Mapa dos Shows: Marcelo D2, Dionne Warwick, Titãs, Filipe Catto, Tuyo, Pluma e mais

Marcelo D2 apresenta o show Um Punhado de Bamba, com abertura da cantora Bebé, neste sábado, dia 26, na Audio. Antes disso, nesta terça, dia 22, o Teatro Bradesco comemora seu aniversário com o novo projeto do Titãs, Microfonado, que recebe nessa apresentação como convidados Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi e Roberto de Carvalho. A agenda da semana ainda inclui shows de Filipe Catto nesta sexta, dia 25, na Casa Natura, local que recebe na noite seguinte, sábado, dia 26, o trio curitibano Tuyo. Também no sábado, a banda Pluma apresenta seu novo disco no Sesc Belenzinho.

Destaque ainda no Mapa dos Shows: a cantora norte-americana Dionne Warwick leva a turnê One Last Time ao Vibra São Paulo no sábado, dia 26. Também nesta data, o integrante do The XX, Jamie XX, apresenta um DJ set focado em seu novo trabalho, In Waves, na Praça das Artes, no centro de São Paulo. Detalhes a seguir.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 21

Aláfia

Dois-Dois - Alameda Dino Bueno, 711, Campos Elíseos

Segunda, dia 21, às 19h30

Funk de Quintal

Grátis





Babymetal

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca

Segunda, dia 21, às 18h

A partir de R$380

Ingressos aqui





Dani Black, Theboyfromthesouth e mais

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 21, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 22

Arrigo Barnabé

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 22, às 18h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Esgotado





Danilo Moraes

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 22, às 21h

Forró Canção

A partir de R$60

Ingressos aqui





PatFest3

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Terça, dia 22, às 20h

Celebrando a Vida de Patrícia Kisser

A partir de R$55

Ingressos aqui





Titãs

Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, Bourbon Shopping São Paulo, Perdizes

Terça, dia 22, às 20h

Microfonado com participações de Ney Matogrosso, Vitor Kley, Luiza Possi e Roberto de Carvalho

A partir de R$130

Ingressos aqui





Trio Gato com Fome

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 22, às 21h30

Tributo a Rolando Boldrin

A partir de R$62

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 23

Alessandra Leão

Porão da Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 23, às 21h30

Acesa

A partir de R$35

Ingressos aqui





Bela Ciavatta com participações de Bruna Black e Loreta

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 23, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Claudio Zoli

Mis - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Quarta, dia 23, às 20h

Notas Contemporâneas

A partir de R$1

Vendas apenas na bilheteria física uma hora antes do evento





Mother Mother

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Quarta, dia 23, às 21h

A partir de R$252

Ingressos aqui





Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Fiesp - Av. Paulista, 1313, Bela Vista

Quarta, dia 23, às 20h

De Lua

Grátis com reserva de ingressos aqui





Pedro Salomão

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quarta, dia 23, às 22h30

Eu Sou Pessoa

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tyrone Vaughan

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quarta, dia 23, às 21h30

Blues From Texas

A partir de R$84

Ingressos aqui





Zé Manoel, Assucena e Thalma de Freitas

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Quarta, dia 23, às 21h

Tributo a Paulo Diniz

A partir de R$18

Ingressos aqui





Zeca Baleiro

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 23, às 21h30

O Samba Não é de Ninguém

A partir de R$98

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 24

Barbarize

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 24, às 21h30

Prata da Casa

Grátis





Fantastic Negrito

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 24, às 21h

A partir de R$170

Ingressos aqui





Fernandos

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 24, às 21h

Necklace

Esgotado





Glue Trip

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Quinta, dia 24, às 23h

Show de despedida Nada Tropical

A partir de R$46

Ingressos aqui





Luiz Thunderbird com participação de Leoni

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 24, às 20h

História Ilustrada do Rock Brasileiro

A partir de R$60

Ingressos aqui





Mombojó

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Quinta, dia 24, às 20h

Apresenta o disco Carne de Caju

A partir de R$18

Ingressos apenas nas unidades do Sesc





Mû Mbana

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 24, às 21h30

A partir de R$62

Ingressos aqui





Paulo Benevides

Blue Note São Paulo - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 24, às 22h30

Paulo Benevides canta Frank Sinatra e Tony Bennett

A partir de R$60

Ingressos aqui





Robson Nunes

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Quinta, dia 24, às 21h30

Baile de Responsa

A partir de R$56

Ingressos aqui





TheBoyFromTheSouth

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quinta, dia 24, às 19h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Thierry Fischer, Coro da Osesp, Coro Acadêmico e Jay Campbell

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Centro

Quinta, dia 24, às 20h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





Yantó com participação de Giovani Cidreira

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 24, às 20h

A partir de R$22

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 25

Alberto Salgado

Subte - Rua Tito, 1595, Vila Romana

Sexta, dia 25, às 20h

A partir de R$40

Ingressos aqui





Aline Calixto

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, São Paulo, Sé

Sexta, dia 25, às 21h30

A partir de R$35 / Grátis até às 22h

Ingressos no local





Black Alien

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 25, às 21h30

A partir de R$21

Esgotado





Caike Souza

Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Sexta, dia 25, às 21h

Quero Te Ver Pra Sempre

A partir de R$40

Ingressos aqui





Carne Doce

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 25, às 20h

74/24 – Meio século de discos históricos: Ave Sangria de Ave Sangria

A partir de R$18

Ingressos apenas nas unidades do Sesc





Delia Fischer

Fino da Bossa - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 473, Itaim Bibi

