Mapa dos Shows: Men At Work, Bala Desejo, Zeca Baleiro e mais

O Men At Work encerra sua turnê pelo Brasil com um show em São Paulo nesta quarta, dia 20, na Vibra São Paulo. Donos de hits como “Down Under” e “Who Can It Be Now?”, o grupo australiano ganhou o troféu de artista revelação do ano de 1983 no Grammy, o maior prêmio da música. Além deles, outra atração internacional na capital nesta semana é Xantoné Blacq, cantor e tecladista inglês que tocou com Earth Wind & Fire, Amy Winehouse e Mark Ronson. O show é nesta quinta, dia 22, no Blue Note.

A agenda dos próximas dias ainda conta com Moreno Veloso em sessão dupla no Bona Casa de Música, Angela Ro Ro no Sesc 14 Bis, Criolo no Teatro Porto, Julio Secchin na Casa Natura Musical, Paulinho Moska em três noites seguidas no Sesc Pompeia, Samuca e a Selva no Mundo Pensante, Bala Desejo na Audio, Zeca Baleiro no Sesc Itaquera e mais.

Veja os detalhes a seguir:

SEGUNDA, DIA 19

João Menezes convida Marina Nemésio

Centro da Terra - Rua Piracuama, 19, Perdizes

Segunda, dia 19, às 20h

12 Metros Terra Adentro

A partir de R$41,80

TERÇA, DIA 20

Anna Vis

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 20, às 21h30

Participação especial Juçara Marçal

A partir de R$35

Moreno Veloso

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 20, às 21h

A partir de R$80

Esgotado





QUARTA, DIA 21

Daniel Jobim e Kell Smith

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Bela Vista

Quarta, dia 21, às 20h e às 22h30

Rolling Stone Sessions - Pré-estreia: Elis e Tom

A partir de R$50

Men At Work

Vibra São Paulo - Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida

Quarta, dia 21, às 21h

A partir de R$240

Moreno Veloso

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 21, às 21h

A partir de R$80

QUINTA, DIA 22

Angela Ro Ro

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Quinta, dia 22, às 20h

A partir de R$18

Últimos ingressos à venda apenas nas unidades do Sesc





Claudette Soares & Marcio Louzada

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Quinta, dia 22, às 20h

Show O Amor

A partir de R$15

Curumin e Saulo Duarte

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 22, às 20h

Fu-Man Two

A partir de R$60

Luciane Dom

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Bela Vista

Quinta, dia 22, às 22h30

A partir de R$45

Xantone Blacq

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Bela Vista

Quinta, dia 22, às 20h

Songs And Stories

A partir de R$80

SEXTA, DIA 23

Criolo

Teatro Porto - Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos

Sexta, dia 23, às 20h

Criolo Samba Só

A partir de R$40

Esgotado





Geraldo Azevedo e Hugo Fattoruso

Blue Note - Avenida Paulista, 2073, Bela Vista

Sexta, dia 23, às 20h e às 22h30

A partir de R$80

Getúlio Abelha

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sexta, dia 23, às 20h

Getúlio Abelha canta Forró das Antigas

A partir de R$15

Esgotado





Hotelo

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 23, às 20h30

Turnê Reviravolta

A partir de R$15

Josyara

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sexta, dia 23, às 19h30

Lançamento de Mandinga Multiplicação - Josyara canta Timbalada

A partir de R$12

Julio Secchin

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sexta, dia 23, ás 22h

Lançamento Erupçando com participações de Alice Caymmi e Hodari

A partir de R$70

Paulinho Moska

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 23, às 21h

Show celebra 30 anos de carreira

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Samuca e a Selva

Mundo Pensante - Rua Treze de Maio, 830, Bixiga

Sexta, dia 23, às 21h

A partir de R$27,50

Santa Jam Vó Alberta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 23, às 20h

A partir de R$70

Saudade

MIS - Avenida Europa, 158, Jd. Europa

Sexta, dia 23, às 21h

Estéreo MIS

A partir de R$15

Siba

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 23, às 22h

Baile da Ressaca

A partir de R$53

Ubiratan Marques

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sexta, dia 23, às 21h

Lançamento do álbum ‘Dança do Tempo’ com participação especial de Danilo Caymmi

A partir de R$15

SÁBADO, DIA 24

Alice Caymmi

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 24, às 21h

Voz e violão

A partir de R$65

Bala Desejo

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Sábado, dia 24, às 22h

Tour de Encerramento do álbum “Sim Sim Sim”

A partir de R$70

Cátia de França

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Sábado, dia 24, às 20h

Com Participação de Juliana Linhares

A partir de R$15

César Lacerda

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 24, às 22h

César Lacerda convida Filipe Catto

A partir de R$53

Josyara

Sesc Avenida Paulista - Avenida Paulista, 119, Bela Vista

Sábado, dia 24, às 19h30

Lançamento de Mandinga Multiplicação - Josyara canta Timbalada

A partir de R$12

Kyan

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Sábado, dia 24, às 23h

A partir de R$44,80

Paulinho Moska

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sábado, dia 24, às 21h

Show celebra 30 anos de carreira

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Ubiratan Marques

Sesc Pinheiros – Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Sábado, dia 24, às 21h

Lançamento do álbum ‘Dança do Tempo’ com participação especial de Danilo Caymmi

A partir de R$15

Zander e Medulla

Casa Rockambole - Rua Belmiro Braga, 119, Pinheiros

Sábado, dia 24, às 21h

A partir de R$55

DOMINGO, DIA 25

Anná

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 25, às 15h

Anná canta Gonzagão

Grátis





Cátia de França

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Bom Retiro

Domingo, dia 25, às 18h

Com Participação de Juliana Linhares

A partir de R$15

Danilo Cutrim

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 25, às 18h e às 21h

A partir de R$60

Passarim convida Jaques e Paula Morelenbaum

Sesc Pinheiros - Rua Paes Leme, 195, Pinheiros

Domingo, dia 25, às 18h

Uma homenagem a Tom Jobim

A partir de R$15

Paulinho Moska

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Domingo, dia 25, às 18h

Show celebra 30 anos de carreira

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





Zeca Baleiro

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 25, às 15h

Espetáculo com a turnê

Grátis