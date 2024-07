Mapa dos Shows: Maria Gadú, Baianasystem, Francisco, El Hombre e mais

A cantora Maria Gadú apresenta o show “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” nesta semana em São Paulo; a apresentação está marcada para a próxima sexta-feira, dia 26, na Audio. No sábado, dia 27, o mesmo local recebe a turnê de despedida da banda Francisco, El Hombre, “Hasta El Final”, enquanto o Baianasystem sobe ao palco do Festival Olímpico Parque Time Brasil, que ocorre no Parque Villa Lobos até 11 de agosto, com artistas como Seu Jorge, Mart’Nália, Alexandre Pires e mais.

Também são destaque no Mapa dos Shows duas atrações internacionais confirmadas no Brasil em 2024: Cécile McLorin Salvant, descrita pelo New York Times em 2015 como a melhor cantora de jazz surgida na última década e já indicada três vezes ao Grammy; ela se apresenta na Sala São Paulo em 10 de setembro, com ingressos já à venda. E ainda, a banda Toto, que volta ao Brasil com a Dogz Of Oz World Tour, dezessete anos depois da passagem mais recente por aqui; o show será em 24 de novembro, no Espaço Unimed, também com ingressos já disponíveis.

Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.

Veja abaixo a lista completa de eventos da semana:





SEGUNDIA, DIA 22

Eric BenétBlue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Segunda, dia 22, às 20h

A partir de R$125

Ingressos aqui





Otto, Davi Fonseca, Zé Manoel e Lavínia

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 22, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$30





TERÇA, DIA 23

André Frateschi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 23, às 20h

Lado Bowie

A partir de R$70

Ingressos aqui





Mariana de Moraes

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 23, às 21h

Sarau Bar - Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 24

Douglas Germano, Kiko Dinucci e Rodrigo Campos

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 24, às 21h30

A partir de R$68

Ingressos aqui





Graça Braga

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Quarta, dia 24, às 15h

Canto Ancestral

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Gustavo Bertoni

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 24, às 20h

Phoropter

A partir de R$70

Ingressos aqui





QUINTA, DIA 25

Ajuliacosta

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Quinta, dia 25, às 21h

Show com participação de MC Luanna

A partir de R$15

Ingressos aqui





Boogarins

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 25, às 20h

Sessão de Cura e Libertação

A partir de R$55

Esgotado





FBC

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 25, às 19h

FBC: 20 Anos

A partir de R$96

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Quinta, dia 25, às 10h e às 20h30

Um Certo Olhar - França

A partir de R$23

Ingressos aqui





Ilessi

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 25, às 21h30

A partir de R$26

Ingressos aqui





Jair Naves

Sesc Carmo - Rua do Carmo, 147, Sé

Quinta, dia 25, às 19h

A partir de R$12

Ingressos aqui





Josyara

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 25, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Juliana Perdigão

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 25, às 21h

Show Dúvidas com participações de Nuno Ramos e Lenora de Barros

A partir de R$15

Ingressos aqui





Salma e Mac

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 25, às 19h

Pré-lançamento do novo álbum S&M

A partir de R$55

Ingressos aqui





Selma Fernands e Daniel Conti

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 25, às 21h

O Duo

A partir de R$60

Ingressos aqui





Tatiana Eva-Marie

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 25, às 20h e às 22h30

A partir de R$70

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 26

Assucena

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 26, às 21h

Lusco-Fusco

A partir de R$15

Ingressos aqui





Banda Glória

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Sexta, dia 26, às 20h

Chico Buarque – De Volta ao Samba

A partir de R$60

Ingressos aqui





Chico Trujillo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 26, às 21h30

A partir de R$15

Esgotado





Clara x Sofia

MIS - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Sexta, dia 26, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Ingressos aqui





Duda Brack

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 26, às 20h

Lançamento do álbum “Proibido Não Gostar”

