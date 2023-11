Mapa dos Shows: Jorge Drexler, Roger Waters, Lulu Santos, Seu Jorge e mais

Presença garantida na playlist da Eldorado, o cantor uruguaio Jorge Drexler volta ao Brasil nesta semana com a turnê do premiado álbum ‘Tiempo y Tinta’, que já passou pelo país no ano passado. Roger Waters é outro artista internacional que também toca em São Paulo nos próximos dias.

São boas dicas ainda as apresentações de Chico Chico e Castello Branco no Cineclube Cortina, Sessa no Bona Casa de Música, Lulu Santos no Tokio Marine Hall, Fat Family no Itaú Cultural, João Gomes no Terra SP e Seu Jorge no Daki Fest. Veja todos os detalhes na sequência:





Orquestra Mundana Refugi

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 7, às 21h30

A partir de R$68

Ingressos aqui





Alter Bridge

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quarta, dia 8, às 21h

The 2023 Pawns & Kings Tour

A partir de R$150

Ingressos aqui





Bratislava + Zander

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quarta, dia 8, às 19h

A partir de R$40

Ingressos aqui





Douglas Germano

Biblioteca Mário de Andrade - Rua da Consolação, 94, Consolação

Quarta, dia 8, às 19h

‘Sons e Letras’

Grátis com retirada de ingresso no local uma hora antes





Jasda e Antonio Neves

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 8, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Metá Metá

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta e quinta, dias 8 e 9, às 21h30

A partir de R$80

Ingressos aqui





Ana Deriggi e Mário Manga

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 9, às 21h

Show ‘O Bom e Velho’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Br’oZ

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Loja 263, 3º Piso, Perdizes

Quinta, dia 9, às 21h

Br’oZ 20 Anos

A partir de R$50

Ingressos aqui





Claudio Nucci (Boca Livre)

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 9, às 21h

Show ‘Direto no Coração – 40 Anos de Acontecências’

A partir de R$73

Ingressos aqui





In Flames

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Quinta, dia 9, às 21h

South America 2023

A partir de R$120

Ingressos aqui





Jorge Drexler

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quinta, dia 9, às 21h30

Show Tiempo y Tinta

A partir de R$200

Ingressos aqui





Lurdez da Luz

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quinta, doa 9, às 20h

Lançamento do EP ‘Devastada’ com participação de Alessandra Leão

A partir de R$12

Ingressos aqui





Marta Karassawa

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar, Consolação

Quinta, dia 9, às 22h30

Lançamento do álbum ‘Tempo Bom’

A partir de R$45

Ingressos aqui





Nômade Orquestra

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 9, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Papisa + Indigo Mood

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Vila Madalena

Quinta, dia 9, às 19h30

A partir de R$30

Ingressos aqui





Renato Gama

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Quinta, dia 9, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Rico Dalasam

Casa Natura Musical - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 9, às 21h

Lançamento do álbum “Escuro Brilhante”

A partir de R$80

Ingressos aqui





Wanderléa

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000

Quinta, dia 9, às 14h30

Grátis





Arquétipo Rafa

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 10, às 20h

Lançamento do álbum ‘Pisa de Conversa’

A partir de R$12

Ingressos aqui





Big Up

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 10, às 20h

A partir de R$55

Ingressos aqui





Chico Chico

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sexta, dia 10, às 22h30

A partir de R$66

Ingressos aqui





Getúlio Abelha

MIS - Avenida Europa, 158, Jardim Europa

Sexta, dia 10, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Ingressos aqui





Lupa convida Jambu, Ellefante + Junin

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Sexta, dia 10, às 22h

A partir de R$38

Ingressos aqui





Falamansa

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima , 364, Pinheiros

Sexta, dia 10, às 23h45

A partir de R$132

Ingressos aqui





Pabllo Vittar

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sexta, dia 10, às 23h

Halloween da Pabllo Vittar

A partir de R$80

Ingressos aqui





Paulo Moura

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 10, às 22h

O Samba Jazz de Paulo Moura

A partir de R$62

Ingressos aqui





Sessa

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 10, às 20h

Show ‘Estrela Acesa’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Juçara Marçal

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta e sábado, dias 10 e 11, às 21h

Comemoração dos dois anos de lançamento do disco ‘Delta Estácio Blues’

A partir de R$15

Ingressos aqui





Lulu Santos

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta e sábado, dias 10 e 11, às 22h

A partir de R$200

Ingressos aqui





Fat Family

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sexta e sábado, dias 10 e 11, às 20h, e domingo, dia 12, às 19h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Ana Gabriela

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 11, às 18h e às 21h

Turnê ‘Degradê’

Esgotado





Castello Branco

Cineclube Cortina - Rua Araújo, 62, República

Sábado, dia 11, às 22h30

A partir de R$66

Ingressos aqui





Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 11, às 22h

As V Estações

A partir de R$50

Ingressos aqui





João Gomes

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 11, às 22h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Laura Lavieri e Cacá Machado

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 11, às 22h

Melhor Do Que o Silêncio

A partir de R$53

Ingressos aqui





Samba do Adilson, Charanga do França e JP

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 11, às 11h

Daki Fest

A partir de R$30

Ingressos aqui





Tássia Reis

Casa Natura Musical - R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 11, às 22h

Tássia Reis Canta AlcioneA partir de R$60

Ingressos aqui





Tony Gordon

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, 2º Andar, Consolação

Sábado, dia 11, às 22h30

Show ‘Black & White’

A partir de R$60

Ingressos aqui





Filipe Catto

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 11, às 21h, e domingo, dia 12, às 18h

Show do disco “Belezas São Coisas Acesas Por Dentro”

A partir de R$15

Esgotado





Grand Bazaar

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado e domingo, dias 11 e 12, às 12h e às 15h

A partir de 125

Ingressos aqui





Hamilton De Holanda

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 11, às 20h, e domingo, dia 12, às 18h

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Roger Waters

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 11, às 20h (esgotado), e domingo, dia 12, às 20h

This is Not a Drill

A partir de R$260

Ingressos aqui





Alex Albino

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 12, às 20h

Show ‘Alexsunday’

A partir de R$65

Ingressos aqui





Black Pantera

Sesc Interlagos - Avenida Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial

Domingo, dia 12, às 16h

Show ‘Do 13 Ao 20′

Grátis





E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante + Raça

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga , 119, Pinheiros

Domingo, dia 12, às 20h

A partir de R$49

Ingressos aqui





Fleezus convida niLL

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Domingo, dia 12, às 18h

A partir de R$66

Ingressos aqui





Larissa Luz

Sesc Guarulhos - Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim Flor do Campo, Guarulhos

Domingo, dia 12, às 18h

Deusa Dulov

A partir de R$12

Ingressos aqui





KLB

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Domingo, dia 12, às 20h

The Final Experience 20+2

A partir de R$22

Ingressos aqui





Seu Jorge, Chiara Rodello e Lufe

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 12, às 11h

Daki Fest

A partir de R$50

Ingressos aqui