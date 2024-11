Mapa dos Shows: Lenny Kravitz, Toto, Lulu Santos, Lianne La Havas, Rubel e mais

O rockstar Lenny Kravitz volta ao Brasil nesta semana para apresentação de sua nova turnê, Blue Electric Light, neste sábado, dia 23, no Allianz Parque. Ainda se apresentam no evento Frejat, Liniker e Lianne La Havas, no ato de abertura da noite. A cantora inglesa, aliás, também faz show solo no dia seguinte, domingo, dia 24, no Cine Joia. Outra atração internacional na capital nesta semana é a banda Toto, do hit “Africa”, que sobe no palco do Espaço Unimed, também no domingo, dia 24. No sábado, dia 23, o cantor carioca Rubel volta a São Paulo com o show de encerramento da turnê “As Palavras”, na Audio.

Para se programar: começam nesta quinta-feira, dia 21, as vendas para as duas apresentações de Patti Smith no Brasil em 2025. Ela se apresenta junto com o Soundwalk Collective no Cultura Artística, dias 29 e 30 de janeiro, com ingressos a partir de R$100.





SEGUNDA, DIA 18

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 18, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Jair Naves

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 18, às 20h

O Significado se Desfaz no Som

A partir de R$57

Ingressos aqui





João Carlos Martins e Carol Paiffer

Teatro B32 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3277, Pinheiros

Segunda, dia 18, às 20h

O Maestro e a CEO

A partir de R$90

Ingressos aqui





TERÇA, DIA 19

Assucena e Filipe Catto

Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Terça, dia 19, às 22h

Gambiarra

A partir de R$44

Ingressos aqui





Heliópolis e Simoninha

Teatro B32 - Av. Brg. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Terça, dia 19, às 21h

A partir de R$20

Ingressos aqui





Ja Rule

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Terça, dia 19, às 21h

A partir de R$180

Ingressos aqui





Liniker

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Terça, dia 19, às 23h

Caju

Esgotado





QUARTA, DIA 20

Ana Cacimba

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Quarta, dia 20, às 18h

Mergulho

A partir de R$18

Ingressos aqui





D-Composed e Plínio Fernandes

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quarta, dia 20, às 20h30

Tucca Internacional

A partir de R$90

Ingressos aqui





Eliana Pittman e SP POPS Jazz Band

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Quarta, dia 20, às 18h

Show She’s Wonderful

A partir de R$21

Ingressos aqui





Héloa

Centro Cultural Afrika - R. Maj. Diogo, 518, Bela Vista

Quarta, dia 20, às 20h

yIDÉ

Grátis





Izzy Gordon

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 20, às 22h30

Rainhas

A partir de R$60

Ingressos aqui





Juçara Marçal

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 20, às 21h30

Festa Delta Estácio Blues Remix

A partir de R$35

Ingressos aqui





Mundo Video

Caracol Bar - Rua Boracéa, 160, Barra Funda

Quarta, dia 20, às 19h

Aniversário do Caracol

A partir de R$20

Ingressos aqui





Tony Gordon

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 20, às 20h

Black And White

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tuyo

Fiesp - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 20, às 20h

Voz e Violão

Grátis com reserva de ingressos





QUINTA, DIA 21

Brasil Jazz Sinfônica

Teatro B32 - Av. Brg. Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Quinta, dia 21, às 20h

O melhor da MPB, Jazz e Lendas do Rock

A partir de R$40

Ingressos aqui





Domenico Lancellotti e Ricardo Dias Gomes

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 21, às 21h30

Sramba + Muito Sol

A partir de R$35

Ingressos aqui





Kiko Zambianchi e Paul Pesco convidam Dinho Ouro Preto, Corey Glover e mais

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quinta, dia 21, às 20h

A partir de R$50

Ingressos aqui





Lenna Bahule

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 21, às 21h30

Kumlango Acústico

A partir de R$44

Ingressos aqui





Leo Quintella

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 21, às 21h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lucas Caram e Nina Nicolaievsky

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Quinta, dia 21, às 21h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Luísa e os Alquimistas

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 21, às 21h

A partir de R$15 / Grátis até às 22h

Ingressos aqui





Nabiyah Be

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 20, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Osesp, Elena Schwarz e Fazıl Say

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 21, às 20h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Sessa

Caracol Bar - Rua Boracéa, 160, Barra Funda

Quinta, dia 21, às 19h

Aniversário do Caracol

A partir de R$20

Ingressos aqui





The Vaccines

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 21, às 19h

Balaclava apresenta

Esgotado





Uana

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Quinta, dia 21, às 21h

Lançamento do álbum Megalomania com participações de Rachel Reis e Luísa Nascim

A partir de R$60

Ingressos aqui





Zélia Duncan

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 21, às 20h e às 22h30

Lado Z

A partir de R$100

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 22

Abacaxepa e Felipe Cordeiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 22, às 22h

