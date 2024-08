Mapa dos Shows: Chico César, Mahmundi, Mariana Aydar, Natiruts e mais

O cantor Chico César apresenta a noite “Vestido de Amor”, que divulga seu décimo álbum da carreira, nesta quarta-feira, dia 28, na praça de convivência do Sesc Bom Retiro. No dia seguinte, quinta, dia 29, Mahmundi mostra seu novo show, “Remixes”, no palco do Mundo Pensante, com entrada grátis até às 22h, como é tradicional na casa nos eventos durante a semana. Quinta e sexta, dias 29 e 30, Mariana Aydar faz apresentação dupla do “Forró da Mari” no Sesc 14 Bis e, sexta e sábado, dias 30 e 31, tem os dois últimos shows da turnê de despedida do Natiruts em São Paulo, no Allianz Parque. Ainda na sexta, dia 30, a festa Manto da Noite, promovida pela cantora Luedji Luna, leva ao palco da Audio a rapper norte-americana Rhapsody e também Youn & Ajuliacosta, Zudizilla & Lino Krizz e Stefanie.

SEGUNDA, DIA 26

Chico Chico, Glue Trip e Ayom

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 26, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





Seu Pereira

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Segunda, dia 26, às 21h

Voz e Violão

A partir de R$60

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 27

Adriana Calcanhotto

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 27, às 20h e às 22h30

Ultramar

Esgotado





Assucena

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 27, às 18h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





Bruna Ciavatta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 27, às 20h

Participação de Bruna Black

A partir de R$60

Ingressos aqui





Orquestra HB, Graça Cunha e Guga Stroeter

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 27, às 21h30

Baile do Caymmi

A partir de R$62

Ingressos aqui





Peter Hook & The Light

Audio Eventos - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Terça, dia 27, às 22h

Esgotado





QUARTA, DIA 28

Chico César

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quarta, dia 28, às 21h

Show Vestido de Amor

A partir de R$21

Ingressos aqui





Izzy Gordon

Centro Cultural Fiesp - Avenida Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 28, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Izzy Gordon, Renato Gama e as Pastoras do Rosário

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 28, às 21h30

A Luta é Florescer

A partir de R$35

Ingressos aqui





Manuela Korossy, Thiago Arancam e Wagner Tiso

Teatro J. Safra - Rua Josef Kryss, 318, Barra Funda

Quarta, dia 28, às 20h

Gomes e Verdi: O Canto Lírico Entre o Brasil e a Itália do Século XIX

Doação de 1 quilo de alimento

Reservas aqui





Paulo Tó

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 28, às 21h30

Galope

A partir de R$35

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 28, às 21h

Sentido com participação de Tarcísio Santos

A partir de R$70

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 29

Ava Rocha e Negro Leo

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 29, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Ayom

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 29, às 21h30

Participações de Alessandra Leão e Guilherme Kastrup

A partir de R$35

Ingressos aqui





BK

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 29, às 21h30

A partir de R$21

Esgotado





Cocão Avoz e Fino Du Rap convidam Dexter 8º Anjo

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 29, às 22h

Clássicos do Rap

Esgotado





Lúcio Maia convida Manu Julian + Doutor DJ

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 29, às 20h

A partir de R$22

Ingressos aqui





Mahmundi

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 29, às 21h

Remixes

A partir de R$15 (Grátis até às 22h)

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quinta, dia 29, às 20h

Forró da Mari

A partir de R$21

Ingressos aqui





Nuria e Rodrigo Mancusi

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 29, às 19h

A partir de R$44

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 30

Baco Exu do Blues

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 30, às 23h

A partir de R$100

Ingressos aqui





Bixiga 70

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 30, às 22h

Vapor

A partir de R$80

Ingressos aqui





BK

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 30, às 21h30

A partir de R$21

Esgotado





Douglas Germano

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 30, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Exclusive os Cabides + Os Fonsecas

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 30, às 21h

Inferninho Trabalho Sujo

A partir de R$44

Ingressos aqui





Fat Family

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sexta, dia 30, às 20h

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Felipe Cordeiro

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 30, às 20h30

Participação de Zaynara

A partir de R$18

Ingressos aqui





Getúlio Abelha

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 30, às 22h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Leela

