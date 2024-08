Mapa dos Shows: Natiruts, Tulipa Ruiz, Hermeto Paschoal, Xenia França e mais

A turnê “Leve Com Você”, que marca a despedida do Natiruts, chega a São Paulo no próximo fim de semana. São quatro shows na capital, com os dois primeiros marcados para sábado e domingo, dias 24 e 25, no Allianz Parque; os outros dois serão na próxima semana. A agenda dos próximos dias também tem apresentação dupla e gratuita de Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz no Itaú Cultural, além de três shows de Hermeto Paschoal no Sesc Bom Retiro, de sexta a domingo, e dois shows de Xenia França, sábado e domingo, no Sesc 24 de Maio. Detalhes e lista completa de eventos da semana a seguir.

Destaque também no Mapa dos Shows: Gilberto Gil e sua última turnê, “Tempo Rei”, que roda o Brasil em 2025 e tem pré-venda de ingressos começando nesta segunda, dia 19, e vendas gerais abrindo na próxima quinta, dia 22. As apresentações em São Paulo estão marcadas para 11 e 12 de abril de 2025, no Allianz Parque, com ingressos a partir de R$115. E ainda, a volta da banda escocesa Franz Ferdinand ao país, seis anos após sua passagem mais recente por aqui. O show promovido pelo Popload será em 14 de novembro, no Tokio Marine Hall, com ingressos a partir de R$228.





Mapa dos Shows: ouça o boletim na Rádio Eldorado (107.3 FM em São Paulo ou pelo site, app e assistente de voz) de segunda a sexta às 10h55 e às 16h25. Acompanhe também no Instagram @felipetellis.





SEGUNDA, DIA 19

Vanguart, Dora Morelenbaum e Adriano Grineberg

Itinerante - Endereço divulgado apenas por DM no Instagram (@tranquilosaopaulo)

Segunda, dia 19, às 19h

Tranquilo São Paulo

Contribuição sugerida de R$35





TERÇA, DIA 20

Adriana Calcanhotto

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Terça, dia 20, às 20h e às 22h30

Ultramar

A partir de R$100

Ingressos aqui





Celsim, João Camarero e Arthur Nestrovski

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Terça, dia 20, às 21h30

A Hora do Lobo - Lupicínio e Outros Trágicos

A partir de R$62

Ingressos aqui





Julia Mestre

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Terça, dia 20, às 21h

Acústico

A partir de R$60

Ingressos aqui





Luiza Brina

Pulso Hotel Faria Lima - Rua Henrique Monteiro, 154, Pinheiros

Terça, dia 20, às 21h

Estúdio Pulso

A partir de R$88

Ingressos aqui





QUARTA, DIA 21

Celsim, João Camarero e Arthur Nestrovski

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quarta, dia 21, às 21h30

A Hora do Lobo - Lupicínio e Outros Trágicos

A partir de R$62

Ingressos aqui





Julia Mestre

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quarta, dia 21, às 21h

Acústico

A partir de R$60

Esgotado





Paulinho Moska

MIS - Av. Europa, 158, Jd. Europa

Quarta, dia 21, às 20h

Notas Contemporâneas

A partir de R$1

Ingressos apenas na bilheteria do MIS





QUINTA, DIA 22

Blubell e Petit Comité

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Quinta, dia 22, às 20h

Boleros e Delírios

A partir de R$70

Ingressos aqui





Clarice Falcão

Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade

Quinta, dia 22, às 20h

Truque

A partir de R$60

Ingressos aqui





Cumbia Calavera

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Quinta, dia 22, às 21h30

A partir de R$18

Ingressos aqui





Dadá Joãozinho + Joca + Jadsa

Mundo Pensante - R. Treze de Maio, 830, Bela Vista

Quinta, dia 22, às 21h

A partir de R$15

Ingressos aqui





Jay Horsth

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Quinta, dia 22, às 19h30

Jay Horsth e as Cidades

A partir de R$25

Ingressos aqui





Juliana Linhares

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Quinta, dia 22, às 20h

Nordeste Ficção

Grátis com reserva de ingressos aqui





Junior Marvin e Marley Night

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Quinta, dia 22, às 21h30

A partir de R$106

Esgotado





Lavínia e Jáder

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Quinta, dia 22, às 19h

A partir de R$55

Ingressos aqui





Lulinha Alencar e Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Quinta, dia 22, às 21h30