A partir de R$15

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sexta, dia 26, às 20h30

Um Certo Olhar - França

A partir de R$39

Ingressos aqui





Kaboka

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 26, às 22h

Veias-vozes da América Latina

A partir de R$35

Ingressos aqui





Maria Gadú

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sexta, dia 26, às 22h

Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor

A partir de R$140

Ingressos aqui





Maurício Pereira

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 26, às 21h

Micro Deluxe

A partir de R$80

Ingressos aqui





Mestre Ambrósio

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 26, às 22h

A partir de R$75

Ingressos aqui





O Grilo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 26, às 20h30

Tudo Acontece Agora

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Vanessa Jackson

Bourbon Street - Rua dos Chanes, 127, Moema

Sexta, dia 26, às 22h

A partir de R$107

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 27

Alice Caymmi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 27, às 22h

Voz e Violão

A partir de R$70

Ingressos aqui





BaianaSystem

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Sábado, dia 27, às 18h

Festival Olímpico Parque Time Brasil

A partir de R$30

Ingressos aqui





Chico Trujillo

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 27, às 21h30

A partir de R$15

Esgotado





França e Abbadia

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 27, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Francisco, el Hombre

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 27, às 22h

Hasta El Final

A partir de R$60

Ingressos aqui





Giancarlo Guerrero

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Sábado, dia 27, às 16h30

Um Certo Olhar - França

A partir de R$39

Ingressos aqui





Héloa

Casa de Cultura Butantã - Rua Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri

Sábado, dia 27, às 21h

ylDé

Grátis





João Menezes

Ágora Teatro - Rua Rui Barbosa, 664, Bela Vista

Sábado, dia 27, às 20h

Participação de Letícia Fialho

A partir de R$55

Ingressos aqui





Mart’nália

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Sábado, dia 27, às 20h

Revisitando: Pé do meu Samba

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Mel Duarte

Okupação Cultural Coragem - Rua Vicente Avelar, 31, Conj. Res. José Bonifácio

Sábado, dia 27, às 16h

Mormaço - Entre Outras Formas de Calor

Grátis





Mercenárias e Deaf Kids

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sábado, dia 27, às 20h30

Música Extrema

A partir de R$15

Ingressos aqui





Mochakk, Eli Iwasa, Mu540 e mais

Vale do Anhangabaú - Av. São João, R. Formosa - Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 27, às 20h

Mochakk Calling

A partir de R$230

Ingressos aqui





Os Garotin

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 27, às 21h

Lançamento do álbum Os Garotin de SG

Esgotado





Paula Lima

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 27, às 20h

Show Eu, Paula Lima

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Vanessa Moreno

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 27, às 21h

Participação de Josyara

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Zudizilla

Largo São Bento - Largo São Bento, 109, Centro Histórico de São Paulo

Sábado, dia 27, às 16h

Evento do Sesc Florêncio de Abreu: Eliminatórias do Toca Ai!

Grátis





DOMINGO, DIA 28

Àvuà

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 28, às 18h e às 21h

Voz e Violão

Esgotado





Bebé

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 28, às 16h

Salve-Se

Grátis





Black Pantera

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 28, às 15h

Grátis





França e Abbadia

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 28, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Mart’nália

Sesc Santana - Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana

Domingo, dia 28, às 18h

Revisitando: Pé do meu Samba

A partir de R$21

Esgotado





Monobloco

Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 28, às 18h

Festival Olímpico Parque Time Brasil

A partir de R$30

Ingressos aqui





Niall Horan

Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana

Domingo, dia 28, às 20h

The Show Live On Tour

A partir de R$230

Ingressos aqui





Os Garotin

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 28, às 19h

Lançamento do álbum Os Garotin de SG

A partir de R$120

Ingressos aqui





Paula Lima

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 28, às 18h

Show Eu, Paula Lima

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Paulo Flores e Jaques Morelenbaum

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 28, às 18h

Participação de Morena Nascimento

A partir de R$15

Ingressos aqui





Sophia Stedile

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Consolação

Domingo, dia 28, às 1h

O Que Seria Se…

A partir de R$45

Ingressos aqui





Vanessa Moreno

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 28, às 18h

Participação de Josyara

A partir de R$15

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc