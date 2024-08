Mapa dos Shows: Helio Flanders, Otto, Mundo Livre S/A, Tagua Tagua e mais

Helio Flanders, o vocalista da banda Vanguart, que esgotou apresentação no Cine Joia na semana passada, mostra seu show solo nesta semana em São Paulo. Chamado “Madeira Viva, com Musgo”, o espetáculo será na Odette Casa de Cultura, no Bela Vista, no sábado, dia 17. Antes disso, quinta e sexta, dias 15 e 16, o Mundo Livre S/A apresenta o show “Samba Esquema Noise” no Sesc Ipiranga. No Pompeia, tem três noites seguidas de Otto, de quinta a sábado, com os últimos ingressos à venda. E, por fim, na unidade Vila Mariana do Sesc, o cantor Tagua Tagua faz o lançamento do EP “Todo Tempo”, também na sexta. Detalhes e agenda completa da semana a seguir.

Destaque também no Mapa dos Shows: apresentação da cantora portuguesa Maro no Tokio Marine Hall, dia 1º de novembro, com a turnê The Trio, marcando seu primeiro show numa grande casa de São Paulo. Os ingressos estão à venda. Ela já fez parte da banda de Jacob Collier, tocou no Tiny Desk e tem parcerias com Pedro Altério, Julia Mestre e mais. E ainda, o retorno da norueguesa Aurora, dia 16 de novembro, no Espaço Unimed, com bilhetes em reta final de venda.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 12

DJ Zé Pedro

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Segunda, dia 12, às 20h

Monólogo Mela Cueca

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lô Borges, Celso Viáfora & Pedro Viáfora e Roberta Campos

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 12, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 13

Adriana Calcanhotto

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 13, às 20h e 22h30

Ultramar

A partir de R$100

Ingressos aqui





Bernardo Lobo

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 13, às 20h

Bons Ventos

A partir de R$60

Ingressos aqui





Kiko Dinucci

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 13, às 21h

Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 14

Alice Caymmi

Teatro Oficina - Rua Jaceguai, 520, Bela Vista

Quarta, dia 14, às 20h30

Rainha dos Raios: A Fúria

A partir de R$69

Ingressos aqui





Baião de Spokens com participações de Arrigo Barnabé, Jadsa e Mariana Felix

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 14, às 21h30

10 Anos

A partir de R$35

Ingressos aqui





Fuze

Alma São Paulo - Rua Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quarta, dia 14, às 22h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Josyara

Teatro do Sesi São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 14, às 20h

Show ÀdeusdarÁ

Grátis com reserva de ingressos aqui





Jota.Pê e convidados

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 14, às 20h e 22h30

A partir de R$60

Ingressos aqui





Rodrigo Campos e Romulo Fróes

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 14, às 21h

Elefante

A partir de R$60

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 15

André Marques Trio e Vanessa Moreno

Alma São Paulo - Rua Simão Álvares, 923, Pinheiros

Quinta, dia 15, às 22h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Banda Mantiqueira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 15, às 21h30

Com Alma

A partir de R$80

Ingressos aqui





Cézar Mendes com Tom Veloso e Tomás Improta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 15, às 21h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Cianoceronte e Lucca Simões

A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Pinheiros

Quinta, dia 15, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Gui Amabis

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 15, às 21h30

Trabalhos Carnívoros com participação de Giovani Cidreira

A partir de R$53

Ingressos aqui





Mayana Neiva

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 15, às 20h

Tá Tudo Aqui Dentro

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mundo Livre S/A

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Quinta, dia 15, às 20h

Samba Esquema Noise

A partir de R$21

Ingressos aqui





Otto

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 15, às 21h30

Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Sophia Ardessore, Safí, Marina Nemésio

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 15, às 20h

A partir de R$22

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 15, às 22h30

Vanessa Jackson canta Bossa Nova

A partir de R$60

Ingressos aqui





Zeeba

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 15, às 21h

Zeeba Sessions

A partir de R$100

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 16

Applegate, Tranze e Brita

A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Pinheiros

Sexta, dia 16, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Banda Mantiqueira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 16, às 22h