A partir de R$35

Ingressos aqui





Banda Glória

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 22, às 20h

Banda Glória canta Chico Buarque: De volta Ao Samba

A partir de R$50

Ingressos aqui





Blues Beatles

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 22, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Conversa Brasileira

Sesc Casa Verde - Av. Casa Verde, 327, Jardim São Bento

Sexta, dia 22, às 17h

Com Show Prosas

Grátis





Ellen Oléria

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 22, às 22h

Ellen Oléria canta Nina Simone

A partir de R$62

Ingressos aqui





João Suplicy

Pátio São Bento - Largo São Bento, 109, Centro Histórico de São Paulo

Sexta, dia 22, às 18h

Chico Buarque: 80 anos

Grátis





Lucas Mamede

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sexta, dia 22, às 21h

Baile do Mamede

A partir de R$57

Ingressos aqui





Lulu Santos

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sexta, dia 22, às 22h

Barítono

A partir de R$120

Ingressos aqui





Osesp, Elena Schwarz e Fazıl Say

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 22, às 20h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Ponto de Equilibrio

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 22, às 20h30

Chama Reggae

A partir de R$18

Ingressos aqui





Racionais MC’s

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 22, às 22h

Boogie Week 2024

Esgotado





Totô de Babalong

MIS - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Sexta, dia 22, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Ingressos aqui





Toquinho e Camilla Faustino

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 22, às 20h e às 22h30

Coração de Mulher

A partir de R$140

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 23

Adriano Grineberg

Tavares Club - R. Aspicuelta, 751, Pinheiros

Sábado, dia 23, às 20h

Especial Ray Charles

A partir de R$66

Ingressos aqui





Crumb

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 23, às 19h

A partir de R$200

Ingressos aqui





Duo FoleRitmia, Regional Violão Brejeiro, Choro Pro Santo, Kuky e Trio Japiim

EMEF Desembargador Amorin Lima - R. Prof. Vicente Peixoto, 50, Vila Gomes

Sábado, dia 23, às 11h

Brasil Música Viva!

Grátis





Esteban Tavares

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sábado, dia 23, às 22h

A partir de R$51

Ingressos aqui





Höröyá

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 23, às 21h30

Participação do griô senegalês Zal Sissokho

A partir de R$18

Ingressos aqui





Jorge Ben Jor

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 23, às 22h

Salve Jorge

Esgotado





Junior

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 23, às 22h

Solo Tour

A partir de R$120

Ingressos aqui





Kamau

Sesc Belenzinho - R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho

Sábado, dia 23, às 21h

Show de lançamento do EP “Est”

A partir de R$18

Ingressos aqui





Lenny Kravitz

Allianz Parque - R. Palestra Itália, 200, Água Branca

Sábado, dia 23, às 16h

Blue Electric Light Tour 2024

A partir de R$190

Ingressos aqui

Experiência VIP: a partir de R$1.990





Nina Fernandes

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 23, às 18h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Osesp, Elena Schwarz e Fazıl Say

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 23, às 16h30

A partir de R$40

Ingressos aqui





Rubel

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 23, às 22h

A partir de R$100

Ingressos aqui





Wilson Bebel e Michael Pipoquinha

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 23, às 20h

Espiral

A partir de R$60

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 24

5 a Seco

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 24, às 14h, às 16h, às 18h e às 20h

Audição: Sentido

Esgotado





Cristal

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 24, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Lianne La Havas

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Domingo, dia 24, às 19h

A partir de R$360

Ingressos aqui





Martin Pizzarelli

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 24, às 20h

Martin Pizzarelli Trio com Hyuna Park e Rico Baldacci

A partir de R$60

Ingressos aqui





Osesp e Elena Schwarz

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Domingo, dia 24, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos online





Steel Pulse e Clinton Fearon

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Domingo, dia 24, às 17h

Reggae Legends

A partir de R$80

Ingressos aqui





Teresa Cristina

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 24, às 11h

Show Pagode, Preta

Grátis





Toto

Espaço Unimed - R. Tagipuru, 795, Barra Funda

Domingo, dia 24, às 21h

Dogz of Oz World Tour! 2024

A partir de R$340

Ingressos aqui





Vanguart

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Domingo, dia 24, às 17h

Turnê Demorou Pra Ser

A partir de R$88

Ingressos aqui