressos aqui





Paul Lewis

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 13, às 18h

Festival Schubert

A partir de R$39

Ingressos aqui





Rico Baldacci Trio

JazzB - Rua General Jardim, 43, Vila Buarque

Domingo, dia 13, às 14h

Tributo a Nat King Cole

A partir de R$22

Ingressos aqui





Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Domingo, dia 13, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Taehan Kim e Marco Bernardo

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Domingo, dia 13, às 11h

Concertos matinais

A partir de R$19

Ingressos aqui