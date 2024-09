Mapa dos Shows: Deep Purple, Travis Scott, Moreno Veloso, Céu e mais

Apresentação única da lendária banda de rock Deep Purple em São Paulo na próxima sexta, dia 13, no Espaço Unimed. Além deles, outra atração internacional na capital nos próximos dias é o trapper Travis Scott, que aproveita a vinda ao Brasil para o Rock in Rio e faz show no Allianz Parque nesta quarta, dia 11. A agenda da semana também conta com apresentações de Moreno Veloso na Casa Natura, no sábado, dia 14, e ainda, Céu no Sesc Vila Mariana, sábado e domingo, dias 14 e 15.

Destaque também no Mapa dos Shows: um dos mais aclamados nomes do jazz contemporâneo, o multi-instrumentista Yussef Dayes, e uma das maiores referências do neo soul, Erykah Badu. Os dois se apresentam na capital no mesmo dia - quarta, 6 de novembro; ele na Audio, com ingressos a partir de R$150, e ela no Espaço Unimed, com abertura de Luedji Luna, e ingressos à venda a partir de R$120.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 9

Castello Branco, Jonathan Ferr e Renan Cavolik

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 9, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





Loreta Colucci

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 9, às 20h

Gole Seco

A partir de R$44

Ingressos aqui





Sophia Chablau e Felipe Vaqueiro

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Segunda, dia 9, às 21h

A partir de R$50

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 10

Cécile McLorin Salvant

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Terça, dia 10, às 20h30

Tucca Internaciona

A partir de R$90

Ingressos aqui





Jonnata Doll e os Garotos Solventes

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Terça, dia 10, às 20h

A Próxima Parada

A partir de R$41

Ingressos aqui





Juliana Linhares

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 10, às 18h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 11

Ayrton Montarroyos

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 11, às 21h30

A Lira do Povo

A partir de R$68

Ingressos aqui





Barro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 11, às 21h30

A partir de R$35

Ingressos aqui





Travis Scott

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quarta, dia 11, às 21h

Circus Maximus

A partir de R$450

Ingressos aqui





Xangai

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 11, às 21h

A partir de R$90

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 12

Ayrton Montarroyos

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 12, às 21h30

A Lira do Povo

A partir de R$68

Ingressos aqui





Christone “Kingfish” Ingram

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Quinta, dia 12, às 21h

A partir de R$130

Ingressos aqui





Esteban Tavares + Side

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 12, às 20h

A partir de R$55

Ingressos aqui





Jadsa

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 12, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rodrigo Nassif

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Quinta, dia 12, às 20h

Trio

A partir de R$18

Ingressos aqui





Varanda

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 12, às 20h

Lançamento do álbum Beirada com participação de Manu Julian e Dinho Almeida

A partir de R$15

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 13

Academia da Berlinda

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 13, às 22h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Assucena

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Sexta, dia 13, às 20h

Lusco Fusco

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ayrton Montarroyos

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 13, às 21h30

A Lira do Povo

A partir de R$68

Ingressos aqui





Bruna Mendez

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sexta, dia 13, às 20h

Love Songs com participação de Tuyo

A partir de R$15

Ingressos aqui





Deep Purple

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 13, às 22h

Única apresentação

A partir de R$225

Ingressos aqui





Fin Del Mundo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 13, às 20h30

Hicimos Crecer Un Bosque

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Ira!