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 30, às 21h

20 Anos com participações de Fausto Fawcett e Gabriel Thomaz

A partir de R$18

Ingressos aqui





Maria Luiza Jobim

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 30, às 22h

A partir de R$62

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 30, às 20h

Forró da Mari

A partir de R$21

Ingressos aqui





Natiruts

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sexta, dia 30, às 20h

Leve Com Você - Última Turnê

A partir de R$145

Ingressos aqui





Radio Taxi

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 30, às 20h

Turnê 40 Anos

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rafael Stonne

Teatro da Rotina - Rua Simão Álvares, 697, Pinheiros

Sexta, dia 30, às 20h30

Dentro do Meu Peito

A partir de R$33

Ingressos aqui





Rhapsody, Youn & Ajuliacosta, Zudizilla & Lino Krizz e Stefanie

Audio Eventos - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 30, às 21h

Manto da Noite

A partir de R$70

Ingressos aqui





Rodrigo Ogi

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 30, às 22h

A partir de R$35

Ingressos aqui





Uli Costa, Lirinha e Josyara

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 30, às 21h

Gonzaga Rei com participação de Cosme Vieira

A partir de R$21

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 30, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Vespas Mandarinas

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 30, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Yvison

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 30, às 22h

Afinco - Show de Lançamento em São Paulo

A partir de R$50

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 31

Ale Sater, Pluma, Besouro Mulher, Paira e Hoovaranas

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sábado, dia 31, às 19h

Minuto Indie Apresenta: Festival 5 Bandas

A partir de R$44

Esgotado





Alice Caymmi

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 31, às 20h

Rainda dos Raios - A Fúria (Voz e Violão)

A partir de R$50

Ingressos aqui





Coro da Osesp e Pierre-Fabien Roubaty

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 31, às 10h

Ensaio aberto: “As Estrelas do Destino”

A partir de R$23

Ingressos aqui





Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 31, às 22h

As V Estações

A partir de R$100

Ingressos aqui





Dani Black

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 31, às 21h

Uma Cidade Chamada Eu Mesmo

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Don L

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 31, às 22h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Dudu Nobre

Central Plaza Shopping - Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000, Vila Prudente

Sábado, dia 31, às 17h

Grátis





Fat Family

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 31, às 20h

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Natiruts

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 31, às 20h

Leve Com Você - Última Turnê

A partir de R$398

Ingressos aqui





Orquestra Jovem Tom Jobim

Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda

Sábado, dia 31, às 20h

Piano de Tiago Costa e regência de Nelson Ayres e Débora Gurgel

A partir de R$25

Ingressos aqui





Pedro Índio Negro & participações + DJs Carol Tucuju & Cinara

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 31, às 20h

Grátis até 0h





Pedro Palma

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 31, às 18h

A partir de R$35

Ingressos aqui





Quimbará

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 31, às 19h

Especial Buena Vista Social Club

A partir de R$80

Ingressos aqui





Samba da Vela e Pagode da 27

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000, Liberdade

Sábado, dia 31, às 18h30

Festival Territórios do Sambar

Grátis com retirada de ingressos uma hora antes no local





Samuca e a Selva

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Sábado, dia 31, às 21h

A partir de R$30

Ingressos aqui





Tetê Espíndola

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 31, às 20h

Viva Viola! Centenário Helena Meirelles

A partir de R$18

Ingressos aqui





Trupe Chá De Boldo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 31, às 21h30

Show do álbum ‘’Rua Rio’'

A partir de R$18

Ingressos aqui





Uli Costa, Lirinha e Josyara

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 31, às 21h

Gonzaga Rei com participação de Cosme Vieira

A partir de R$21

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 1º

Coro da Osesp e Pierre-Fabien Roubaty

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 1º, às 18h

“As Estrelas do Destino”

A partir de R$39

Ingressos aqui





Braga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 1º, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Luiza Brina

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 1º, às 18h

Lançamento do álbum “Prece” com participações de Maria Beraldo e Sérgio Pererê

A partir de R$18

Ingressos aqui





Marissol Mwaba & François Muleka

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 1º, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Orquestra Jovem Tom Jobim

Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda

Domingo, dia 1º, às 11h

Piano de Tiago Costa e regência de Nelson Ayres e Débora Gurgel

A partir de R$25

Ingressos aqui





O Sexteto do Jô

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 1º, às 20h

Dois Anos Sem Jô Soares com Derico e Sexto + convidados

A partir de R$95

Ingressos aqui





Tetê Espíndola

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 1º, às 18h

Viva Viola! Centenário Helena Meirelles

A partir de R$18

Ingressos aqui