Com Alma

A partir de R$80

Ingressos aqui





Brisa Flow

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 16, às 21h

Agosto Indígena: Janequeo com participações de Jacy Guarani e Ian Wapichana

A partir de R$18

Ingressos aqui





Cézar Mendes com Tom Veloso e Tomás Improta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 16, às 21h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Febre 90s

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta. dia 16, às 22h

Só Pedrada Musical

A partir de R$50

Ingressos aqui





Leo Jaime

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 16, às 20h e às 22h30

Desplugado

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mundo Livre S/A

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 16, às 20h

Samba Esquema Noise

A partir de R$21

Ingressos aqui





Otto

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 16, às 21h30

Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos

A partir de R$21

Esgotado





Renato Medeiros

Casa Cachimbo - Rua Olga Abujamra, 09, Ana Rosa

Sexta, dia 16, às 20h

Grátis





Samba do Adilson e Tássia Reis

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 16, às 20h30

Samba do Adilson Celebra Tássia Reis

A partir de R$40

Ingressos aqui





Tagua Tagua

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 16, às 21h

Lançamento do EP Todo Tempo

A partir de R$18

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 17

Ajuliacosta

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 17, às 20h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





Amaro Freitas

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 17, às 21h

Show do álbum Y’Y

A partir de R$21

Ingressos aqui





Ana Deriggi, Fabio Tagliaferri, Mario Manga e Ná Ozzetti

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 17, às 22h

Meio Desligado

A partir de R$62

Ingressos aqui





Ave Sangria

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 17, às 21h

50 anos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Banda Gloria

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 17, às 20h

Banda Gloria canta Chico Buarque - De Volta ao Samba

A partir de R$50

Ingressos aqui





Bruna Black

Arena B3 - Praça Antônio Prado,48, Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 17, às 15h e às 18h

A partir de R$23

Ingressos aqui





Helio Flanders

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sábado, dia 17, às 19h

Madeira Viva, com Musgo

A partir de R$55

Ingressos aqui





Karen Jonz

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 17, às 20h

Show Papel de Carta

A partir de R$18

Ingressos aqui





KL Jay, Erick Jay e mais

Casa de Cultura Municipal M’Boi Mirim - Av. Inácio Dias da Silva, s/nº, Piraporinha

Sábado, dia 17, às 14h

Projeto de Volta aos Bailes Black – Edição DJs

Grátis





Leo Jaime

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 17, às 20h e às 22h30

Desplugado

A partir de R$80

Ingressos aqui





Los Sebosos Postizos

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 17, às 22h

Tábua de Esmeralda

A partir de R$77

Ingressos aqui





Luísa e os Alquimistas

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 17, às 20h

Turnê de despedida

A partir de R$18

Ingressos aqui





Naimaculada, Guaribas e A Olívia

A Porta Maldita - Rua Luís Murat, 400, Pinheiros

Sábado, dia 17, às 20h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Otto

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 17, às 21h30

Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos

A partir de R$21

Esgotado





Renata Rosa

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 17, às 21h

20 Anos de Zunido da Mata

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, 18

Amaro Freitas

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 18, às 18h

Show do álbum Y’Y

A partir de R$21

Ingressos aqui





Filipe Catto

Arena B3 - Praça Antônio Prado,48, Centro Histórico de São Paulo

Domingo, dia 18, às 15h e às 18h

A partir de R$23

Esgotado





Karate

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 18, às 18h

A partir de R$170

Ingressos aqui





Lívia Nestrovski e Fred Ferreira

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 18, às 18h

Show Na Carne da Pêra

A partir de R$18

Ingressos aqui





Luísa e os Alquimistas

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 18, às 18h

Turnê de despedida

A partir de R$18

Ingressos aqui





Marco Baptista

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 18, às 20h

Turnê Perdurar

A partir de R$60

Ingressos aqui