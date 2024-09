Mapa dos Shows: Coala Festival, The Weeknd, Anelis Assumpção, Boogarins e mais

O Terno, Lulu Santos e Planet Hemp são as atrações principais do Coala Festival 2024, que ocorre neste fim de semana em São Paulo, no Memorial da América Latina. A edição comemorativa de dez anos do evento tem ainda Adriana Calcanhotto & Arnaldo Antunes, Os Paralamas do Sucesso, Timbalada & Afrocidade, Xande de Pilares, João Bosco, Lenine & Suzano e muito mais. A Eldorado é a rádio oficial do Coala e fará uma cobertura especial nos três dias de evento, de sexta a domingo, 6, 7 e 8 de setembro, tanto ao vivo no rádio, em 107.3 FM, quanto nas redes sociais. Acompanhe!

A agenda da semana conta ainda com apresentação única do cantor canadense e astro pop mundial The Weeknd, no sábado, dia 7, no Morumbis, e também shows de Anelis Assumpção no Sesc Bom Retiro e Boogarins no Sesc Belenzinho. Veja os detalhes e a lista completa de eventos a seguir.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 2

Gole Seco

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 2, às 20h

Niwa - Disruptivas

A partir de R$49

Ingressos aqui





Jay Horsth & Gustavo Bertoni, Mayana Neiva e Peu Heise

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 2, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 3

Daíra

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 3, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 4

André Frateschi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 4, às 20h

Lado Bowie

A partir de R$70

Ingressos aqui





Duo Marissol Mwaba & François Muleka

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 4, às 21h30

Convidam Kato Change

A partir de R$44

Ingressos aqui





Maestro João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP

Centro Cultural Fiesp - Avenida Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 4, às 20h

Sinfonia na Paulista

Grátis com reserva de ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

MASP - Av. Paulista, 1578, Bela Vista

Quarta, dia 4, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui e na bilheteria do Masp





Thiago França Trio

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Quarta, dia 4, às 20h

Lançamento do álbum ‘Canhoto de Pé’

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





QUINTA, DIA 5

Ajuliacosta

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Quinta, dia 5, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Bruna Alimonda

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 5, às 20h

Noite Coala

A partir de R$60

Ingressos aqui





Fernando Catatau

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 5, às 20h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Ivana Wonder

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 5, às 19h

Melancholic Blue

A partir de R$55

Ingressos aqui





Jota.Pê

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 5, às 21h30

NOIZE Record Club e Casa de Francisca apresentam

A partir de R$62

Ingressos aqui





Luê, Silvan Galvão e DJ Sumano

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 5, às 21h

Dia da Amazônia

A partir de R$15

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo com Simone Menezes e Guido Sant’Anna

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 5, às 10h e às 20h30

A partir de R$23

Ingressos aqui





Papisa

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 5, às 20h

Lançamento do álbum Amor Delírio

A partir de R$15

Ingressos aqui





Sessa, Tangolo Mangos, Marina Nemésio, Luiza Villa, Tori e Júlia Guedes

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Quinta, dia 5, às 18h

Inferninho Trabalho Sujo

A partir de R$34

Ingressos aqui





Xantoné Blacq

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 5, às 22h30

My Brazilian Soul

A partir de R$60

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 6

Alice Passos e Breno Ruiz

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sexta, dia 6, às 19h

Milagres

A partir de R$55

Ingressos aqui





Applegate, Nigeria F.C, Jovita e Yattokasama

Porta Maldita - Rua Luís Murat , 400, Pinheiros

Sexta, dia 6, às 20h

A partir de R$22

Ingressos aqui





Arriho Barbané

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 6, às 21h

Caixa de Ódio

A partir de R$80

Ingressos aqui





Banda Black Rio

Blue Note SP - Avenida Paulista, 2073, Jardins

Sexta, dia 6, às 22h30

Clássicos BR

A partir de R$60

Ingressos aqui





Boogarins

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 6, às 20h30

As Plantas que Curam

A partir de R$18

Ingressos aqui





Detonautas

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 6, às 22h

Tour 20 Anos Acústico

A partir de R$140

Ingressos aqui





Francisco El Hombre

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sexta, dia 6, às 20h

Show da Turnê Hasta El Final

A partir de R$18

Esgotado





Lu Lopes

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 6, às 22h

Canta Rita Lee

A partir de R$53

Ingressos aqui





Mar Aberto

Blue Note SP - Avenida Paulista, 2073, Jardins

Sexta, dia 6, às 20h

8 anos de amor e música

A partir de R$60

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo com Simone Menezes e Guido Sant’Anna

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 6, às 14h30

Duas e Trinta

A partir de R$39

Ingressos aqui





O Terno, Adriana Calcanhoto e Arnaldo Antunes, Lenine e Suzano, Boca Livre e Silvia Machete

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Sexta, dia 6, às 14h

Coala Festival 2024

A partir de R$140

Ingressos aqui





Sepultura

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 6, às 21h

Celebration Life Through Death

Esgotado





SÁBADO, DIA 7

Banda Glória

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 7, às 20h

Banda Glória canta Chico: De Volta ao Samba

A partir de R$50

Ingressos aqui





Daniel Jobim e Kell Smith

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 7, às 22h

Tributo a Elis e Tom

A partir de R$100

Ingressos aqui





Dead Fish

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 7, às 18h

Turnê Labirinto da Memória

A partir de R$18

Esgotado





Ebony

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 7, às 21h

Terapia: O Show

A partir de R$70

Ingressos aqui





Febem, Danykas DJ e Shaka Lion

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 7, às 22h

After Coala

A partir de R$50

Ingressos aqui





Flavio Venturini

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 7, às 18h

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Jovem Dionísio

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 7, às 21h

Cadeiraria Tour

A partir de R$70

Ingressos aqui





Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Sandra Sá + Hyldon e Tássia Reis, João Bosco, Tulipa Ruiz + Criolo e Bebé

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Sábado, dia 7, às 11h

Coala Festival 2024

A partir de R$155

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo com Simone Menezes e Guido Sant’Anna

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 7, às 16h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 7, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Roupa Nova

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 7, à 0h

A partir de R$110

Ingressos aqui





Tetê Espíndola

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 7, às 22h

A Era dos Festivais

A partir de R$62

Ingressos aqui





The Weeknd

Estádio do Morumbis - Praça Roberto Gomes Pedrosa, 01, Morumbi

Sábado, dia 7, às 21h

A partir de R$420

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Sesc Casa Verde - Av. Casa Verde, 327, Jardim São Bento

Sábado, dia 7, às 16h

Sentido

Grátis





Xenia França

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Jardins

Sábado, dia 7, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





DOMINGO, DIA 8

Anelis Assumpção

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 8, às 18h

Sal

A partir de R$18

Ingressos aqui





Andru Donalds

Blue Note SP - Avenida Paulista, 2073, Jardins

Domingo, dia 8, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Dead Fish

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 8, às 18h

Turnê Labirinto da Memória

A partir de R$18

Esgotado





Flavio Venturini

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 8, às 18h

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Oswaldo, Manga e Tchernas

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 8, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Planet Hemp, Yago Oproprio, Timbalada + Afrocidade, 5 a Seco, Xande de Pilares, Joyce Alane e Mariana Aydar + Mestrinho

Memorial da América Latina - Av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda

Domingo, dia 8, às 11h

Coala Festival 2024

A partir de R$160

Ingressos aqui





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 8, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Xenia França

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Jardins

Domingo, dia 8, às 19h

Grátis com reserva de ingressos aqui