ToCante

A partir de R$62

Ingressos aqui





Maestro Isaac Karabtchevsky e Orquestra Sinfônica Heliópolis

Teatro B32 - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732, Itaim Bibi

Quinta, dia 22, às 20h

Obras de Beethoven, Villa-Lobos e Tchaikovsky

A partir de R$20

Ingressos aqui





Marshall Gilkes e Speakin’ Big Band

Blue Note São Paulo - Av. Paulista, 2073, Consolação

Quinta, dia 22, às 22h30

A partir de R$60

Ingressos aqui





Zander + Apogeu

Picles - Rua Cardeal Arcoverde, 1838, Pinheiros

Quinta, dia 22, às 20h

A partir de R$33

Ingressos aqui





SEXTA, DIA 23

Alzira E. + Corte Mata Grossa

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sexta, dia 23, às 21h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Blues Beatles

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sexta, dia 23, às 22h

A partir de R$95

Ingressos aqui





Chimarruts

Sesc Belenzinho - Rua Padre Adelino, 1.000, Belenzinho

Sexta, dia 23, às 20h30

Chama Reggae

A partir de R$18

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc





CPM 22 e Di Ferrero

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sexta, dia 23, às 21h

A partir de R$85

Ingressos aqui





Edgar

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sexta, dia 23, às 21h

Lançamento do álbum Universidade Favela com participação de Bia Doxum

A partir de R$18

Ingressos aqui





Hermeto Pascoal & Grupo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sexta, dia 23, às 20h

Pra Você, Ilza

A partir de R$18

Ingressos aqui





Iara Rennó

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sexta, dia 23, às 20h

Orí Okàn com participações de Thalma de Freitas e Alessandra Leão

A partir de R$18

Ingressos aqui





Juliana Linhares

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sexta, dia 23, às 20h

Nordeste Ficção

Grátis com reserva de ingressos aqui





KL Jay, Hanifah, DJ Tamenpi e DJ Esteves

Alma São Paulo - R. Simão Álvares, 923, Pinheiros

Sexta, dia 23, às 18h

The Groove

Grátis com reserva de ingressos aqui





Leo Saud

Matilha Cultural - R. Rego Freitas, 542, República

Sexta, dia 23, às 19h

Baile do Vagabundo Nato

Grátis





Lulinha Alencar e Mestrinho

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sexta, dia 23, às 22h

ToCante

A partir de R$62

Ingressos aqui





Santa Jam Vó Alberta

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sexta, dia 23, às 20h

Estradas e Rios

A partir de R$70

Ingressos aqui





Saulo Duarte

Sesc Pompeia - Rua Clélia, 93, Pompeia

Sexta, dia 23, às 21h30

Lançamento do álbum ‘’Digital Belém’' com participações de Aldo Sena e Layse

A partir de R$18

Ingressos aqui





Tássia Reis

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sexta, dia 23, às 22h

Tássia Reis canta Alcione

A partir de R$44

Ingressos aqui





SÁBADO, DIA 24

Cocão Avoz e Fino DuRap com Rincon Sapiência

Sesc Santo Amaro - Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro

Sábado, dia 24, às 20h

Clássicos do Rap

A partir de R$15

Ingressos aqui





Ferrugem

Espaço Unimed - Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Sábado, dia 24, às 22h

10 Anos

A partir de R$80

Ingressos aqui





Hermeto Pascoal & Grupo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Sábado, dia 24, às 20h

Pra Você, Ilza

A partir de R$18

Ingressos aqui





Iara Rennó

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Sábado, dia 24, às 20h

Orí Okàn com participações de Thalma de Freitas e Alessandra Leão

A partir de R$18

Ingressos aqui





Joyce Moreno

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Sábado, dia 24, às 21h

Show do álbum Passarinho Urbano

A partir de R$18

Ingressos aqui





Kashmir

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Sábado, dia 24, às 22h

A partir de R$84

Ingressos aqui





Luccas Carlos

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Sábado, dia 24, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Ná Ozzetti e Luiz Tatit

