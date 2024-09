Mapa dos Shows: Eric Clapton, Joss Stone, Nação Zumbi, Silva e mais

Mais uma semana com diversos shows internacionais na capital paulista. Um dos mais influentes e bem-sucedidos guitarristas da história do rock, Eric Clapton faz duas apresentações em São Paulo nesta semana, ambas com ato de abertura de Gary Clark Jr.; é sábado, dia 28, na Vibra São Paulo, e domingo, dia 29, no Allianz Parque. Joss Stone também se apresenta por aqui: é nesta terça, dia 24, no Espaço Unimed. E tem ainda o ex-One Direction Niall Horan no Parque Ibirapuera no sábado, dia 28. Entre as atrações nacionais, o Nação Zumbi toca na Audio nesta sexta, dia 27, e Silva no Espaço Unimed, no sábado, dia 28. Confira a agenda completa e detalhes a seguir.





SEGUNDA, DIA 23

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 23, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Nathalie Alvim

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 23, às 20h

Outro + um tanto daquilo que me constitui

A partir de R$49

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 24

A Irmandade e Vanessa Moreno

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Terça, dia 24, às 21h30

Grátis





Ayrton Montarroyos

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 24, às 18h

Estúdio Pulso

A partir de R$88

Esgotado





Banda Glória

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 24, às 21h30

Canta Chico Buarque

A partir de R$44

Ingressos aqui





Coro da Osesp

Fábrica de Cultura - Av. General Penha Brasil, 2508, Brasilândia

Terça, dia 24, às 15h

Coro na Capital

Grátis





Joss Stone

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Terça, dia 24, às 21h

Ellipsis

A partir de R$240

Ingressos aqui





Leal

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 24, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 24, às 21h30

Canta Dominguinhos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Ubiratan Marques

Sesc Consolação - Rua Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque

Terça, dia 24, às 19h

Instrumental Sesc Brasil

Grátis com reserva de ingressos aqui





Yamandu Costa

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 24, às 20h e às 22h30

Ida e Volta

A partir de R$100

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 25

Bruno Berle

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 25, às 21h30

A partir de R$35

Ingressos aqui





Cacau Groove

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quarta, dia 25, às 20h30

A partir de R$100

Ingressos aqui





Cida Moreira e Rodrigo Vellozo

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 25, às 21h

Com o Coração na Boca

A partir de R$70

Ingressos aqui





Gabriel Braga Nunes

FIESP - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 25, às 20h

Shakespeare & Rock’n Roll

Grátis com reserva de ingressos aqui





Leo Jaime

MIS - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Quarta, dia 25, às 20h

Notas Contemporâneas

A partir de R$1

Ingressos apenas na bilheteria física do MIS uma hora antes do evento





Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Septeto

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 25, às 20h

Stevie Wonder em Jazz

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Porão Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 25, às 21h30

Canta Dominguinhos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Salvê

Casa Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Quarta, dia 25, às 20h

A partir de R$28

Ingressos aqui





Yaron Kohlberg e Bishara Haroni

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quarta, dia 25, às 20h30

Tucca Internacional: duo piano

A partir de R$90

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 26

Arlindinho

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Quinta, dia 26, às 21h

O show tem que continuar

A partir de R$18

Ingressos aqui





Coro da Osesp

Igreja Luterana da Paz - Verbo Divino, 392, Chácara Santo Antônio

Quinta, dia 26, às 19h

Coro na Capital

Grátis





Gupe

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 26, às 21h

Lançamento da Turnê Dentro De Um Pra Sempre

A partir de R$75

Ingressos aqui





Joabe Reis

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 26, às 22h

Funk Experience

Grátis





Junio Barreto

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 26, às 21h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





Leo Bianchini convida Luna França + GAH + João Sobral

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 26, às 20h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Leo Cavalcanti

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, dia 26, às 20h

Lançamento do álbum Canções em Chamas

A partir de R$15

Ingressos aqui





Malu Magri

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Quinta, dia 26, às 19h

Morrendo de Prazer

A partir de R$28

Ingressos aqui





Matthias Goerne e Anton Mejias

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Quinta, dia 26, às 20h30

Série Verde

A partir de R$203

Ingressos aqui





Osesp e Paolo Bortolameolli

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 26, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Pedro Indio Negro e Fred Demarca

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 26, às 19h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Vanguart

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Quinta, dia 26, às 20h

Turnê Demorou pra ser

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





SEXTA, DIA 27

Alice Caymmi

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sexta, dia 27, às 20h

Rainha dos Raios: A Fúria

A partir de R$21

Ingressos aqui





Bebel Gilberto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 27, às 21h

‘João’

A partir de R$21

Ingressos aqui





Coro da Osesp

Igreja Anglicana da Santíssima Trindade - Praça Olavo Bilac, 63, Santa Cecilia

Sexta, dia 27, às 19h

Coro na Capital

Grátis





Dani Black

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 27, às 21h

A partir de R$70

Ingressos aqui





Edu Ribeiro e Banda

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 27, às 20h30

Chama Reggae

A partir de R$18

Ingressos aqui





Flerte Flamingo

MIS - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Sexta, dia 27, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Ingressos aqui