Sexta, dia 25, às 20h30

Show de lançamento do álbum “Beyond Bossa”

A partir de R$90

Ingressos aqui





Filipe Catto

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 25, às 21h

A partir de R$80

Ingressos aqui





Filipe Toca

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 25, às 20h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





Júlio Secchin

Mis - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Sexta, dia 25, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Ingressos aqui





Liying Zhu

Teatro Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Sexta, dia 25, às 20h30

Série de Violão 2024

Esgotado





Loreta

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sexta, dia 25, às 21h

A partir de R$45

Ingressos aqui





Mariana Aydar

Canto da Ema - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros

Sexta, dia 25, à 0h

Mariana Aydar canta Dominguinhos

A partir de R$38

Ingressos aqui





Odair José

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 25, às 21h

Bregue-Se

A partir de R$18

Ingressos aqui





Orquestra Inhotim

Theatro São Pedro - R. Barra Funda, 171, Barra Funda

Sexta, dia 25, às 20h

Grátis com reserva de ingressos aqui





Paula Toller

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sexta, dia 25, às 22h

40 Anos de Carreira

A partir de R$70

Ingressos aqui





Thierry Fischer, Coro da Osesp, Coro Acadêmico e Jay Campbell

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Centro

Sexta, dia 25, às 14h30

Osesp duas e trinta

A partir de R$39

Ingressos aqui





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 25, às 22h

A diva do Pop & Black Music

A partir de R$95

Ingressos aqui





Vicente Barreto

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 25, às 20h

Na Força e Na Fé

A partir de R$70

Ingressos aqui





Victor Xamã

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 25, às 21h

Garcia

A partir de R$18

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 26

Anná

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 26, às 12h e às 15h

Anná canta Gonzagão

A partir de R$48

Ingressos aqui





Assucena

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 26, às 20h

Fluorescente

A partir de R$70

Ingressos aqui





Black Alien

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 26, às 21h30

A partir de R$21

Esgotado





Carne Doce

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 26, às 20h

74/24 – Meio século de discos históricos: Ave Sangria de Ave Sangria

A partir de R$18

Ingressos apenas nas unidades do Sesc





Daniel Boaventura

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 26, às 22h

A partir de R$140

Ingressos aqui





Dionne Warwick

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Sábado, dia 26, às 21h

One Last Time

A partir de R$150

Ingressos aqui





Héloa

Centro Cultural da Juventude - Av. Dep. Emílio Carlos, 3641, Vila dos Andrades

Sábado, dia 26, às 17h

yIDÉ

Grátis





Illy

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 26, às 22h

Samba Djanira

A partir de R$35

Ingressos aqui





Jakub Kuszlik

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Centro

Sábado, dia 26, às 21h

Festival Chopin

A partir de R$80

Ingressos aqui





Jamie XX

Praça das Artes - Av. São João, 281, Centro Histórico

Sábado, dia, 26, às 18h

In Waves

A partir de R$300

Ingressos aqui





Julia Levy

Boca Cultural - Rua Jesuíno Pascoal, 77, Consolação

Sábado, dia 26, às 20h30

A partir de R$45

Ingressos aqui





Liying Zhu

Teatro Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Sábado, dia 26, às 20h30

Série de Violão 2024

Esgotado





Marcelo D2 e Bebé

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 26, às 22h

Toca UOL Apresenta Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

A partir de R$80

Ingressos aqui





Odair José

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 26, às 21h

Bregue-Se

A partir de R$18

Ingressos aqui





Pluma

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 26, às 21h

Lançamento do álbum

A partir de R$18

Ingressos aqui





Restart

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 26, às 22h30

Pra Você Lembrar Tour A Despedida

A partir de R$110

Ingressos aqui





Samuca e a Selva

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sábado, dia 26, às 20h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Santa Jam

Blue Note - Av. Paulista, 2073, Bela Vista

Sábado, dia 26, às 22h30

Santa Jam toca Tarantino

A partir de R$60

Ingressos aqui





Thierry Fischer, Coro da Osesp, Coro Acadêmico e Jay Campbell

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Centro

Sábado, dia 26, às 16h30

A partir de R$39

Ingressos aqui





Thomé + Nandepa

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 26, às 17h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Tuyo

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 26, às 19h30

Paisagem

A partir de R$80

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 27

Anná

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 27, às 12h e às 15h

Anná canta Gonzagão

A partir de R$48

Ingressos aqui





Arrigo Barnabé

Rockambole - R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Domingo, dia 27, às 19h

A partir de R$40

Ingressos aqui





Internationale Bachakademie Stuttgart

Cultura Artística - Rua Nestor Pestana, 125, Consolação

Domingo, dia 27, às 17h30

O Messias

A partir de R$275

Ingressos aqui





Marcelo Rubens Paiva

Bona Casa de Música - Rua Doutor Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 27, às 19h

Lost In Translation

A partir de R$60

Ingressos aqui





Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São Paulo

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Centro

Domingo, dia 27, às 10h50

Matinais

Grátis com reserva de ingressos aqui