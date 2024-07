Mapa dos Shows: Lauryn Hill, Marcos Valle, Filipe Catto, Bebé, BK e mais

A icônica Lauryn Hill se apresenta em São Paulo no próximo fim de semana, no Allianz Parque, como atração principal do Chic Show 50 Anos, festival que terá ainda YG Marley, Wyclef Jean, Jimmy “Bo” Horne e mais. A agenda dos próximos dias conta também com shows de Marcos Valle no Cine Joia, com participações de Céu, Emicida, Moreno Veloso e Rashid, na sexta, dia 12, mesmo dia em que a cantora Bebé lança seu novo álbum, “Salve-Se”, na Casa Natura. Já Filipe Catto se apresenta sexta e sábado, dias 12 e 13, no Sesc Santana, enquanto BK, sábado e domingo, dias 13 e 14, no Espaço Unimed.

Também é destaque no Mapa dos Shows o retorno de Paul McCartney ao Brasil para duas apresentações no Allianz Parque, dias 15 e 16 de outubro, com a primeira data já esgotada. Os ingressos estão à venda por preços a partir de R$225. E ainda, o show único em São Paulo do coletivo francês Nouvelle Vague dia 30 de outubro, na Audio, com ingressos a partir de R$150.

Confira a agenda completa da semana abaixo:





SEGUNDA, DIA 8





Karol Conká

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Segunda, dia 8, às 22h

Gambiarra

A partir de R$44

Ingressos aqui





Leoni, Antonio Leoni, Caio Prado e Ekena

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 8, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$30





Vanguart, Boogarins, Carne Doce e mais

Largo do Paissandu - Centro Histórico de São Paulo

Segunda, dia 8, às 17h

Semana do Rock

Grátis





TERÇA, DIA 9

Juliana Perdigão

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 9, às 21h

Estúdio Pulso apresenta

A partir de R$88

Ingressos aqui





Lirinha

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Terça, dia 9, às 18h

Show Mêike Rás Fân

A partir de R$15

Ingressos aqui





Nação Zumbi

Sesc Interlagos - Av. Manuel Alves Soares, 1100, Parque Colonial

Terça, dia 9, às 18h

Grátis com retirada de ingressos apenas nas unidades do Sesc





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 9, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 10

Jaloo

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quarta, dia 10, às 20h

SOS RS

A partir de R$50

Ingressos aqui





Marcelo Cabral

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Quarta, dia 10, às 20h

Motor

A partir de R$12

Ingressos aqui





Tuia

Teatro do Sesi São Paulo - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 10, às 20h

Tuia Canta Minas com Participação de Ana Vilela

Grátis com reserva de ingressos aqui





QUINTA, DIA 11

Arrigo Barnabé

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 11, às 20h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Edu Lobo

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 11, às 22h

A partir de R$260

Ingressos aqui





Mark Tuan

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 11, às 20h

The Other Side Latam Tour

A partir de R$180

Ingressos aqui





Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 11, às 21h

A partir de R$16

Ingressos aqui





Planet Hemp

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Quinta, dia 11, às 21h30

Baseado em Fatos Reais 30 anos de Fumaça - Gravação de DVD

Esgotado





Tatá Aeroplano

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 11, às 21h30

Show do álbum Boate Invisível

A partir de R$15

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 12

Alex Albino

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 12, às 22h30

In The City

A partir de R$60

Ingressos aqui





Bebé

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 12, às 20h30

Lançamento do álbum Salve-se com participação de BK’

A partir de R$25

Ingressos aqui





Claudio Zoli

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sexta, dia 12, às 20h

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Dead Fish

Sesc Campo Limpo - Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo

Sexta, dia 12, às 21h30

Show da Turnê Labirinto da Memória

Grátis





Edu Lobo

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 12, às 22h

A partir de R$260

Ingressos aqui





Elisa Dias e Trio

Casa Cachimbo - Rua Olga Abujamra, 9

Sexta, dia 12, às 18h

Grátis





Fabiana Cozza

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 12, às 21h

Show Urucungo com participação de Nei Lopes

A partir de R$18

Ingressos aqui





Juçara Marçal + Cadu Tenório, Berimbaucomtudo + Flávio Lazzarin e Julia Teles + Inés Terra

Arquivo Histórico Municipal - Praça Coronel Fernando Prestes, 152, Bom Retiro

Sexta, dia 12, às 18h

Festival INDEX

Grátis





Maglore, Terno Rei e Vivendo do Ócio

Casa de Cultura do Butantã - Av. Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri

Sexta, dia 12, às 17h30

Semana do Rock

Grátis





Marcelo Gross

Vila Itororó - Rua Maestro Cardim, 60, Bela Vista

Sexta, dia 12, às 19h

Grossroads

Grátis





Marcos Valle, Céu, Emicida e Moreno Veloso e Rashid

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sexta, dia 22, às 22h

A partir de R$145

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Sexta, dia 12, às 22h

A partir de R$38

Ingressos aqui





Nina Maia

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 12, às 21h

Inteira

A partir de R$15

Ingressos aqui





Silibrina

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 12, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Totô de Babalong

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 12, às 20h30

Pescoço Salgado

A partir de R$15

Ingressos aqui





Xis

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sexta, dia 12, às 20h

Participação de KL Jay, André Abujamra e mais

A partir de R$15

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 13

As Mercenárias, Dominatrix, The Monic, Ema Stoned, Banda School of Rock e mais

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 13, às 19h

WME É Rock

A partir de R$44

Ingressos aqui





BK (Abebe Bikila)

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 13, às 22h

Icarus: a Apoteose

Esgotado





Claudio Zoli

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 13, às 20h

A partir de R$15

Ingressos aqui





CPM22

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 13, às 21h

Show de Lançamento do Novo Álbum

A partir de R$70

Ingressos aqui





Fabiana Cozza

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 13, às 21h

Show Urucungo com participação de Nei Lopes

A partir de R$18

Ingressos aqui





Filipe Catto

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 13, às 20h

Beleza São Coisas Acesas Por Dentro: Catto canta Gal

A partir de R$15

Ingressos aqui





Lauryn Hill, YG Marley, Wyclef Jean, Jimmy “Bo” Horne e mais

Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 13, às 13h45

Chic Show 50 Anos

A partir de R$200

Ingressos aqui





Maria Beraldo + Mariá Portugal; Charlotte Hug, Leticia Mazur + Javier Bustos + Jorge Crowe

Arquivo Histórico Municipal - Praça Coronel Fernando Prestes, 152, Bom Retiro

Sábado, dia 13, às 15h

Festival INDEX

Grátis





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 13, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Yma + Jadsa

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sábado, dia 13, às 21h

Especial 1 ano de Zelena

A partir de R$44

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 14

A Banda Mais Bonita Da Cidade

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 14, às 19h

Lançamento O Futuro Já Está Acontecendo

A partir de R$80

Ingressos aqui





Banda Yahoo

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 14, às 20h

O Rock mais Romântico do Brasil

A partir de R$84

Ingressos aqui





BK (Abebe Bikila)

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 14, às 20h

Icarus: a Apoteose

A partir de R$85

Ingressos aqui





Chico César, Blanca e Rojobarcelo

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 14, às 19h

Belezas Pra Nós

A partir de R$60

Ingressos aqui





Filipe Catto

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 14, às 18h

Beleza São Coisas Acesas Por Dentro: Catto canta Gal

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Guizado + Marcelo Cabral + Paola Ribeiros + Mamah Soares, Romulo Alexis + Raiany Sinara e Teta Lírica + Venus Garland

Arquivo Histórico Municipal - Praça Coronel Fernando Prestes, 152, Bom Retiro

Domingo, dia 14, às 15h

Festival INDEX

Grátis





Mestrinho

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Domingo, dia 14, às 19h

A partir de R$27

Ingressos aqui





Quimbará

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 14, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Rita Braga & Vitor Wutzki

Teatro do Quarto Mundo - Praça Jesuíno Bandeira, 124, Vila Romana

Domingo, dia 14, às 19h

A partir de R$33

Ingressos aqui





Tori e Marina Nemesio

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 14, às 18h

A partir de R$25

Ingressos aqui