Fleurs Noires – Orquestra Feminina de Tango

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 27, às 21h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Kaê Guajajara

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sexta, dia 27, às 20h

Show de Lançamento do álbum Forest Club com participação de Rincon Sapiência

A partir de R$18

Ingressos aqui





Melly

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 27, às 21h

Lançamento do Álbum Amaríssima

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Sexta, dia 27, às 22h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Nação Zumbi

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 27, às 21h

Da Lama ao Caos 30 Anos

A partir de R$90

Ingressos aqui





Osesp e Paolo Bortolameolli

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 27, às 20h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Rafael Aguirre

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Sexta, dia 27, às 20h30

Série de Violão 2024

Esgotado





Rodrigo Campos

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 27, às 21h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Silva

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 27, às 22h

Encantado

A partir de R$70

Ingressos aqui





Stefano Mota

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 27, às 22h30

A partir de R$45

Ingressos aqui





Vanguart

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 27, às 20h

Turnê Demorou pra ser

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Vitão

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 27, às 21h

Vitão & Violão

A partir de R$35

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 28

Aláfia

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 28, às 20h

74/24: Meio Século de Discos Históricos - A Tábua de Esmeralda de Jorge Ben Jor

A partir de R$18

Ingressos aqui





Bebel Gilberto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 28, às 21h

‘João’

A partir de R$21

Ingressos aqui





Douglas Germano

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 28, às 22h

A partir de R$62

Ingressos aqui





Eric Clapton e Gary Clark Jr.

Vibra - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 28, às 21h

A partir de R$850

Ingressos aqui





Guinga convida Anna Paes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 28, às 21h

Julieta no Convés

A partir de R$80

Ingressos aqui





Isabela Taviani

Carioca Club Pinheiros - Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros

Sábado, dia 28, às 18h

Conexão CariocaA partir de R$160

Ingressos aqui





Letícia Sabatella e Caravana Tonteria

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 28, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Ludovic

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 28, às 18h

Turnê 20 Anos Servil

A partir de R$70

Ingressos aqui





Lulina

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sábado, dia 28, às 19h

Cristalina: Baile de Debutante

A partir de R$55

Ingressos aqui





Mel Duarte

Casa das Rosas - Av. Paulista, 37, Bela Vista

Sábado, dia 28, às 16h

“Mormaço - entre outras formas de calor”

Grátis





Niall Horan

Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, São Paulo

Sábado, dia 28, às 20h

The Show Live On Tour

A partir de R$230

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica da USP

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 28, às 10h50

Matinais

Grátis





Osesp e Paolo Bortolameolli

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 28, às 16h30

Temporada Osesp

A partir de R$39

Ingressos aqui





Pelados

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 28, às 21h

Antena Indie

A partir de R$18

Ingressos aqui





Rafael Aguirre

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Sábado, dia 28, às 20h30

Série de Violão 2024

Esgotado





Samuel Samuca

Sesc Casa Verde - Av. Casa Verde, 327, Jardim São Bento

Sábado, dia 28, às 16h

Baile da Samucagem

Grátis





Silvia Maria

Espaço IBNU - Rua Tianguá, 25, Vila Mascote

Sábado, dia 28, às 18h

Bossa Nova – Só a Fé o Amor Renova

Grátis com doação de 1kg de alimento





Terno Rei

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 28, às 21h

Show do álbum Vigília

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Titãs

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 28, às 22h

Microfonado

A partir de R$90

Ingressos aqui





Xênia França e Funmilayo Afrobeat Orquestra

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 28, às 21h

Cultura Inglesa Festival apresenta CIF in Concert

Grátis com reserva de ingressos aqui





DOMINGO, DIA 29

Aláfia

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 29, às 18h

74/24: Meio Século de Discos Históricos - A Tábua de Esmeralda de Jorge Ben Jor

A partir de R$18

Ingressos aqui





Bebel Gilberto

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 29, às 18h

‘João’

A partir de R$21

Ingressos aqui





Câmara Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 29, às 18h

Festival Schubert

A partir de R$39

Ingressos aqui





Coro da Osesp

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 29, às 10h50

Matinais

Grátis





Eric Clapton e Gary Clark Jr.

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 29, às 18h

A partir de R$600

Ingressos aqui





Gabriel Froede

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 29, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





John Beasley

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 29, às 16h

Jazz at 4PM

A partir de R$56

Ingressos aqui





Matthias Goerne e Anton Mejias

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Domingo, dia 29, às 17h30

Série Vermelha

A partir de R$141

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica Heliópolis & Simoninha

Teatro B32 - Av. Brg. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Domingo, dia 29, às 17h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Santa Jam

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Domingo, dia 29, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Terno Rei

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 29, às 18h

Show do álbum Vigília

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Trio Callas

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Domingo, dia 29, às 11h

Concertos Matinais

A partir de R$19

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 29, às 20h

Canta Bossa Nova

A partir de R$84

Ingressos aqui