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Sexta, dia 13, às 20h

Ira! Folk

A partir de R$40

Ingressos aqui





João Bosco

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 13, às 20h

Abricó de Macaco

A partir de R$21

Esgotado





Josyara

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 13, às 20h

Mandinga Multiplicação: Josyara Canta Timbalada

A partir de R$18

Ingressos aqui





Luau

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 13, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Marcelo Serrado e Conexão Rio

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 13, às 20h

De Sinatra a Wando e Outras Bossas

A partir de R$60

Ingressos aqui





Marcia Griffiths

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 13, às 22h

Queen Of Reggae

A partir de R$120

Ingressos aqui





Marina Lima

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 13, às 21h30

Uma noite com Marina

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Mary Galvão & Mário Campanha com Mariângela Zan

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 13, às 16h

Encontro de Gerações

A partir de R$15

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 13, às 20h30

70 Anos

A partir de R$39

Ingressos aqui





Theo Bial

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 13, às 22h30

Canta Chico Buarque

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tony Gordon

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 13, às 22h

Black And White

A partir de R$95

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 14

Adriano Grineberg

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 14, às 21h

Uma Ode a Dorival Caymmi com participação de Badi Assad

A partir de R$18

Ingressos aqui





Carne Doce

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 14, às 18h

Dez Anos

A partir de R$66

Ingressos aqui





Céu

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 14, às 21h

Show do álbum Novela

A partir de R$18

Ingressos aqui





Cida Moreira e Helio Flanders

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 14, às 20h

Uivo, um voo sem proteção

A partir de R$15

Ingressos aqui





Filipe Ret

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 14, às 23h

FRXV

A partir de R$90

Ingressos aqui





Fleezus

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 14, às 20h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ira!

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Perdizes

Sábado, dia 14, às 20h

Ira! Folk

A partir de R$40

Ingressos aqui





João Bosco

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 14, às 20h

Abricó de Macaco

A partir de R$21

Esgotado





Josyara

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 14, às 20h

Mandinga Multiplicação: Josyara Canta Timbalada

A partir de R$18

Ingressos aqui





Marina Lima

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 14, às 21h30

Uma noite com Marina

A partir de R$21

Esgotado





Moreno Veloso

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 14, às 21h

Mundo Paralelo

A partir de R$80

Ingressos aqui





Ná Ozzetti e Patricia Bastos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 14, às 22h

Cantam Dante Ozzetti

A partir de R$62

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 14, às 16h30

70 Anos

A partir de R$39

Ingressos aqui





O Teatro Mágico

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 14, às 21h

O Reencontro

Esgotado





Stefano

Centro Cultural Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Bista

Sábado, dia 14, às 19h

Grátis





Zé Manoel

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Sábado, dia 14, às 20h

Coral

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 15

Adriano Grineberg

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 15, às 18h

Uma Ode a Dorival Caymmi com participação de Badi Assad

A partir de R$18

Ingressos aqui





Alessandra Leão convida Clarianas

Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo

Domingo, dia 15, às 17h

Show de abertura da X Felizs

Grátis





Benito di Paula

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Domingo, dia 15, às 19h

Do Jeito Que a Vida Quer

A partir de R$120

Ingressos aqui





Céu

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 15, às 18h

Show do álbum Novela

A partir de R$18

Ingressos aqui





Cida Moreira e Helio Flanders

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Domingo, dia 15, às 18h

Uivo, um voo sem proteção

A partir de R$15

Ingressos aqui





Daniel Daibem

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 15, às 19h

Trio

A partir de R$60

Ingressos aqui





DIIV

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 15, às 19h

Balaclava Apresenta

A partir de R$205

Ingressos aqui





Elephant Gym

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Domingo, dia 15, às 17h

Balaclava Apresenta

Esgotado





João Bosco

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 15, às 18h

Abricó de Macaco

A partir de R$21

Esgotado





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 15, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Nova Orquestra

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 15, às 17h e às 20h

Nova Orquestra apresenta Radiohead: Especial OK Computer

A partir de R$60

Ingressos aqui





Roberto Menescal e Cris Delanno

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 15, às 20h

Jazz.BR

A partir de R$67

Ingressos aqui





Tiê

Arena B3 - Praça Antônio Prado,48, Centro

Domingo, dia 15, às 15h e às 18h

Cartas de Amor

A partir de R$20

Ingressos aqui





Zé Manoel

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Domingo, dia 15, às 18h

Coral

A partir de R$18

Ingressos aqui