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Sábado, dia 24, às 21h

De Lua

A partir de R$70

Ingressos aqui





Natiruts

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Sábado, dia 24, às 20h

Leve Com Você - Última Turnê

A partir de R$145

Ingressos aqui





Nina Nicolaiewsky e Por Ejemplo Ahora

Odette Casa de Cultura - Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista

Sábado, dia 24, às 19h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Orquestra Juvenil Heliópolis

Teatro do Clube Hebraica - Rua Hungria, 1000, Jardins

Sábado, dia 24, às 20h

Composições de Beethoven e Johannes Brahms

A partir de R$70

Ingressos aqui





Orquestra Voadora convida Augusta Barna e Duda Brack

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Sábado, dia 24, às 22h

Elétrica

A partir de R$40

Ingressos aqui





Sexteto Sucupira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Sábado, dia 24, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Sidney Magal

Tokio Marine Hall - R. Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro

Sábado, dia 24, às 22h

Baile do Magal

A partir de R$60

Ingressos aqui





Terno Rei

Terra SP - Av. Salim Antônio Curiati, 160, Campo Grande

Sábado, dia 24, às 18h

Esgotado





Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Sábado, dia 24, às 20h

Gogó Y Guitarra

Grátis com reserva de ingressos aqui





Victor Xamã + VND

City Lights Music Hall - Rua Padre Garcia Velho, 61, Pinheiros

Sábado, dia 24, às 22h

A partir de R$44

Ingressos aqui





Xenia França

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Sábado, dia 24, às 20h

A partir de R$18

Ingressos aqui





DOMINGO, DIA 25

50 Tons De Pretas

Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros

Domingo, dia 25, às 19h30

Lançamento Dengo

Grátis com reserva de ingressos aqui





FBC

Sesc Itaquera - Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, Itaquera

Domingo, dia 25, às 15h

O amor, o perdão e a tecnologia irão nos levar para outro planeta

Grátis





Filarmônica de Pasárgada

Bona Casa de Música - R. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré

Domingo, dia 25, às 19h

A partir de R$60

Ingressos aqui





Hermeto Pascoal & Grupo

Sesc Bom Retiro - Alameda Nothmann, 185, Campos Elíseos

Domingo, dia 25, às 18h

Pra Você, Ilza

A partir de R$18

Ingressos aqui





Joyce Moreno

Sesc Vila Mariana - Rua Pelotas, 141, Vila Mariana

Domingo, dia 25, às 18h

Show do álbum Passarinho Urbano

A partir de R$18

Ingressos aqui





Junior Marvin e Marley Night

Bourbon Street - Rua dos Chanés, 127, Moema

Domingo, dia 25, às 21h30

A partir de R$106

Ingressos aqui





Luccas Carlos

Sesc 14 Bis - R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Domingo, dia 25, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Natiruts

Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Domingo, dia 25, às 20h

Leve Com Você - Última Turnê

A partir de R$125

Ingressos aqui





O Nó

Bar Alto - Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros

Domingo, dia 25, às 18h

A partir de R$25

Ingressos aqui





Sexteto Sucupira

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiúva, 22, Sé

Domingo, dia 25, às 12h e às 15h

Almoço e Música

A partir de R$48

Ingressos aqui





Tulipa Ruiz e Gustavo Ruiz

Itaú Cultural - Avenida Paulista, 149, Bela Vista

Domingo, dia 25, às 19h

Gogó Y Guitarra

Grátis com reserva de ingressos aqui





Xenia França

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109, Centro

Domingo, dia 25, às 18h

A partir de R$18

Ingressos aqui





Zezé Motta

Sesc Ipiranga - Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Domingo, dia 25, às 18h

Atendendo a Pedidos

A partir de R$21

Últimos ingressos apenas nas unidades do Sesc